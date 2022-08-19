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وزير المال الألماني: حكومتنا يمكنها أن تقر حزمة جديدة من المساعدات في مواجهة التضخم

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 19 أغسطس 2022, 06:12 مساء
وزير المال الألماني: حكومتنا يمكنها أن تقر حزمة جديدة من المساعدات في مواجهة التضخم
وزير المال الألماني كريستيان ليندنر في برلين في 17 أغسطس 2022.(أ ف ب).
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صرح وزير المال الألماني، كريستيان ليندنر، الجمعة، بأن ألمانيا تستطيع تمويل حزمة جديدة من المساعدات بمليارات اليوروهات في مواجهة التضخم من دون التخلي عن «كبح المديونية». وسبق أن وعد المستشار الألماني، أولاف شولتس، في 11 أغسطس بتقديم حزمة مساعدات جديدة للأفراد في مواجهة ارتفاع الأسعار في قطاعي الطاقة والغذاء، الذي يتوقع أن يتفاقم هذا الخريف. لكنه أكد مجددا التزامه العودة إلى الانضباط الميزاني العام المقبل مع إبقاء العجز عند 0.35% من إجمالي الناتج المحلي.

وردا على سؤال من جريدة «راينيشه بوست» عن حجم هذه المساعدات المحتملة، قال وزير المال إن «عددا صغيرا من رقمين بمليارات اليورو ممكن»، مضيفا: «هذه الحزمة الجديدة من إجراءات الدعم مخصصة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط وستشمل إجراءات موجهة للشركات التي تستهلك قدرا كبيرا من الطاقة».

نسبة التضخم في ألمانيا بلغت 7.5%
وبلغت نسبة التضخم في ألمانيا 7.5% يوليو أي أقل بقليل من 7.6% سجلت في يونيو، لكن وزير الاقتصاد روبرت هابيك قال إنه من المتوقع أن يكون فصلي الخريف والشتاء شاقين في أكبر اقتصاد في أوروبا بسبب أزمة الطاقة «المقبلة في الاقتصاد»، وسيواجه الألمان ارتفاعا في فواتير التدفئة والكهرباء في الخريف مع قرار الحكومة السماح بأن ينعكس ارتفاع أسعار الطاقة على المستهلك النهائي، ولم يحدد شولتس موعد وكلفة حزمة المساعدات. لكنه أكد من جديد التزامه احترام القواعد الدستورية لانضباط الميزانية مرة أخرى في 2023 بعد ثلاث سنوات من الاستثناء في مواجهة جائحة «كوفيد-19».

وقال المستشار الألماني «نتوقع أن نكون قادرين على تنفيذ مشاريعنا ضمن الإطار المالي المتاح حتى الآن»، ودعت أصوات لا سيما داخل حزب الخضر المتحالف مع الحكومة والحزب الاشتراكي الديمقراطي، إلى تمديد تعليق «فرملة الاستدانة» في حال حدوث تدهور حاد في الاقتصاد الألماني.

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