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قطر تتعهد باستثمار 3 مليارات دولار في باكستان المثقلة بالديون

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 24 أغسطس 2022, 04:20 مساء
قطر تتعهد باستثمار 3 مليارات دولار في باكستان المثقلة بالديون
علم دولة باكستان. (الإنترنت)
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تعهدت قطر الأربعاء باستثمار 3 مليارات دولار في الاقتصاد الباكستاني المثقل بالديون، في أحدث مساعدة تقدّمها دولة خليجية لسلطات البلد الحليف في جنوب آسيا.

وكانت باكستان تسعى جاهدة للحصول على تمويل في الأشهر الأخيرة، فيما أنه من المقرر أن يعقد صندوق النقد الدولي اجتماعًا الإثنين المقبل لمناقشة إحياء برنامج قرض معلّق بقيمة 6 مليارات دولار، وفق «فرانس برس».

وسبق أن أعلنت الإمارات هذا الشهر أنها ستستثمر مليار دولار في باكستان، فيما تدرس السعودية تمديد مدة قرض طارئ قيمته ملياري دولار قدّمته إلى اسلام آباد العام الماضي.

استثمار 3 مليارات دولار في مختلف القطاعات التجارية
وجاءت المساعدة الخليجية الأخيرة إثر محادثات بين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في الدوحة، حسبما أفادت وسائل الإعلام الحكومية القطرية. وفي هذا الصدد، أعلن جهاز قطر للاستثمار  عزمه استثمار 3 مليارات دولار في مختلف القطاعات التجارية والاستثمارية في باكستان.

وقال بيان إن الاجتماع ناقش أيضا التعاون في الدفاع والرياضة، لكنّه لم يؤكّد تقارير إعلامية تفيد بأن باكستان سترسل قوات إلى قطر من أجل المساعدة في تأمين مونديال كرة القدم الذي يبدأ في 20 نوفمبر.

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والأسبوع الماضي، قالت الحكومة الباكستانية إنّها وافقت على توقيع اتفاق مع قطر بشأن «إجراءات نشر القوات للمساعدة الأمنية» خلال كأس العالم.

ساعمت المساعدات المقدّمة من دول الخليج إلى جانب قرض بقيمة 2.5 مليار دولار من الصين، باكستان على تجنب أسوأ أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم السنوي فوق مستوى 20%.

الاقتصاد يظهر علامات تحسن مؤخّرا
ولم يجر تنفيذ حزمة الإنقاذ التي قدّمها صندوق النقد الدولي بقيمة 6 مليارات دولار والتي وقّعها رئيس الوزراء السابق عمران خان في العام 2019 بالكامل لأن الحكومة فشلت في تنفيذ تخفيضات وعدت بها حيال الدعم الذي تقدّمه لعدد من المواد وعجزت عن تحسين آليات تحصيل الإيرادات.

رغم ذلك، أظهر الاقتصاد علامات تحسن أخيرا، فتعزّزت العملة المحلية وحقّقت سوق الأسهم مكاسب في الأسبوعين الماضيين.

ويقول محلّلون إن مشاكل باكستان تنبع من عقود من الإدارة الاقتصادية السيئة من قبل الحكومات المتعاقبة والحكام العسكريين الذين فشلوا في معالجة الفساد وانتشار التهرب الضريبي. ومن المتوقع أن يجدد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اتفاق القرض المهم الأسبوع المقبل.

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