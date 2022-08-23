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مدير «تويتر» السابق يتلقى أمرا بتقديم مستندات في معركته ضد إيلون ماسك

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 23 أغسطس 2022, 11:28 صباحا
مدير «تويتر» السابق يتلقى أمرا بتقديم مستندات في معركته ضد إيلون ماسك
جاك دورسي وإيلون ماسك . (أ ف ب).
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وجه أكبر أثرياء العالم إيلون ماسك أمرا قضائيا إلى الرئيس التنفيذي السابق لـ«تويتر»، جاك دورسي، يلزمه بتقديم سلسلة من المستندات، في إطار المعركة الجارية حول قرار أكبر أثرياء العالم الانسحاب من صفقة شراء شبكة التواصل الاجتماعي في مقابل 44 مليار دولار.

وبحسب مستندات نشر مضمونها، الإثنين، تلقى دورسي أمرا بتسليم ماسك كل المستندات والبلاغات المرتبطة باتفاق شراء الموقع في أبريل، فضلا عن أي معلومات حول حسابات زائفة وحول الطريقة المعتمدة من «تويتر» لحساب عدد المستخدمين النشطين، ويشمل هذا الإيعاز كل المستندات المتوفرة عند جاك دورسي في هذا الشأن منذ يناير 2019.

اتفاق بقيمة 44 مليار دولار لشراء «تويتر»
وتنحى دورسي، مؤسس «تويتر»، عن منصبه كمدير تنفيذي للشركة في نوفمبر، وكان ماسك أبرم اتفاقا بقيمة 44 مليار دولار لشراء شبكة التواصل الاجتماعي قبل أن يفسخه في مطلع يوليو، وهو يتهم «تويتر» بالكذب بشأن نسبة الحسابات الآلية والرسائل الاقتحامية على شبكتها، معتبرا أن المجموعة «مارست الخداع» من خلال زيادتها عن قصد عدد الحسابات التي يمكن أن تحقق منها عائدات.

أما «تويتر»، فهي تفيد من جانبها بأن الرسائل الاقتحامية لا تشكل سوى أقل من 5% من الأنشطة على شبكتها وإثر فسخ الاتفاق، ادعت «تويتر» على ماسك أمام القضاء لإلزامه بالإيفاء بتعهداته. فقدم ماسك بدوره شكوى ضدها طلب فيها من المحكمة أن تعتقه من موجبات الاتفاق وتلزم «تويتر» بدفع تعويضات له.

ويتواجه محامو الطرفين منذ أسابيع في معركة تقوم على توجيه استدعاءات بالمثول وأوامر بتقديم مستندات، ومن المرتقب أن تنطلق المحاكمة في 17 أكتوبر في محكمة ديلاوير المتخصصة بقانون الأعمال التجارية، على أن تستمر جلساتها خمسة أيام.

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