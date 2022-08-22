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بلغاريا تسعى لإعادة التفاوض مع «غازبروم» خوفا من نقص إمدادات الطاقة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 22 أغسطس 2022, 08:36 مساء
بلغاريا تسعى لإعادة التفاوض مع «غازبروم» خوفا من نقص إمدادات الطاقة
مجموعة الغاز الروسية العملاقة «غازبروم». (الإنترنت)
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أعلنت بلغاريا، وهي من أولى الدول التي عانت في أبريل انقطاع شحنات الغاز الروسي، أنها مستعدة الإثنين لاستئناف المفاوضات مع شركة «غازبروم» العملاقة خشية مواجهة نقص هذا الشتاء.

ورفضت هذه الدولة البلقانية، التي كانت تعتمد بشدة على موسكو حتى ذلك الحين لتأمين الطاقة، الدفع بالروبل وضاعفت المبادرات لتنويع مصادر إمدادها، وفق «فرانس برس».

لكن رئيس الوزراء الموالي لأوروبا، كيريل بيتكوف، أُقيل في يونيو بمذكرة لحجب الثقة ودعت الحكومة الموقتة التي تم تشكيلها إلى «مزيد الاعتدال» تجاه روسيا التي تعد بلغاريا مقربة منها تاريخيًا.

استئناف عمليات التسليم بموجب العقد الحالي
وقال وزير الطاقة روسين هريستوف، خلال مؤتمر صحفي، «المفاوضات مع (غازبروم إكسبورت) لاستئناف عمليات التسليم بموجب العقد الحالي» الذي ينتهي آخر ديسمبر «باتت حتمية».

وأوضح أن هذا هو الحل الوحيد للحصول على سعر مقبول للشركات بعد استدعاء أرباب العمل والنقابات لدعم هذا التغيير في الاستراتيجية. لكن المسؤول حذر من أن «المفاوضات مع غازبروم ستكون صعبة» مؤكدًا أن المرحلة التالية ستكون رهنًا بالحكومة التي ستنبثق عن صناديق الاقتراع مطلع أكتوبر.

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وردًا على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا، طالب الرئيس فلاديمير بوتين الدول «غير الصديقة» التي تشتري الغاز الروسي الدفع بالروبل من حسابات في روسيا تحت طائلة حرمانها من الإمدادات.

 فتراجعت الشحنات إلى أوروبا 
وعلقت روسيا شحناتها إلى الدول التي لم تمتثل لذلك، وبالإضافة إلى بلغاريا واجهت كل من بولندا والدنمارك وفنلندا وهولندا ولاتفيا هذا الوضع. أما بالنسبة إلى الدول الأخرى فتراجعت الشحنات إلى أوروبا وانخفضت بنحو 70% في يوليو خلال عام واحد.

ورافضًا أي لجوء جديد إلى «غازبروم»، سارع بيتكوف بإنشاء خط أنابيب غاز جديد مع اليونان المجاورة لتسلم الغاز الأذري، اعتبارًا من أكتوبر. كما تفاوض على توريد الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة. لكن هذه الجهود غير كافية في نظر الحكومة الجديدة. 

وقال هريستوف، الإثنين، لتبرير قرار إعادة التواصل مع «غازبروم» إن عمليات التسليم مضمونة لشهر سبتمبر، وجزئيًا فقط لشهر أكتوبر.

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