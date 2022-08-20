وصول التضخم في المملكة المتحدة لـ10% يجلب الانتقادات لبنك إنجلترا

القاهرة - بوابة الوسط

يتعرض بنك إنجلترا لانتقادات من الحكومة ومن اقتصاديين ومسؤولين سابقين في المؤسسة النقدية يتهمون المصرف المركزي بعدم التحرك، ما أدى إلى تسجيل أعلى مستوى تضخم لمجموعة السبع.

وتجاوز معدل التضخم نسبة 10% في المملكة المتحدة وهو مستوى غير مسبوق خلال 40 عامًا، بعيدًا عن هدف البنك البالغ 2%، حشب وكالة «فرانس برس».

توقعات بزيادة التضخم من 10 إلى 13%

ويتوقع أن يرتفع التضخم أكثر في الأشهر المقبلة ليصل إلى 13% وفقًا لبنك إنجلترا ما سبّب أزمة في القدرة الشرائية تهدد بإغراق العديد من الأسر في الفقر.

وقال وزير المؤسسات والصناعة كواسي كوارتنغ في مقابلة مع «سكاي نيوز»: «من الواضح أن خطأً وقع.. كان ينبغي رفع معدلات الفائدة في وقت سابق».

وهذه الانتقادات تلقى أصداء في رسالة المرشحة الأوفر حظًا في استطلاعات الرأي لخلافة بوريس جونسون في داونينغ ستريت، إذ اقترحت ليز تراس مراجعة وضع بنك إنجلترا الذي تعود استقلاليته إلى العام 1997.

ضرورة استقلالية المصرف المركزي

وأمام هذه الانتقادات تبنى محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي ردًا حذرًا، مؤكدًا أنه لا يريد التدخل في نقاشات حزب المحافظين حتى وأن ذكر أن مصداقية المؤسسة المالية للمملكة المتحدة رهن باستقلالية مصرفها المركزي.

وذكر أيضًا أن بنك إنجلترا رفع أسعار الفائدة اعتبارًا من نهاية العام 2021، أي قبل الاحتياطي الفدرالي الأميركي أو البنك المركزي الأوروبي.

وتباطأ التضخم بشكل طفيف في يوليو في الولايات المتحدة ليبلغ 8.5% خلال عام واحد ووصل إلى مستوى قياسي جديد في منطقة اليورو عند 8.9%.

التضخم يضرب بريطانيا وأوروبا والولايات المتحدة

وتعاني المملكة المتحدة مثل الاتحاد الأوروبي من أزمة الطاقة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، ولكن أيضًا من اضطراب سلاسل التوريد ونقص في اليد العاملة الذي تفاقم بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

لكن بيلي يقول إن ارتفاعًا أسرع كان سيحدث مع عودة انتشار إصابات كوفيد-19 «حتى لو لم يؤد المتحور أوميكرون إلى فرض تدابير عزل قاسية جديدة».

نسبة الـ 2% تضخم تقفز إلى 10%

وقال عضو اللجنة النقدية جوناثان هاسكل: «صحيح أن التضخم مرتفع هذا العام، لكن الرسالة واحدة: خلال ثمانية قرون، الاستقلالية أفضل طريقة ليكون التضخم معتدلًا ومستقرًا». وأرفق رسالته بجدول أظهر أن متوسط التضخم بين العامين 1997 و2022 بلغ نحو 2%.

لكن التعليقات المنتقدة لا تقتصر على حزب المحافظين، إذ يقول مسؤولون سابقون في بنك إنجلترا إن زيادات أكبر في وقت سابق عندما كان معدل النمو في بريطانيا أمتن، كانت ستجنب تشديدًا مؤلمًا لفترة طويلة.

وأعلن العضو السابق في لجنة السياسة النقدية، أندرو سنتانس أن بنك إنجلترا «ليس لديه مهمة سهلة في الوقت الحالي لكن لديه أدوات تحت تصرفه لا سيما معدلات الفائدة والمصرف بطيء بعض الشيء في رفعها».