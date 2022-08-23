كوبا تباشر بيع دولارات لإنشاء سوق صرف رسمية

القاهرة - بوابة الوسط

تعتزم الحكومة الكوبية البدء ببيع دولارات لمواطنيها اعتبارا من الثلاثاء، بعد عشرين يوما على بدء شراء العملة الأميركية بسعر السوق السوداء، بهدف إنشاء سوق صرف رسمية في البلد، على ما أعلنت السلطات.

وقال وزير الاقتصاد أليخاندرو جيل الإثنين خلال برنامج عبر التلفزيون الرسمي «سنبدأ ببيع العملات الأجنبية اعتبارا من الغد»، حيث يهدف هذا الإجراء إلى «بناء سوق صرف تسمح بتبادل العملة بصورة قانونية»، ما سيسمح بحسب جيل بزيادة القوة الشرائية للعملة الوطنية، حسب وكالة «فرانس برس».

ويتلقى قسم كبير من الكوبيين مبالغ بالدولار من أقرباء يقيمون في الخارج أو لقاء خدمات يقدمونها لسياح يزورون الجزيرة، ويحولونها لاحقا في السوق السوداء في غالب الأحيان، فلا تدخل هذه المبالغ إلى دورة الاقتصاد الرسمي.

الدولار بـ 120 بيسو

وكانت رئيسة البنك المركزي مارتا سابينا ويلسون أعلنت في الرابع من أغسطس أن المصارف ومكاتب الصرف ستبدأ بشراء الدولارات بسعر 120 بيسو للدولار الواحد، أي بسعر الصرف غير الرسمي مطلع الشهر، بالمقارنة مع السعر الرسمي البالغ 24 بيسو للدولار الواحد؛ بهدف سحب هذه العملة من التداول في السوق السوداء.

وأوضحت مارتا سابينا ويلسون أن هذا القرار كانت له «نتيجة إيجابية» مشيرة إلى أن المؤسسات المالية قامت خلال عشرين يوما «بشراء عملات أجنبية أكثر بعشر مرات مما كانت ستشتريه خلال شهر بسعر صرف قدره 24 بيسو». وقالت إنه بالنسبة لبيع الدولار، فإن «سعر الصرف المعتمد يبقى 120 بيسو».