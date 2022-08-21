احتياطي النقد الأجنبي العراقي يتجاوز 80 مليار دولار

القاهرة - بوابة الوسط

نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن نائب محافظ البنك المركزي قوله الأحد، إن احتياطات النقد الأجنبي بالبلاد تجاوزت 80 مليار دولار، متوقعًا بلوغها 90 مليارًا بنهاية العام.

وأوضح أن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي العراقي جاء نتيجة لارتفاع أسعار النفط العالمية، مضيفًا أن احتياطات البنك من الذهب زادت 30 طنًا، لتصل إلى نحو 131 طنًا، وهو ما أدى إلى رفع تصنيف العراق ضمن مؤشرات مؤسسات التصنيفات الدولية، بحسب «رويترز».

إنعاش الخزينة العراقية بموارد مالية

يشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية أسهم في إنعاش الخزينة العراقية بموارد مالية كبيرة، حيث رفعت حكومة بغداد من حجم صادراتها النفطية التي بلغت مستويات قياسية وفقًا لمؤشرات رسمية.

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ويعاني العراق أزمة سياسية بدأت مع رفض التيار الصدري لاسم رشحه الإطار التنسيقي لرئاسة الحكومة. ولا تزال البلاد منذ انتخابات أكتوبر، من دون رئيس جديد للجمهورية ومن دون حكومة جديدة. في الأثناء، قدم وزير المالية العراقي علي علاوي الثلاثاء استقالته من منصبه في الحكومة المكلفة تصريف الأعمال، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية.