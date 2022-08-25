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فرنسا لا تتوقع تحسنا بشأن التضخم قبل 2023

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 25 أغسطس 2022, 10:25 صباحا
فرنسا لا تتوقع تحسنا بشأن التضخم قبل 2023
وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، في باريس، 24/أغسطس 2022. (أ ف ب)
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قال وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، إنه لا يتوقع حدوث «تحسن على جبهة التضخم» قبل بداية 2023، لكنه في الوقت ذاته أشار إلى أنه لا يوجد «سيناريو مطروح على الطاولة يتوقع تضخمًا من رقمين في فرنسا» حيث بلغ ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية 6.1% في يوليو على مدى عام، حسب المكتب الوطني للإحصاء.

وفي بريطانيا بلغت نسبة التضخم 10.1% ويتوقع أن تتجاوز الـ18% في 2023، حسب مصرف سيتي. وفي فرنسا، قال لومير لقناة «فرانس 5»، مساء الأربعاء: «في الأسابيع والأشهر المقبلة حتى نهاية 2022 سنواصل رؤية أسعار مرتفعة جدًا. بعد ذلك، في بداية 2023، وعلى كل حال هذا ما نتوقعه، في الربع الأول من 2023، يفترض أن نرى الأسعار والتضخم يتراجعان. سيحدث ذلك تدريجيا».

وسبق أن صرح لومير في مقابلة مع جريدة «سود-ويست» اليومية أن «التضخم بلغ ذروته» في فرنسا، وأضاف أنه نتيجة لذلك «الآن هو الوقت الذي يجب علينا فيه أن نساعد الفرنسيين أكثر من أي وقت مضى» قبل أن يشير خصوصًا إلى «من هم الأكثر حاجة إلى ذلك» اعتبارًا من 2023، وفق وكالة «فرانس برس».

هل تدخل منطقة اليورو في حالة ركود؟
وحول احتمال حدوث ركود في منطقة اليورو، قال لومير لقناة «فرانس 5» إن «كل شيء سيعتمد على قرارات (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين بشأن الغاز»، وأضاف: «إذا قرر (بوتين) يومًا ما قطع الغاز عن الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو، فإننا نقوم بتقييم تأثير ذلك على النمو، وبالنسبة لفرنسا وحدها سيبلغ نصف نقطة من إجمالي الناتج المحلي وربما أكثر للاقتصادات الأخرى التي تعتمد على الغاز الروسي أكثر منا».

وأردف أن «مسألة الغاز الروسي هي التي سيكون جزء من النمو في أوروبا مرتبطًا بها في الأشهر المقبلة». وبلغت نسبة النمو في منطقة اليورو 0.6% في الربع الثاني من العام بالمقارنة مع الفصل الذي سبقه، و0.5% في فرنسا. 

لكن نشاط القطاع الخاص سجل انكماشًا في أغسطس في منطقة اليورو، وكذلك في فرنسا وإن كان أقل حدة، حسب مؤشرات مديري المشتريات التي نشرتها، الثلاثاء، مجموعة «ستاندرد آند بورز غلوبال».

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