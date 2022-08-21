Atwasat

احتياطي النقد الأجنبي العراقي يتجاوز 80 مليار دولار

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 21 أغسطس 2022, 06:35 مساء
احتياطي النقد الأجنبي العراقي يتجاوز 80 مليار دولار
البنك المركزي العراقي. (الإنترنت)
alwasat radio

نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن نائب محافظ البنك المركزي قوله الأحد، إن احتياطات النقد الأجنبي بالبلاد تجاوزت 80 مليار دولار، متوقعًا بلوغها 90 مليارًا بنهاية العام.

وأوضح أن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي العراقي جاء نتيجة لارتفاع أسعار النفط العالمية، مضيفًا أن احتياطات البنك من الذهب زادت 30 طنًا، لتصل إلى نحو 131 طنًا، وهو ما أدى إلى رفع تصنيف العراق ضمن مؤشرات مؤسسات التصنيفات الدولية، بحسب «رويترز».

 إنعاش الخزينة العراقية بموارد مالية 
يشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية أسهم في إنعاش الخزينة العراقية بموارد مالية كبيرة، حيث رفعت حكومة بغداد من حجم صادراتها النفطية التي بلغت مستويات قياسية وفقًا لمؤشرات رسمية.

-  الصدر يؤجل تظاهرة حاشدة على وقع تصعيد سياسي في العراق
-  العراق: القضاء يفصل في قضية حل مجلس النواب بعد طلب الصدر

ويعاني العراق أزمة سياسية بدأت  مع رفض التيار الصدري لاسم رشحه الإطار التنسيقي لرئاسة الحكومة. ولا تزال البلاد منذ انتخابات أكتوبر، من دون رئيس جديد للجمهورية ومن دون حكومة جديدة. في الأثناء، قدم وزير المالية العراقي علي علاوي الثلاثاء استقالته من منصبه في الحكومة المكلفة تصريف الأعمال، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«قصتي»: أصحاب الهمم يتحدون الصعاب .. قصة «ريحانة»

«قصتي»: أصحاب الهمم يتحدون الصعاب .. قصة «ريحانة»
«هذا المساء» .. أرقام النائب العام: فساد.. وتواطؤ.. وضعف الشرطة

«هذا المساء» .. أرقام النائب العام: فساد.. وتواطؤ.. وضعف الشرطة
«هنا ليبيا»: جرائم القتل الاجتماعية في ليبيا أسبابها وكيفية ردعها

«هنا ليبيا»: جرائم القتل الاجتماعية في ليبيا أسبابها وكيفية ردعها
«فلوسنا»: الصحة بين الدواء المقلد وتسعيرة المصحات

«فلوسنا»: الصحة بين الدواء المقلد وتسعيرة المصحات
«منظمة الصحة» تحدِّث نصائح التطعيم المعزز لـ«كوفيد-19»

«منظمة الصحة» تحدِّث نصائح التطعيم المعزز لـ«كوفيد-19»
«منظمة الصحة» تحدِّث نصائح التطعيم المعزز لـ«كوفيد-19»

«منظمة الصحة» تحدِّث نصائح التطعيم المعزز لـ«كوفيد-19»
بي بي سي: مقتل ابنة حليف مقرب من بوتين إثر انفجار سيارتها بموسكو

بي بي سي: مقتل ابنة حليف مقرب من بوتين إثر انفجار سيارتها بموسكو
«نوستالجيا البشائر».. ندوة عن أعمال الصحفي عوض زاقوب على قناة «الوسط»

«نوستالجيا البشائر».. ندوة عن أعمال الصحفي عوض زاقوب على قناة «الوسط»
وفد من النيجر يؤكد أهمية تنفيذ الطريق الرابط بين الشمال والجنوب «في أقرب وقت»

وفد من النيجر يؤكد أهمية تنفيذ الطريق الرابط بين الشمال والجنوب «في أقرب وقت»
شاهد: مقتل 16 شخصا وإصابة 29 إثر دهس شاحنة حشدا في تركيا

شاهد: مقتل 16 شخصا وإصابة 29 إثر دهس شاحنة حشدا في تركيا
كيسنجر: المواجهة بين أميركا والصين تجعل العالم أسوأ مما كان عليه بعد الحرب العالمية الأولى

كيسنجر: المواجهة بين أميركا والصين تجعل العالم أسوأ مما كان عليه بعد الحرب ...
تعديل موعد ومكان إقامة معرض بنغازي الدولي للكتاب

