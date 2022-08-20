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«الأغذية العالمي»: المجاعة تهدد 22 مليون شخص في «القرن الأفريقي»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 20 أغسطس 2022, 04:29 مساء
«الأغذية العالمي»: المجاعة تهدد 22 مليون شخص في «القرن الأفريقي»
أطفال لاجئون صوماليون يتشاركون وجبة داخل خيمة في دولو أدو، إثيوبيا. (الإنترنت)
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حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، من أن المجاعة ستهدد بحلول سبتمبر، 22 مليون شخص على الأقل في منطقة القرن الأفريقي، حيث يتزايد خطر انعدام الأمن الغذائي بسبب الجفاف الذي بلغ مستويات قياسية.

وأشار البرنامج إلى أن «احتجاب هطول الأمطار للموسم الرابع على التوالي» منذ نهاية العام 2020 فاقم جفافًا هو الأسوأ منذ 40 عامًا، وأدى إلى نفوق الملايين من رؤوس الماشية وقضى على المحاصيل وأغرق مناطق في كينيا والصومال وإثيوبيا في أوضاع أشبه بالمجاعة، وفق «فرانس برس».

 13 مليون شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي
وترك أكثر من مليون شخص منازلهم بحثًا عن المياه والغذاء. في بداية العام، حذر برنامج الأغذية العالمي من أن 13 مليون شخص في «القرن الأفريقي» يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد بسبب الجفاف.

وبحلول منتصف العام، وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا الذي استحوذ على اهتمام الجهات المانحة الدولية ورفع أسعار المواد الغذائية والوقود، ارتفع هذا العدد إلى 20 مليونًا، بحسب البرنامج.

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وجاء في بيان برنامج الأغذية العالمي: «الآن، من المتوقع أن يرتفع الرقم مرة أخرى إلى ما لا يقل عن 22 مليون شخص بحلول سبتمبر».

وتابع البيان: «سيستمر هذا العدد في الارتفاع، وستتفاقم حدة الجوع إذا لم تسقط الأمطار، في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، ولم يتلقَ الأشخاص الأكثر ضعفًا مساعدات إنسانية». وشدد على أن المجاعة تشكل «الآن خطرًا جسيمًا، لا سيما في الصومال».

 418 مليون دولار خلال الأشهر الستة المقبلة 
ونقل البيان عن المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، قوله: «لا تبدو هناك نهاية في الأفق لأزمة الجفاف هذه، لذلك يجب أن نحصل على الموارد اللازمة لإنقاذ الأرواح ومنع الناس من الانزلاق إلى مستويات كارثية من الجوع والمجاعة». وأضاف بيزلي: «على العالم أن يتحرك الآن لحماية المجتمعات الأكثر ضعفًا من خطر انتشار المجاعة في القرن الأفريقي».

وشدد برنامج الأغذية العالمي على أنه بحاجة ماسة إلى 418 مليون دولار خلال الأشهر الستة المقبلة لتلبية هذه الاحتياجات المتزايدة.

والشهر الماضي، تعهدت الولايات المتحدة بتقديم 1.2 مليار دولار من المساعدات الغذائية للمساعدة في تجنب المجاعة في القرن الأفريقي وحثت الدول الأخرى، بما في ذلك الصين، على بذل مزيد الجهود لمواجهة أزمة الغذاء التي تفاقمت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

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