Atwasat

أميركا تحذر من خطر عقوبات على تركيا بسبب علاقاتها مع روسيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 24 أغسطس 2022, 01:27 مساء
أميركا تحذر من خطر عقوبات على تركيا بسبب علاقاتها مع روسيا
لقاء بوتين وإردوغان في سوتشي، 5 أغسطس 2022، (رويترز)
alwasat radio

أكدت جمعية الصناعة والأعمال التركية، أكبر اتحاد تجاري في تركيا، تلقيها خطابا من وزارة الخزانة الأميركية تحذرها فيه من احتمال فرض عقوبات إذا واصلت التعامل مع روسيا.

ويتزايد قلق واشنطن من استخدام الحكومة والشركات الروسية تركيا للالتفاف على القيود المالية والتجارية الغربية، المفروضة ردا على غزو الكرملين لأوكرانيا المستمر منذ ستة أشهر، حسب وكالة «فرانس برس».

واتفق الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين على تعزيز التعاون الاقتصادي بين بلديهما، وذلك خلال قمة في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود في وقت سابق هذا الشهر.

ارتفاع صادرات تركيا إلى روسيا بنسبة 50%
وتظهر بيانات رسمية أن قيمة الصادرات التركية إلى روسيا بين مايو ويوليو ارتفعت بنحو 50% عن أرقام العام الماضي. وارتفعت واردات تركيا من الزيت الروسي، واتفق الجانبان على الانتقال إلى الدفع بالروبل لتسديد ثمن الغاز الطبيعي الذي تصدره شركة «غازبروم» العملاقة المرتبطة بالكرملين.

- بوتين وإردوغان يتفقان على تعزيز التعاون في الاقتصاد والطاقة

وقام مساعد وزيرة الخزانة الأميركية، والي أدييمو، بزيارة قلما تحدث إلى إسطنبول وأنقرة في يونيو؛ للتعبير عن قلق واشنطن إزاء استخدام الأثرياء الروس والشركات الكبيرة كيانات تركية لتفادي العقوبات الغربية.

خطر عقوبات أميركية
قال أدييمو في رسالة وزارة الخزانة، إن «أي أفراد أو كيانات تقدم دعما ماديا لأشخاص تحددهم الولايات المتحدة، هم أنفسهم معرضون لخطر عقوبات أميركية».

وأضاف: «لا يمكن للبنوك التركية أن تتوقع إقامة علاقات مراسلة مع بنوك روسية تخضع لعقوبات، والاحتفاظ بمراسلاتها مع بنوك عالمية كبرى والوصول إلى الدولار الأميركي وعملات رئيسية أخرى».

وتتضمن اتفاقية التعاون الاقتصادي التي أبرمها إردوغان وبوتين اتفاقا على زيادة عدد البنوك التركية التي ستبدأ التعامل بنظام المدفوعات الروسي «مير». ولم يرد المسؤولون الأتراك رسميا على رسالة أدييمو.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

زيلينسكي في يوم الاستقلال: أوكرانيا ستقاتل «حتى النهاية»

زيلينسكي في يوم الاستقلال: أوكرانيا ستقاتل «حتى النهاية»
في ذكرى استقلالها عن روسيا.. واشنطن ستمنح أوكرانيا 3 مليارات دولار

في ذكرى استقلالها عن روسيا.. واشنطن ستمنح أوكرانيا 3 مليارات دولار
تركيا تعتزم زيادة رحلاتها البحرية لتشمل بنغازي ومصراتة

تركيا تعتزم زيادة رحلاتها البحرية لتشمل بنغازي ومصراتة
الأهلي طرابلس يعلن قائمة فريقه للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا 2022-2023

الأهلي طرابلس يعلن قائمة فريقه للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا 2022-2023
كاركاتير خيري - مستشارو المحكمة العليا يؤدون اليمين القانونية أمام رئاسة مجلس النواب

كاركاتير خيري - مستشارو المحكمة العليا يؤدون اليمين القانونية أمام رئاسة مجلس ...
صدمة في جنازة ابنة المفكر الداعم للكرملين.. وموسكو :«لا رحمة» مع قاتليها

صدمة في جنازة ابنة المفكر الداعم للكرملين.. وموسكو :«لا رحمة» مع قاتليها
بـ15 هدفا في بداية الموسم.. بايرن ميونخ يعلن التحرر من ليفاندوفسكي

بـ15 هدفا في بداية الموسم.. بايرن ميونخ يعلن التحرر من ليفاندوفسكي
مدافع مانشستر يونايتد يكشف سر الانتصار الناضج أمام ليفربول

