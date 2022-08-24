أميركا تحذر من خطر عقوبات على تركيا بسبب علاقاتها مع روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت جمعية الصناعة والأعمال التركية، أكبر اتحاد تجاري في تركيا، تلقيها خطابا من وزارة الخزانة الأميركية تحذرها فيه من احتمال فرض عقوبات إذا واصلت التعامل مع روسيا.

ويتزايد قلق واشنطن من استخدام الحكومة والشركات الروسية تركيا للالتفاف على القيود المالية والتجارية الغربية، المفروضة ردا على غزو الكرملين لأوكرانيا المستمر منذ ستة أشهر، حسب وكالة «فرانس برس».

واتفق الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين على تعزيز التعاون الاقتصادي بين بلديهما، وذلك خلال قمة في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود في وقت سابق هذا الشهر.

ارتفاع صادرات تركيا إلى روسيا بنسبة 50%

وتظهر بيانات رسمية أن قيمة الصادرات التركية إلى روسيا بين مايو ويوليو ارتفعت بنحو 50% عن أرقام العام الماضي. وارتفعت واردات تركيا من الزيت الروسي، واتفق الجانبان على الانتقال إلى الدفع بالروبل لتسديد ثمن الغاز الطبيعي الذي تصدره شركة «غازبروم» العملاقة المرتبطة بالكرملين.

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وقام مساعد وزيرة الخزانة الأميركية، والي أدييمو، بزيارة قلما تحدث إلى إسطنبول وأنقرة في يونيو؛ للتعبير عن قلق واشنطن إزاء استخدام الأثرياء الروس والشركات الكبيرة كيانات تركية لتفادي العقوبات الغربية.

خطر عقوبات أميركية

قال أدييمو في رسالة وزارة الخزانة، إن «أي أفراد أو كيانات تقدم دعما ماديا لأشخاص تحددهم الولايات المتحدة، هم أنفسهم معرضون لخطر عقوبات أميركية».

وأضاف: «لا يمكن للبنوك التركية أن تتوقع إقامة علاقات مراسلة مع بنوك روسية تخضع لعقوبات، والاحتفاظ بمراسلاتها مع بنوك عالمية كبرى والوصول إلى الدولار الأميركي وعملات رئيسية أخرى».

وتتضمن اتفاقية التعاون الاقتصادي التي أبرمها إردوغان وبوتين اتفاقا على زيادة عدد البنوك التركية التي ستبدأ التعامل بنظام المدفوعات الروسي «مير». ولم يرد المسؤولون الأتراك رسميا على رسالة أدييمو.