Atwasat

الرئيس الكولومبي: نحتاج إلى 500 مليون دولار سنويا لحماية غابات الأمازون

القاهرة - بوابة الوسط السبت 20 أغسطس 2022, 10:13 صباحا
الرئيس الكولومبي: نحتاج إلى 500 مليون دولار سنويا لحماية غابات الأمازون
غابة أزيلت منها أشجار لزراعة الكوكا في منطقة غافياري في كولومبيا. (أرشيفية: الإنترنت).
alwasat radio

أعلن الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، الخميس، أنه سيطلب من الدول الغنية والشركات متعددة الجنسيات دفع أموال للفلاحين لحماية غابات الأمازون، وإعادة المناطق التي أزيلت منها الأشجار. وقال بيترو خلال زيارة إلى مدرسة للسكان الأصليين في ليتيسيا جنوب البلاد عاصمة مقاطعة أمازوناس «نحتاج إلى إنشاء صندوق مالي بحوالي 500 مليون دولار سنويا، بشكل دائم ولمدة 20 عاما، لتتمكن الشركات الكبرى في العالم وأغنى الحكومات، إذا كانت تريد فعلا دفع مكافحة تبدل المناخ قدما، من تمويلنا إما عن طريق أرصدة الكربون أو مساهمات مباشرة».

وأعلن الرئيس اليساري نيته عرض هذه المبادرة على المؤتمر المقبل للأمم المتحدة حول المناخ «كوب-27» الذي سيعقد في مصر في نوفمبر المقبل، وأوضح بيترو أن الحكومة الكولومبية الجديدة تنوي استخدام هذه الأموال لدفع رواتب شهرية لـ«مئة ألف أسرة أمازونية ستعمل من أجل نمو الغابة مجددا حيث احترقت وستحميها حيث تكون معرضة للخطر»، مشيرا إلى أن ذلك سيسمح بـ«إنقاذ 21 مليون هكتار دُمرت في المنطقة التي تعد الأغنى والأكثر تنوعا حيويا في العالم».

ويغطي حوض الأمازون الذي يمتد على مساحة 7.4 ملايين كيلومتر مربع، حوالي 40% من أميركا الجنوبية في تسع دول، ويقدر عدد سكانه بنحو 34 مليون نسمة معظمهم من السكان الأصليين، وتولى بيترو أول رئيس يساري في تاريخ كولومبيا مهامه في السابع من أغسطس بمشروع بيئي طموح يتضمن إجراءات عدة بينها تحويل البلاد إلى طاقة نظيفة ووقف استكشاف آبار النفط الجديدة.

وفي خطابه الذي ألقاه تحت المطر، الخميس، أمر قوات الأمن باعتقال «كبار مفترسي غابات الأمازون والتصدي فورا» لأي حرائق، مؤكدا أن «السلطة العامة هنا يجب أن توقف ببساطة رأس المال الكبير الذي يتحرك لإحراق غابات الأمازون. لا أريد أن يتضرر الفلاحون».

وتقول المنظمة غير الحكومية «غلوبال ويتنس» إن كولومبيا واحدة من أغنى الدول في التنوع الحيوي في العالم ومن أخطرها للمعنيين بحماية البيئة الذين تهاجمهم المجموعات المسلحة الكثيرة في البلاد، وتفيد الأمم المتحدة بأن كولومبيا خسرت بين 2018 و2021 حوالي 7018 كيلومترا مربعا من الغابات، معظمها في منطقة الأمازون، وقال بيترو محذرا «إذا جرى تدمير غابات الأمازون وهي واحدة من أكبر أماكن امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يؤدي إلى تسخين الكوكب وتغيير المناخ فستُدمر البشرية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كلوب يتحدث عن المواجهة الصعبة بين ليفربول مع الجريح يونايتد

كلوب يتحدث عن المواجهة الصعبة بين ليفربول مع الجريح يونايتد
شرطة برلين تحقق في تصريحات عباس عن محرقة اليهود

شرطة برلين تحقق في تصريحات عباس عن محرقة اليهود
«الأمن الداخلي» يعلن ضبط رئيس النادي الليبي للسيارات ومدير مفوضية المجتمع المدني (فيديو)

«الأمن الداخلي» يعلن ضبط رئيس النادي الليبي للسيارات ومدير مفوضية المجتمع المدني...
عرض قوي لليبيا رغم خسارتها أمام نيجيريا في ربع نهائي الطائرة الأفريقية للشباب

عرض قوي لليبيا رغم خسارتها أمام نيجيريا في ربع نهائي الطائرة الأفريقية للشباب
«ستارز كوفي» تفتح أبوابها في روسيا لتحل محل «ستاربكس»

«ستارز كوفي» تفتح أبوابها في روسيا لتحل محل «ستاربكس»
نصف الإصابات بالسرطان سببها التدخين والكحول

نصف الإصابات بالسرطان سببها التدخين والكحول
نيوزيلندا: اكتشاف رفات طفلين داخل حقيبتين بيعتا في مزاد

نيوزيلندا: اكتشاف رفات طفلين داخل حقيبتين بيعتا في مزاد
كأس ليبيا تنطلق في أكتوبر المقبل بمواجهات نارية

