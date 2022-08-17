الأسهم الأوروبية تنخفض بفعل مخاوف التضخم

القاهرة - بوابة الوسط

تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، بينما صعدت عوائد السندات بعد زيادة حادة في التضخم في المملكة المتحدة أعادت بؤرة التركيز إلى مزيد التشديد النقدي، وسط بيانات أظهرت أن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو كان أقل قوة بشكل طفيف في الربع الثاني من العام، وفق وكالة «رويترز».

سهم «ستوكس 600» سجل أكبر خسارة خلال شهر

وأغلق المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي منخفضًا 0.9%، مسجلًا أكبر هبوط ليوم واحد من حيث النسبة المئوية في أكثر من شهر. وارتد المؤشر القياسي أيضًا عن خمس جلسات متتالية من المكاسب.

وأظهرت بيانات أن تضخم أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة ارتفع إلى 10.1% في يوليو، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 1982. وأغلق المؤشر «فاينانشال تايمز» للأسهم البريطانية منخفضًا 0.3%.

وقفزت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو بعد أنباء التضخم، وتحول تركيز المستثمرين أيضًا إلى بيانات أظهرت أن النمو الاقتصادي في المنطقة كان أقل من المتوقع في الربع الثاني، لكنه ظل قويًا بينما ارتفع التوظيف مجددًا.

وجاءت الأسهم الألمانية في مقدمة الخاسرين بين البورصات الرئيسية في أوروبا مع هبوطها 2%. ومن بين أبرز الأسهم الخاسرة في جلسة يوم الأربعاء، هوى سهم «يونيبر» 12.1% بعد أن أعلنت شركة المرافق الألمانية خسارة صافية قدرها 12.3 مليار يورو (12.5 مليار دولار) في النصف الأول من العام، فيما يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض إمدادات الغاز الروسي.