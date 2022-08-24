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أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي تسجل مستوى قياسيا جديدا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 24 أغسطس 2022, 08:17 مساء
أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي تسجل مستوى قياسيا جديدا
محطة للغاز الطبيعي المسال في دورتموند في غرب ألمانيا في 24 مارس 2022. (أ ف ب)
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تخطت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي، الأربعاء، عتبة 300 يورو للميغاوات ساعة، مسجلة أعلى مستوى لها منذ أن بلغت مستوى قياسيًا في مارس بعيد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وعند الساعة 15.50 بتوقيت غرينيتش، جرى تداول العقود الآجلة (تسليم سبتمبر) لـ«تي تي إف» الهولندي، المؤشر المرجعي للغاز الطبيعي في أوروبا، بسعر 300.165 يورو للميغاوات ساعة، أي بزيادة يومية نسبتها 11%، حسب وكالة «فرانس برس».

ومنذ أيام سجلت الأسعار ارتفاعًا حادًا مع قرب موعد توقف ضخ إمدادات الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر خط أنابيب «نورد ستريم 1» لمدة ثلاثة أيام.

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توقف الغاز الروسي إلى أوروبا
وكانت شركة «غازبروم» الروسية العملاقة، أعلنت الأسبوع الماضي، توقف شحناتها من الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط أنابيب «نورد ستريم 1»، من 31 أغسطس وحتى 2 سبتمبر، بداعي «الصيانة».

والثلاثاء جرى تداول العقود الآجلة لـ«تي تي إف» الهولندي، المؤشر المرجعي للغاز الطبيعي في أوروبا، عند 269.995 يورو للميغاوات ساعة، بعدما كان قد ارتفع الإثنين إلى 295 يورو للميغاوات ساعة.

وكانت أسعار الغاز بلغت ذروتها في مارس على خلفية إطلاق الكرملين العمليات العسكرية الروسية لغزو أوكرانيا في 24 فبراير.

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