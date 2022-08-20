بريطانيا.. يوم إضراب ثالث في وسائل النقل بسبب التضخم (شاهد)

القاهرة - بوابة الوسط

تشهد وسائل النقل العام في بريطانيا، السبت، يومًا جديدًا من الإضراب للمطالبة برفع الأجور بعد إضراب أول، الخميس، لعمال السكك الحديدية، وآخر في شبكة مترو لندن الجمعة بسبب التضخم الكبير.

خلال العطلة المدرسية، كان قطار من كل خمسة يعمل السبت بسبب هذا الإضراب بدعوة من عدة نقابات (RMT) و(TSSA) وUnite للمطالبة بزيادة الرواتب لتتماشى مع ارتفاع غلاء المعيشة، وفق «فرانس برس».

ووصلت المفاوضات مع عديد مشغلي السكك الحديدية من القطاع الخاص حتى الآن إلى طريق مسدود. من جهته انتقد وزير النقل غرانت شابس، المتهم بعرقلة الوضع، النقابات العمالية لرفضها إصلاحات لتحديث السكك الحديدية، وأكد الجمعة أنه قد يفرضها بالقوة.

سلسلة إضرابات ضخمة تطال قطاعات النقل

وسيؤثر إضراب السبت خصوصًا على تنقل السياح ومشجعي كرة القدم الذين يذهبون لمشاهدة المباريات ورواد المهرجانات. ويتوقع أن يؤثر أيضًا على حركة القطارات صباح الأحد. وتشهد المملكة المتحدة هذه الأيام سلسلة إضرابات ضخمة تطال بشكل خاص قطاعات النقل والبريد والموانئ.

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تعد حركة الاحتجاج الأكبر منذ عقود ضد التضخم الذي بلغ في يوليو 10.1% خلال عام، وقد يتجاوز 13% في أكتوبر، وهو أعلى مستوى في دولة من مجموعة السبع الكبار.

إضرابات عمال السكك الحديدية مستمرة دوريًا

والأحد، بدأ عمال ميناء فيليكسستو (شرق إنجلترا) - الأكبر للشحن في البلاد - إضرابًا لمدة ثمانية أيام، وهددوا بوقف قسم كبير من حركة شحن البضائع في البلاد. وأعلن ميك لينش الأمين العام لنقابة العاملين في السكك الحديدية والخطوط البحرية والنقل(RMT)أن الرأي العام يدعم المضربين بالكامل.

وصرح، السبت، لـ«بي بي سي»: «أعتقد أن الرأي العام البريطاني سئم من تعرضه للسرقة من هذه الحكومة والشركات البريطانية، حيث تحقق شركات مثل BP وBritish Gas أرباحًا ضخمة، بينما بالكاد يكسب الافراد لقمة عيشهم».

في حين أن إضرابات عمال السكك الحديدية مستمرة دوريًا منذ يونيو بسبب عدم التوصل إلى اتفاق حول الرواتب، وأكد ميك لينش مواصلة البحث عن «حلول»، لكنه اعتبر إمكانية حدوث إضرابات جديدة «كبيرة».