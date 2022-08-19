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«غازبروم» تعلن تعليق شحنات الغاز من 31 أغسطس إلى 2 سبتمبر عبر خط «نورد ستريم»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 19 أغسطس 2022, 06:51 مساء
«غازبروم» تعلن تعليق شحنات الغاز من 31 أغسطس إلى 2 سبتمبر عبر خط «نورد ستريم»
شعار شركة «غازبروم» الروسية في موسكو (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت شركة «غازبروم» الروسية العملاقة، الجمعة، تعليق شحنات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 1» لمدة ثلاثة أيام من 31 أغسطس إلى 2 سبتمبر بهدف «الصيانة».

وقالت «غازبروم» في بيان، نقلته وكالة «فرانس برس»، «من الضروري إجراء صيانة كل ألف ساعة» من التشغيل. ويزيد هذا القرار المخاوف من حدوث نقص في الطاقة في أوروبا حيث تُتهم موسكو بالابتزاز على هذا الصعيد.

مخاوف من نقص في الطاقة في أوروبا
ويزيد هذا القرار المخاوف من حدوث نقص في الطاقة في أوروبا، حيث تُتهم موسكو بالابتزاز على هذا الصعيد. وواصل سعر الغاز الأوروبي ارتفاعه المتواصل الجمعة، في ظل صعوبة جمع الاتحاد الأوروبي احتياطيات كافية تمكّنه من الاستغناء عن واردات الغاز الروسي خلال الشتاء من دون إحداث نقص.

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