كأس ليبيا تنطلق في أكتوبر المقبل بمواجهات نارية
جريدة «الوسط»: وقائع فساد من العيار الثقيل يكشفها النائب العام

جريدة «الوسط»: وقائع فساد من العيار الثقيل يكشفها النائب العام
الخطأ اللغوي الانتشار والأثر.. محاضرة للشاعر مصطفى الحفيد في درنة

الخطأ اللغوي الانتشار والأثر.. محاضرة للشاعر مصطفى الحفيد في درنة
باخرة محملة بالحبوب تصل سورية.. وأوكرانيا تتهم روسيا بسرقة الشحنة

باخرة محملة بالحبوب تصل سورية.. وأوكرانيا تتهم روسيا بسرقة الشحنة
مشروع قانون أميركي يُحيي قضية تعويضات لوكربي

مشروع قانون أميركي يُحيي قضية تعويضات لوكربي
إردوغان: تركيا تقف مع أوكرانيا.. ونحذر من «تشيرنوبل» جديدة

إردوغان: تركيا تقف مع أوكرانيا.. ونحذر من «تشيرنوبل» جديدة
سياسيون يختلفون حول إعادة الدائرة الدستورية.. مؤيدون: ننتظر إحقاق الحق.. ومعارضون: ليس وقته

سياسيون يختلفون حول إعادة الدائرة الدستورية.. مؤيدون: ننتظر إحقاق الحق.. ...
مطالب باستمرار اللجنة التسييرية لنادي الأهلي طرابلس

مطالب باستمرار اللجنة التسييرية لنادي الأهلي طرابلس
أرتال الماجري تكتب: فساد الحياة الثقافية يهدد مسيرة المنتج الإبداعي

أرتال الماجري تكتب: فساد الحياة الثقافية يهدد مسيرة المنتج الإبداعي
إدانة لاقتحام وغلق القوات الإسرائيلية 5 مؤسسات من المجتمع المدني الفلسطيني

إدانة لاقتحام وغلق القوات الإسرائيلية 5 مؤسسات من المجتمع المدني الفلسطيني
أطلقه ديبي وتقاطعه فصائل متمرده.. هل يمهد الحوار الوطني في تشاد للانتخابات؟

أطلقه ديبي وتقاطعه فصائل متمرده.. هل يمهد الحوار الوطني في تشاد للانتخابات؟
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
«المركزي» التركي يخفض مؤشر الفائدة الرئيسي رغم التضخم
«المركزي» التركي يخفض مؤشر الفائدة الرئيسي رغم التضخم
اليابان: أسعار المواد الاستهلاكية ترتفع بنسبة 2,4%
اليابان: أسعار المواد الاستهلاكية ترتفع بنسبة 2,4%
«ستارز كوفي» تفتح أبوابها في روسيا لتحل محل «ستاربكس»
«ستارز كوفي» تفتح أبوابها في روسيا لتحل محل «ستاربكس»
جزر سليمان تحصل على قرض بقيمة 66 مليون دولار من الصين
جزر سليمان تحصل على قرض بقيمة 66 مليون دولار من الصين
أسعار الغاز الأوروبي تواصل الارتفاع.. وتحذيرات من شتاء مضطرب
أسعار الغاز الأوروبي تواصل الارتفاع.. وتحذيرات من شتاء مضطرب
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«إيرباص» تفسخ بقية عقدها مع «الخطوط الجوية القطرية»
«إيرباص» تفسخ بقية عقدها مع «الخطوط الجوية القطرية»...
وصول أول سفينة حبوب أوكرانية إلى السواحل التركية
وصول أول سفينة حبوب أوكرانية إلى السواحل التركية...
أعلى زيادة منذ 27 عاما.. بنك إنجلترا يرفع الفائدة للمرة السادسة
أعلى زيادة منذ 27 عاما.. بنك إنجلترا يرفع الفائدة للمرة ......
5 مجموعات صينية كبرى تنسحب من بورصة نيويورك
5 مجموعات صينية كبرى تنسحب من بورصة نيويورك...
تركيا: ثلاث سفن محملة بالحبوب ستبحر من أوكرانيا الجمعة
تركيا: ثلاث سفن محملة بالحبوب ستبحر من أوكرانيا الجمعة...
المزيد
الرئيس الكولومبي: نحتاج إلى 500 مليون دولار سنويا لحماية غابات الأمازون
الرئيس الكولومبي: نحتاج إلى 500 مليون دولار سنويا لحماية ......
«غازبروم» تعلن تعليق شحنات الغاز من 31 أغسطس إلى 2 سبتمبر عبر خط «نورد ستريم»
«غازبروم» تعلن تعليق شحنات الغاز من 31 أغسطس إلى 2 سبتمبر ......
وزير المال الألماني: حكومتنا يمكنها أن تقر حزمة جديدة من المساعدات في مواجهة التضخم
وزير المال الألماني: حكومتنا يمكنها أن تقر حزمة جديدة من ......
أسعار الغاز الأوروبي تواصل الارتفاع.. وتحذيرات من شتاء مضطرب
أسعار الغاز الأوروبي تواصل الارتفاع.. وتحذيرات من شتاء مضطرب...
جزر سليمان تحصل على قرض بقيمة 66 مليون دولار من الصين
جزر سليمان تحصل على قرض بقيمة 66 مليون دولار من الصين...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط