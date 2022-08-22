أسعار النفط تتراجع جراء المخاوف بشأن زيادة الفائدة الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط

تراجعت أسعار النفط، الإثنين، وسط قلق المستثمرين من أن الزيادات العنيفة في أسعار الفائدة الأميركية ستضعف الاقتصاد العالمي والطلب على الوقود، في حين زاد ارتفاع الدولار من الضغوط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام «برنت» لشهر أكتوبر 1.20 دولار أو 1.2% إلى 95.52 دولار للبرميل، وهبطت العقود الآجلة لخام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي لتسليم سبتمبر، والتي من المقرر أن تنتهي اليوم، 1.24 دولار أو 1.4% إلى 89.53 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويتزر».

تأثر الأسعار بتباطؤ الاقتصاد وارتفاع قيمة الدولار

وقال كبير الاقتصاديين في «نومورا سيكيوريتيز»، تاتسوفومي أوكوشي، «المخاوف المتزايدة بشأن التباطؤ الاقتصادي العالمي وراء تراجع أسواق النفط»، متابعا: «ارتفاع الدولار أدى أيضا إلى عمليات بيع جديدة».

وزاد مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في خمسة أسابيع اليوم الإثنين، بعد أن قال رئيس بنك ريتشموند الفيدرالي، توماس باركين، إن «الدافع» بين محافظي البنوك المركزية كان نحو زيادات أسرع في أسعار الفائدة. وارتفاع الدولار يجعل النفط أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين بعملات أخرى.

المخاوف على طلب الوقود في الصين

كما تراجعت الأسعار بفعل مخاوف من تباطؤ الطلب على الوقود في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، بسبب أزمة الطاقة في جنوب غرب البلاد جراء موجة الحر.

قال المدير العام للأبحاث في شركة نيسان للأوراق المالية، هيرويوكي كيكوكاوا، «تقييد الطاقة الصيني في بعض المناطق هو مصدر قلق أيضًا لأنه قد يؤثر على النشاط الاقتصادي».

وستمدد مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين القيود على مستهلكي الطاقة الصناعية حتى 25 أغسطس، حيث تحاول التعامل مع إنتاج الطاقة الكهرومائية المتضائل والطلب المتزايد على الكهرباء المنزلية بعد موجة حر طويلة.