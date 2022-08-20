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كوبا تسجل ارتفاعا بستة أضعاف في عدد السياح وتأمل بتدفق الروس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 20 أغسطس 2022, 09:32 مساء
كوبا تسجل ارتفاعا بستة أضعاف في عدد السياح وتأمل بتدفق الروس
العلم الكوبي في إحدى المناطق السياحية بالبلاد. (الإنترنت)
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بلغ عدد السياح الأجانب في كوبا حتى الآن هذا العام، ستة أضعاف ما كان عليه في الفترة نفسها في 2021، لكنه لا يزال أقل من المستويات التي كانت تسجل قبل جائحة «كوفيد-19»، بحسب ما قالت الحكومة السبت.

ويأمل المسؤولون بتدفق سياح روس حين يعود عدد الرحلات الجوية إلى طبيعته، أي إلى ما كان عليه قبل إلغاء الرحلات بسبب تداعيات «كوفيد-19» والحرب في أوكرانيا، وفق «فرانس برس».

 السياحة الدولية ثاني أكبر نشاط اقتصادي في كوبا
وأفاد مكتب الإحصاءات الوطني بأن 834891 سائحًا زاروا الجزيرة بين يناير ويوليو ضمنًا، مقابل 141293 سائحًا في الأشهر السبعة الأولى من العام 2021.

وتشكل السياحة الدولية ثاني أكبر نشاط اقتصادي في كوبا، لكن القيود على السفر بسبب الجائحة والحظر الأميركي المستمر تسببت بتراجع الأرقام في العامين 2020 و2021. وانخفض العدد الإجمالي للسياح الأجانب من 4.2 مليون في العام 2019 إلى مليون تقريبًا في 2020.

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لكن بعدما تحسنت السيطرة على تفشي «كوفيد-19»، تأمل السلطات في كوبا باستقبال 2.5 مليون سائح هذا العام. وتعتمد كوبا خصوصًا على انتعاش السياحة بفضل السياح الروس الذين فاق عددهم عدد السياح الكنديين العامين 2020 و2021 بعدما كانت كندا أكبر مصدر سياح في كوبا.

إعادة حركة الطيران إلى مستوياتها الطبيعية 
وقال السفير الكوبي لدى موسكو خوليو غارمينديا، الأسبوع الماضي، في مقابلة مع جريدة «إيزفيستيا» Izvestia اليومية، إن هناك جهودًا في سبيل إعادة حركة الطيران إلى مستوياتها الطبيعية بحلول فصل الشتاء.

وأضاف، بحسب ما نقلت مدونة «كوباديبات» الرسمية: «نعلم أن الروس يتوقون مجددًا لقضاء إجازة في كوبا، والشعب الكوبي ينتظرهم بضيافة مميزة». وتشير أرقام مكتب الإحصاءات الوطني إلى أن كندا تتصدر قائمة الدول التي يأتي منها سياح إلى كوبا، إذ زار 258896 كنديًا كوبا بحلول نهاية يوليو.

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