تعديل موعد ومكان إقامة معرض بنغازي الدولي للكتاب
كاركاتير خيري - فاجعة.. وفاة 5 أطفال أشقاء اختناقا في طرابلس

كاركاتير خيري - فاجعة.. وفاة 5 أطفال أشقاء اختناقا في طرابلس
بعد جراحة نادرة بالعمود الفقري.. طبيب مصري يعيد «الحياة» لفتاة إماراتية

بعد جراحة نادرة بالعمود الفقري.. طبيب مصري يعيد «الحياة» لفتاة إماراتية
الطاهر الثابت: العشرة آلاف صورة الأولى هي أسوأ ما لديك

الطاهر الثابت: العشرة آلاف صورة الأولى هي أسوأ ما لديك
فرانس برس: الناشطة السعودية المحكومة بالسجن 34 عاما لم تأخذ التهديدات على محمل الجد

فرانس برس: الناشطة السعودية المحكومة بالسجن 34 عاما لم تأخذ التهديدات على محمل ...
إجراء عمليات جراحية معقدة في مستشفى العيون بطرابلس

إجراء عمليات جراحية معقدة في مستشفى العيون بطرابلس
كلوب يتحدث عن المواجهة الصعبة بين ليفربول مع الجريح يونايتد

كلوب يتحدث عن المواجهة الصعبة بين ليفربول مع الجريح يونايتد
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
من بلد خزائنه فارغة إلى نمو قوي.. كيف تخلصت اليونان من أزمتها المالية؟
من بلد خزائنه فارغة إلى نمو قوي.. كيف تخلصت اليونان من أزمتها ...
كوبا تسجل ارتفاعا بستة أضعاف في عدد السياح وتأمل بتدفق الروس
كوبا تسجل ارتفاعا بستة أضعاف في عدد السياح وتأمل بتدفق الروس
مناجم الفحم في المكسيك: الطاقة بثمن باهظ يدفعه البشر من حياتهم
مناجم الفحم في المكسيك: الطاقة بثمن باهظ يدفعه البشر من حياتهم
المرشحة لرئاسة الحكومة البريطانية تستبعد حدوث ركود اقتصادي
المرشحة لرئاسة الحكومة البريطانية تستبعد حدوث ركود اقتصادي
الاحتياطي النقدي للاتحاد الروسي يرتفع إلى 580.6 مليار دولار
الاحتياطي النقدي للاتحاد الروسي يرتفع إلى 580.6 مليار دولار
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«إيرباص» تفسخ بقية عقدها مع «الخطوط الجوية القطرية»
«إيرباص» تفسخ بقية عقدها مع «الخطوط الجوية القطرية»...
وصول أول سفينة حبوب أوكرانية إلى السواحل التركية
وصول أول سفينة حبوب أوكرانية إلى السواحل التركية...
أعلى زيادة منذ 27 عاما.. بنك إنجلترا يرفع الفائدة للمرة السادسة
أعلى زيادة منذ 27 عاما.. بنك إنجلترا يرفع الفائدة للمرة ......
5 مجموعات صينية كبرى تنسحب من بورصة نيويورك
5 مجموعات صينية كبرى تنسحب من بورصة نيويورك...
تركيا: ثلاث سفن محملة بالحبوب ستبحر من أوكرانيا الجمعة
تركيا: ثلاث سفن محملة بالحبوب ستبحر من أوكرانيا الجمعة...
المزيد
احتياطي النقد الأجنبي العراقي يتجاوز 80 مليار دولار
احتياطي النقد الأجنبي العراقي يتجاوز 80 مليار دولار...
شاهد: إضراب في أكبر ميناء للحاويات في بريطانيا للمطالبة بزيادة الرواتب
شاهد: إضراب في أكبر ميناء للحاويات في بريطانيا للمطالبة ......
بريطانيا: بدء إضراب يمتد 8 أيام في أكبر مرفأ للشحن
بريطانيا: بدء إضراب يمتد 8 أيام في أكبر مرفأ للشحن...
الاحتياطي النقدي للاتحاد الروسي يرتفع إلى 580.6 مليار دولار
الاحتياطي النقدي للاتحاد الروسي يرتفع إلى 580.6 مليار دولار...
المرشحة لرئاسة الحكومة البريطانية تستبعد حدوث ركود اقتصادي
المرشحة لرئاسة الحكومة البريطانية تستبعد حدوث ركود اقتصادي...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط