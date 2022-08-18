أسعار النفط ترتفع بشكل طفيف

القاهرة - بوابة الوسط

تغيرت أسعار النفط قليلا اليوم الخميس، مع تراجع المخزونات في الولايات المتحدة وزيادة الإنتاج من روسيا والمخاوف من ركود عالمي محتمل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 10 سنتات أو 0.1% إلى 93.75 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي 10 سنتات أو 0.1% إلى 88.21 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

وصعدت الأسعار أكثر من 1% خلال الجلسة السابقة رغم أن خام «برنت» لامس أدنى مستوى منذ فبراير الماضي. وتراجعت العقود الآجلة خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث تأثر المستثمرين من البيانات الاقتصادية بشأن مخاوف الركود المحتمل الذي قد يضر بالطلب على الطاقة.

وقال المحلل بـ«آر بي سي كابيتال»، مايك تران إن «مخاوف الركود معترف بها جيدا، لكن العوامل المحفزة الصاعدة مثل عودة الصين أو تدهور الإمدادات من روسيا تظل بعيدة المنال».

وأظهرت وثيقة لوزارة الاقتصاد الروسية، اطلعت عليها «رويترز»، أن موسكو بدأت في زيادة إنتاج النفط تدريجيا مع زيادة مشتريات الآسيويين. ومن المتوقع أن ترتفع أرباح روسيا من صادرات الطاقة بنسبة 38٪ هذا العام، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ارتفاع أحجام صادرات النفط، وفقًا للوثيقة.

وفي حين، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية تراجع مخزونات الخام الأميركية بمقدار 7.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 أغسطس، مقابل توقعات بانخفاض قدره 275 ألف برميل، حيث بلغت الصادرات 5 ملايين برميل يوميًا، وهو أعلى مستوى مسجل.