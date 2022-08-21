الاحتياطي النقدي للاتحاد الروسي يرتفع إلى 580.6 مليار دولار

القاهرة - بوابة الوسط

قال بنك روسيا المركزي إن احتياطيات الاتحاد الروسي الدولية زادت خلال أسبوع بنسبة 1% وبقيمة 5.8 مليار دولار لتصل إلى 580.6 مليار دولار.

وجاء في تقرير صدر عن البنك أمس السبت أن حجم الاحتياطيات الدولية بلغ 580.6 مليار دولار في 12 أغسطس الجاري، بعد أن زاد بمقدار 5.8 مليار دولار خلال الأسبوع تحت تأثير رفع إيجابي للعملة، حسب تقرير لموقع «انفستنغ» لرصد أسواق المال والسلع.

والاحتياطيات الدولية، وهي أصول أجنبية عالية السيولة يحتفظ بها بنك روسيا وحكومة الاتحاد الروسي، تتكون من صناديق العملات الأجنبية وحقوق السحب الخاصة ومركز الاحتياطي في صندوق النقد الدولي والذهب النقدي.

وقالت رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، إنه نتيجة للعقوبات الغربية جرى تجميد حوالي 300 مليار دولار من احتياطيات روسيا من الذهب والنقد الأجنبي.

سعر الصرف

وحدد بنك روسيا سعر الصرف الرسمي للدولار في 19 أغسطس 2022 عند مستوى 59.957 روبل، أي 79.82 كوبيل، أقل من الرقم السابق، وخفض سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 93.65 كوبيل إلى 60.8957 روبل.

وفقًا لبيانات موسكو، انخفض سعر صرف الدولار في تداول العملات في بورصة موسكو بنسبة 2.6 % إلى 59.2 روبل ونزل سعر صرف اليورو عند مستوى 60 روبل بنسبة 2.8%.

استطلاع

وتحسنت المعنويات الاقتصادية للروس مقارنة بشهر مارس 2022، وانخفضت نسبة المواطنين المتشائمين بأكثر من النصف وذلك، وفق بيانات الاستطلاع لمؤسسة الرأي العام (FOM) المنشورة يوم الخميس الماضي على الموقع الرسمي للمنظمة.

وبحسب الاستطلاع، كانت نسبة المواطنين المتفائلين في يونيو الماضي حوالي 9% مقابل 19% في مارس الماضي، وبلغت نسبة المتفائلين إلى حد ما 13% في مارس و19% في يونيو.

وظلت نسبة المستجيبين ذوي المشاعر الاقتصادية المحايدة دون تغيير تقريبًا وبلغت 33% مقابل 37% على التوالي في مارس من هذا العام وكان هناك 17% يميلون إلى التشاؤم، وفي يونيو انخفضت حصتهم إلى 12% كما انخفض عدد المواطنين المتشائمين بشكل لا لبس فيه إلى أكثر من النصف - من 29% إلى 13%.