مدافع مانشستر يونايتد يكشف سر الانتصار الناضج أمام ليفربول
«بوابة الوسط» تستطلع الآراء قبل انطلاق ندوة مدينة البيضاء عن الاحتراف

«بوابة الوسط» تستطلع الآراء قبل انطلاق ندوة مدينة البيضاء عن الاحتراف
عام دراسي جديد في اليمن: التلاميذ غابوا بسبب الحرب والفقر

عام دراسي جديد في اليمن: التلاميذ غابوا بسبب الحرب والفقر
حكومة باشاغا: نمد أيدينا بالسلام.. ولا قتال مع من اتبع الشرعية

حكومة باشاغا: نمد أيدينا بالسلام.. ولا قتال مع من اتبع الشرعية
صنع الله يحذر من تخريد مصفاة رأس لانوف وتقدير قيمتها بـ«صفر»

صنع الله يحذر من تخريد مصفاة رأس لانوف وتقدير قيمتها بـ«صفر»
الحصادي ينتهي من ترجمة «الكراهية والسياسة والقانون»

الحصادي ينتهي من ترجمة «الكراهية والسياسة والقانون»
تنبيه مشاهير في كاليفورنيا بسبب استهلاك المياه

تنبيه مشاهير في كاليفورنيا بسبب استهلاك المياه
«المركزي»: طلبات فتح اعتمادات مستندية لـ141 شركة خلال أسبوع

«المركزي»: طلبات فتح اعتمادات مستندية لـ141 شركة خلال أسبوع
بالفيديو: السوائل الموجودة في سيارتك ووظيفتها

بالفيديو: السوائل الموجودة في سيارتك ووظيفتها
ماليزيا: المحكمة العليا تثبت عقوبة السجن بحق رئيس الحكومة السابق

ماليزيا: المحكمة العليا تثبت عقوبة السجن بحق رئيس الحكومة السابق
النيابة العامة تعلن ضبط مسربي امتحانات الثانوية العامة

النيابة العامة تعلن ضبط مسربي امتحانات الثانوية العامة
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
فرانس برس: اليورو يتراجع إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ 20 عامًا
فرانس برس: اليورو يتراجع إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ 20 ...
انكماش اقتصاد منطقة اليورو مجددا مع تزايد التضخم
انكماش اقتصاد منطقة اليورو مجددا مع تزايد التضخم
لهيب الأسعار يقلص استخدام الخطوط الساخنة في لبنان
لهيب الأسعار يقلص استخدام الخطوط الساخنة في لبنان
أسعار الغاز تواصل ارتفاعها وخام برنت يلامس الـ100 دولار
أسعار الغاز تواصل ارتفاعها وخام برنت يلامس الـ100 دولار
«غوغل الروسية» تبيع أصولها الإعلامية
«غوغل الروسية» تبيع أصولها الإعلامية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«إيرباص» تفسخ بقية عقدها مع «الخطوط الجوية القطرية»
«إيرباص» تفسخ بقية عقدها مع «الخطوط الجوية القطرية»...
أعلى زيادة منذ 27 عاما.. بنك إنجلترا يرفع الفائدة للمرة السادسة
أعلى زيادة منذ 27 عاما.. بنك إنجلترا يرفع الفائدة للمرة ......
5 مجموعات صينية كبرى تنسحب من بورصة نيويورك
5 مجموعات صينية كبرى تنسحب من بورصة نيويورك...
اليورو يسجل أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ طرحه للتداول في 2002
اليورو يسجل أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ طرحه للتداول في ......
تركيا: ثلاث سفن محملة بالحبوب ستبحر من أوكرانيا الجمعة
تركيا: ثلاث سفن محملة بالحبوب ستبحر من أوكرانيا الجمعة...
المزيد
أميركا تحذر من خطر عقوبات على تركيا بسبب علاقاتها مع روسيا
أميركا تحذر من خطر عقوبات على تركيا بسبب علاقاتها مع روسيا...
الصين: موجة الحر تشكل «تهديدا خطيرا» للمحاصيل الزراعية
الصين: موجة الحر تشكل «تهديدا خطيرا» للمحاصيل الزراعية...
أسعار النفط تنخفض بعد انحسار المخاوف بشأن خفض «أوبك بلس» الإنتاج
أسعار النفط تنخفض بعد انحسار المخاوف بشأن خفض «أوبك بلس» ......
«غوغل الروسية» تبيع أصولها الإعلامية
«غوغل الروسية» تبيع أصولها الإعلامية...
أسعار الغاز تواصل ارتفاعها وخام برنت يلامس الـ100 دولار
أسعار الغاز تواصل ارتفاعها وخام برنت يلامس الـ100 دولار...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط