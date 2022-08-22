Atwasat

الصين: المصرف المركزي يخفظ معدلات الفائدة المرجعية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 22 أغسطس 2022, 11:22 صباحا
الصين: المصرف المركزي يخفظ معدلات الفائدة المرجعية
علم الصين قرب أحد المباني في بكين. 29 نوفمبر 2022. (أ ف ب).
alwasat radio

خفض المصرف المركزي الصيني، الإثنين، مرة جديدة هذا العام اثنين من معدلات الفائدة المرجعية، في تدبير يرمي إلى دعم اقتصاد أضعفته أزمة العقارات والقيود الصحية، وفقا لوكالة «فرانس برس».

والصين هي آخر قوة اقتصادية لا تزال تطبق سياسة صحية صارمة تُسمى «صفر كوفيد» التي تُفرض بموجبها تدابير عزل وتُغلق شركات بشكل غير متوقع ما إن يتم اكتشاف إصابات بـ«كوفيد-19» ما يؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي.

ويواجه قطاع العقارات الذي يمثل مع البناء أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي في الصين، صعوبات منذ تبني بكين تدابير العام 2020 لتخفيض مديونية القطاع.

في الفصل الثاني من العام، سجل العملاق الآسيوي نموا متباطئا كثيرا على أساس سنوي فبلغ +0.4%، وهو أسوأ أداء له منذ العام 2020. وأعلنت الصين من جديد مؤشرات اقتصادية مخيبة في يوليو.

في هذا الإطار، أقدمت بكين التي تسعى لتحفيز الانتعاش، الإثنين على تخفيض جديد لمعدلات الفائدة، جرى تخفيض «معدل القرض الأساسي» على أساس سنوي الذي يشكل مرجعا لأفضل المعدلات التي يمكن أن تقدمها المصارف للشركات والأسر، من 3.70% إلى 3.65% ومعدل الفائدة على خمس سنوات وهو المرجعي لقروض الرهن، من 4.45% إلى 4.3%، وفق ما أعلن المصرف.

 وهذان المعدلان هما في أدنى مستوياتهما على الإطلاق، خلافا للاقتصادات الكبيرة الأخرى التي تميل إلى رفع أسعار الفائدة ويُفترض أن يشجع هذا التدبير المصارف على منح مزيد القروض بمعدلات أفضل، ما سيؤدي بالتالي إلى دعم النشاط.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

احتياطي النقد الأجنبي العراقي يتجاوز 80 مليار دولار

احتياطي النقد الأجنبي العراقي يتجاوز 80 مليار دولار
هل تدرس اليابان تطوير صواريخها البعيدة المدى في ظل التهديد الصيني؟

هل تدرس اليابان تطوير صواريخها البعيدة المدى في ظل التهديد الصيني؟
سقوط مفاجئ لتشيلسي بثلاثية نظيفة أمام ليدز يونايتد في «البريميرليغ»

سقوط مفاجئ لتشيلسي بثلاثية نظيفة أمام ليدز يونايتد في «البريميرليغ»
«قصتي»: أصحاب الهمم يتحدون الصعاب .. قصة «ريحانة»

«قصتي»: أصحاب الهمم يتحدون الصعاب .. قصة «ريحانة»
السيسي يستقبل بن زايد بمطار العلمين

السيسي يستقبل بن زايد بمطار العلمين
«هذا المساء» .. أرقام النائب العام: فساد.. وتواطؤ.. وضعف الشرطة

«هذا المساء» .. أرقام النائب العام: فساد.. وتواطؤ.. وضعف الشرطة
«هنا ليبيا»: جرائم القتل الاجتماعية في ليبيا أسبابها وكيفية ردعها

«هنا ليبيا»: جرائم القتل الاجتماعية في ليبيا أسبابها وكيفية ردعها
«فلوسنا»: الصحة بين الدواء المقلد وتسعيرة المصحات

«فلوسنا»: الصحة بين الدواء المقلد وتسعيرة المصحات
أنشيلوتي: مودريتش أحد أسرار تفوق ريال مدريد لأنه محوري

أنشيلوتي: مودريتش أحد أسرار تفوق ريال مدريد لأنه محوري
«منظمة الصحة» تحدِّث نصائح التطعيم المعزز لـ«كوفيد-19»

«منظمة الصحة» تحدِّث نصائح التطعيم المعزز لـ«كوفيد-19»
«منظمة الصحة» تحدِّث نصائح التطعيم المعزز لـ«كوفيد-19»

