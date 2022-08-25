سويسرا تريد خفض استهلاكها من الغاز بنسبة 15% خلال الشتاء

القاهرة - بوابة الوسط

تريد سويسرا المهددة بأزمة طاقة مثل الدول الأوروبية الأخرى، خفض استهلاكها من الغاز بنسبة 15% هذا الشتاء، كما أعلنت الحكومة السويسرية التي حذت بذلك حذو الاتحاد الأوروبي.

وقال المجلس الاتحادي السويسري (الحكومة) في بيان الأربعاء إن «سويسرا يجب أن تساهم الآن مثل البلدان الأخرى، في تجنب حالة نقص في الغاز قدر الإمكان عبر اتخاذ إجراءات طوعية» لأن غزو روسيا لأوكرانيا هز بقوة قطاع الطاقة، حسب وكالة «فرانس برس».

والهدف هو خفض الطلب على الغاز الذي تستورد سويسرا كل حاجاتها منه، بنسبة 15 % خلال فصل الشتاء - من أكتوبر العام 2022 إلى نهاية مارس 2023 - عن متوسط الاستهلاك خلال السنوات الخمس الماضية.

توفير الاستهلاك المنزلي والصناعي

وكانت المفوضية الأوروبية طلبت خلال الصيف من الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد - سويسرا ليست عضوا فيه - خفض استهلاك الغاز بنسبة 15% لتجنب حدوث نقص وضمان إمدادات كافية الشتاء المقبل. وتأتي ثلاثة أرباع واردات سويسرا من الغاز عبر ألمانيا.

وأكدت الحكومة السويسرية أن «حالة نقص في أوروبا ستكون لها تداعيات مباشرة على سويسرا وستؤدي إلى تعقيد اللجوء إلى شحنات الغاز التي تشتريها سويسرا في الخارج».

ويتركز استهلاك الغاز في سويسرا بشكل كبير في حاجات التدفئة إذ يتم استهلاك ثلاثة أرباع الكميات في الشتاء. وأوضحت الحكومة أن «جزءا كبيرا من خفض الاستهلاك يجب أن يتحقق من خلال توفير طوعي في المنازل والصناعة والخدمات والإدارة العامة».