«منظمة الصحة» تحدِّث نصائح التطعيم المعزز لـ«كوفيد-19»
بي بي سي: مقتل ابنة حليف مقرب من بوتين إثر انفجار سيارتها بموسكو

بي بي سي: مقتل ابنة حليف مقرب من بوتين إثر انفجار سيارتها بموسكو
«نوستالجيا البشائر».. ندوة عن أعمال الصحفي عوض زاقوب على قناة «الوسط»

«نوستالجيا البشائر».. ندوة عن أعمال الصحفي عوض زاقوب على قناة «الوسط»
وفد من النيجر يؤكد أهمية تنفيذ الطريق الرابط بين الشمال والجنوب «في أقرب وقت»

وفد من النيجر يؤكد أهمية تنفيذ الطريق الرابط بين الشمال والجنوب «في أقرب وقت»
شاهد: مقتل 16 شخصا وإصابة 29 إثر دهس شاحنة حشدا في تركيا

شاهد: مقتل 16 شخصا وإصابة 29 إثر دهس شاحنة حشدا في تركيا
كيسنجر: المواجهة بين أميركا والصين تجعل العالم أسوأ مما كان عليه بعد الحرب العالمية الأولى

كيسنجر: المواجهة بين أميركا والصين تجعل العالم أسوأ مما كان عليه بعد الحرب ...
تعديل موعد ومكان إقامة معرض بنغازي الدولي للكتاب

تعديل موعد ومكان إقامة معرض بنغازي الدولي للكتاب
كاركاتير خيري - فاجعة.. وفاة 5 أطفال أشقاء اختناقا في طرابلس

كاركاتير خيري - فاجعة.. وفاة 5 أطفال أشقاء اختناقا في طرابلس
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
مناجم الفحم في المكسيك: الطاقة بثمن باهظ يدفعه البشر من حياتهم
مناجم الفحم في المكسيك: الطاقة بثمن باهظ يدفعه البشر من حياتهم
المرشحة لرئاسة الحكومة البريطانية تستبعد حدوث ركود اقتصادي
المرشحة لرئاسة الحكومة البريطانية تستبعد حدوث ركود اقتصادي
الاحتياطي النقدي للاتحاد الروسي يرتفع إلى 580.6 مليار دولار
الاحتياطي النقدي للاتحاد الروسي يرتفع إلى 580.6 مليار دولار
بريطانيا: بدء إضراب يمتد 8 أيام في أكبر مرفأ للشحن
بريطانيا: بدء إضراب يمتد 8 أيام في أكبر مرفأ للشحن
شاهد: إضراب في أكبر ميناء للحاويات في بريطانيا للمطالبة بزيادة الرواتب
شاهد: إضراب في أكبر ميناء للحاويات في بريطانيا للمطالبة بزيادة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«إيرباص» تفسخ بقية عقدها مع «الخطوط الجوية القطرية»
«إيرباص» تفسخ بقية عقدها مع «الخطوط الجوية القطرية»...
وصول أول سفينة حبوب أوكرانية إلى السواحل التركية
وصول أول سفينة حبوب أوكرانية إلى السواحل التركية...
أعلى زيادة منذ 27 عاما.. بنك إنجلترا يرفع الفائدة للمرة السادسة
أعلى زيادة منذ 27 عاما.. بنك إنجلترا يرفع الفائدة للمرة ......
5 مجموعات صينية كبرى تنسحب من بورصة نيويورك
5 مجموعات صينية كبرى تنسحب من بورصة نيويورك...
تركيا: ثلاث سفن محملة بالحبوب ستبحر من أوكرانيا الجمعة
تركيا: ثلاث سفن محملة بالحبوب ستبحر من أوكرانيا الجمعة...
المزيد
الصين: المصرف المركزي يخفظ معدلات الفائدة المرجعية
الصين: المصرف المركزي يخفظ معدلات الفائدة المرجعية...
أسعار النفط تتراجع جراء المخاوف بشأن زيادة الفائدة الأميركية
أسعار النفط تتراجع جراء المخاوف بشأن زيادة الفائدة الأميركية...
احتياطي النقد الأجنبي العراقي يتجاوز 80 مليار دولار
احتياطي النقد الأجنبي العراقي يتجاوز 80 مليار دولار...
شاهد: إضراب في أكبر ميناء للحاويات في بريطانيا للمطالبة بزيادة الرواتب
شاهد: إضراب في أكبر ميناء للحاويات في بريطانيا للمطالبة ......
بريطانيا: بدء إضراب يمتد 8 أيام في أكبر مرفأ للشحن
بريطانيا: بدء إضراب يمتد 8 أيام في أكبر مرفأ للشحن...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط