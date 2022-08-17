Atwasat

شركة التكنولوجيا العملاقة الصينية «تنسنت» تسجل أول تراجع فصلي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 17 أغسطس 2022, 08:01 مساء
شركة التكنولوجيا العملاقة الصينية «تنسنت» تسجل أول تراجع فصلي
شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة «تنسنت». (الإنترنت)
alwasat radio

سجلت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة «تنسنت»، الأربعاء، أول تراجع فصلي لرقم أعمالها منذ الاكتتاب في البورصة في العام 2004 جراء الصعوبات الاقتصادية للبلاد وتداعيات جائحة فيروس «كورونا».

تراجعت إيرادات الربع الثاني المالي 3% على أساس سنوي إلى 134 مليار يوان (19.3 مليار يورو، 19.7 مليار دولار) وفقًا لبيان صادر عن «تنسنت». وانخفضت الأرباح بنسبة 56% إلى 18.6 مليار يوان، بحسب «فرانس برس».

شديد القواعد في إطار إعادة السيطرة على قطاع التكنولوجيا
بالإضافة إلى السياق الاقتصادي وعواقب الوباء، على عملاق الإنترنت وألعاب الفيديو الذي يملك تطبيق ويتشات (شبكة التواصل لاجتماعي، الدفع عبر الإنترنت) المهيمن في الصين، التعامل أيضًا مع تشديد القواعد في إطار إعادة السيطرة على قطاع التكنولوجيا.

وقالت الشركة إنها ألغت نحو 5500 وظيفة مما خفض عدد موظفيها إلى 110715 في نهاية يونيو. وتابع البيان: «لقد أوقفنا الأنشطة الثانوية وخفضنا نفقاتنا التسويقية وقلصنا نفقات التشغيل، مما سمح لنا بزيادة أرباحنا التشغيلية رغم الظروف الصعبة لرقم الأعمال».

-  بايدن يحض الكونغرس على تخصيص 52 مليار دولار للاستثمار في أشباه الموصلات
- الإدارة الأميركية تحض الكونغرس على إقرار قانون لتوطين صناعة أشباه الموصلات

تشير «تنسنت» إلى أنها تجمع ما يقارب نصف إيراداتها من خدمات التكنولوجيا المالية وللمؤسسات، مما يفتح لها مجالًا للنمو عندما يكون الاقتصاد الصيني مزدهرًا.

الصين تجمد لتسعة أشهر أي ترخيص جديد لألعاب الفيديو 
جمدت الصين لتسعة أشهر أي ترخيص جديد لألعاب الفيديو بسبب الإدمان الذي تسببه بين الشباب ولم تستأنف إصدار التراخيص إلا في أبريل. ولم تحصل «تنسنت» ومنافستها «NetEase» على أي تراخيص جديدة.

وفقًا لـ«Tencent» تواجه سوق ألعاب الفيديو المحلية في الصين «تحديات انتقالية» والسوق العالمية في «فترة استيعاب ما بعد الوباء» ويستأنف الأفراد الإنفاق على الترفيه في مجالات أخرى.

في الربع الثاني، تراجعت مبيعات الإعلانات عبر الإنترنت بنسبة قياسية بلغت 18% على أساس سنوي مما يعكس «ضعفًا ملحوظًا في خدمات الإنترنت بالإضافة إلى قطاعي التعليم والمال».

قال ويلر تشين، المحلل في «Forsyth Barr Asia»، لوكالة بلومبرغ «خفضت Tencent نفقاتها في الوقت الذي بدأت فيه صناعة التكنولوجيا الصينية تتراجع». وأضاف «أداء الشركة رهن الآن إلى حد كبير بالتقدم في مراقبة النفقات وتحسين التشغيل».

«تنسنت» هي واحدة من الأسماء الكبرى في التكنولوجيا الصينية وهي تخضع لضغوط بسبب الشكوك التنظيمية. منذ نهاية عام 2020، كانت السلطات تظهر تعنتًا من ممارسات معينة للعمالقة الرقمية التي كان يتم التساهل معها في السابق، لا سيما فيما يتعلق بجمع البيانات الشخصية والمنافسة.

بكين تضاعف خطواتها ضد شركات الإنترنت النافذة
وهكذا ضاعفت بكين خطواتها ضد شركات الإنترنت النافذة التي منعت من جمع الأموال دوليًا أو تغريمها بسبب إساءة استغلال مركز مهيمن.

كلفت هذه الخطوات القطاع  مليارات الدولارات من حيث رسملة السوق. كما  كان للصعوبات الاقتصادية آثارها. وأعلنت شركة «Alibaba» ، عملاق التجارة الإلكترونية الصيني مطلع أغسطس عن انخفاض طفيف في رقم الاعمال الفصلي لأول مرة في تاريخها. وقبل إعلان النتائج الفصلية ارتفع سهم تنسنت بأقل من 0.1% في بورصة هونغ كونغ.

وأمس أعلنت تنسنت نيتها بيع كل أو معظم حصتها البالغة 24 مليار دولار في شركة توصيل الطعام الصينية ميتوان Meituan. في هونغ كونغ خسر سهم ميتوان أكثر من 10% الثلاثاء بعد هذا الإعلان وكذلك سهم تنسنت بشكل طفيف قبل أن يتعافى.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الصور: اكتشاف أكثر من 63 ألف رقم وطني مزور

الصور: اكتشاف أكثر من 63 ألف رقم وطني مزور
خبير أممي يتحدث عن «عمل جبري واسترقاق محتمل» لـ«الأويغور» في شينغيانغ الصينية

خبير أممي يتحدث عن «عمل جبري واسترقاق محتمل» لـ«الأويغور» في شينغيانغ الصينية
التنظيمات السياسية في ليبيا 1952-1969 (1)

التنظيمات السياسية في ليبيا 1952-1969 (1)
بعد خسارة مقعدها في «كونغرس».. تشيني تتعهد بمنع انتخاب ترامب رئيسا

بعد خسارة مقعدها في «كونغرس».. تشيني تتعهد بمنع انتخاب ترامب رئيسا
شاهد في «هنا ليبيا»: تجاهل حكومي للمرضى الليبيين بالخارج

شاهد في «هنا ليبيا»: تجاهل حكومي للمرضى الليبيين بالخارج
أعيان وحكماء الجنوب يتفقون مع «بن قدارة» على 11 إجراء لتنمية مناطقهم (فيديو)

أعيان وحكماء الجنوب يتفقون مع «بن قدارة» على 11 إجراء لتنمية مناطقهم (فيديو)
تركيا تغرد منفردا بـ234 ميدالية في التضامن الإسلامي و8 ميداليات جديدة للعرب

تركيا تغرد منفردا بـ234 ميدالية في التضامن الإسلامي و8 ميداليات جديدة للعرب
دراسة: اهداف عمالقة النفط والغاز «لا تتماشى» مع اتفاقية باريس للمناخ

دراسة: اهداف عمالقة النفط والغاز «لا تتماشى» مع اتفاقية باريس للمناخ
الجفاف يضرب أكبر بحيرة في إيطاليا.. والحكومة تعلن الطوارئ

الجفاف يضرب أكبر بحيرة في إيطاليا.. والحكومة تعلن الطوارئ
«الأناضول»: لا اعتراض بمجلس الأمن على تعيين عبدالله باتيلي مبعوثا إلى ليبيا

«الأناضول»: لا اعتراض بمجلس الأمن على تعيين عبدالله باتيلي مبعوثا إلى ليبيا
طائرة شباب ليبيا تحقق الفوز الأول في البطولة الأفريقية على حساب رواندا قبل مواجهة مصر

طائرة شباب ليبيا تحقق الفوز الأول في البطولة الأفريقية على حساب رواندا قبل ...
ليز تشيني عدوة ترامب اللدودة تواجه خسارة شبه محسومة في وايومينغ

ليز تشيني عدوة ترامب اللدودة تواجه خسارة شبه محسومة في وايومينغ
إبراهيم الكوني يخضع للعلاج بعد تعرضه لكسر في الحوض

إبراهيم الكوني يخضع للعلاج بعد تعرضه لكسر في الحوض
شبح تنظيم «الدولة الإسلامية» يهدد أفغانستان بعد عام من سيطرة طالبان على كابل

شبح تنظيم «الدولة الإسلامية» يهدد أفغانستان بعد عام من سيطرة طالبان على كابل
الأمم المتحدة تعلق على رفض حكومة الوحدة ترشيح السنغالي باتيلي مبعوثا إلى ليبيا

الأمم المتحدة تعلق على رفض حكومة الوحدة ترشيح السنغالي باتيلي مبعوثا إلى ليبيا
قوبلت بسخرية قبل 50 عاما.. «الأوسكار» تعتذر من هندية أميركية

قوبلت بسخرية قبل 50 عاما.. «الأوسكار» تعتذر من هندية أميركية
الصينوفوبيا

الصينوفوبيا
مؤسسة النفط: مشروع مصفاة الجنوب سيرى النور قريبا

مؤسسة النفط: مشروع مصفاة الجنوب سيرى النور قريبا
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
دراسة: اهداف عمالقة النفط والغاز «لا تتماشى» مع اتفاقية باريس للمناخ
دراسة: اهداف عمالقة النفط والغاز «لا تتماشى» مع اتفاقية باريس ...
كوبا تسمح بالاستثمار الأجنبي في قطاعي الجملة والتجزئة
كوبا تسمح بالاستثمار الأجنبي في قطاعي الجملة والتجزئة
التضخم في المملكة المتحدة يبلغ أعلى مستوياته في 40 عاما
التضخم في المملكة المتحدة يبلغ أعلى مستوياته في 40 عاما
استقالة محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر
استقالة محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر
دراسة أميركية: التغير المناخي ضاعف خسائر الغابات في العالم
دراسة أميركية: التغير المناخي ضاعف خسائر الغابات في العالم
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«إيرباص» تفسخ بقية عقدها مع «الخطوط الجوية القطرية»
«إيرباص» تفسخ بقية عقدها مع «الخطوط الجوية القطرية»...
وصول أول سفينة حبوب أوكرانية إلى السواحل التركية
وصول أول سفينة حبوب أوكرانية إلى السواحل التركية...
أعلى زيادة منذ 27 عاما.. بنك إنجلترا يرفع الفائدة للمرة السادسة
أعلى زيادة منذ 27 عاما.. بنك إنجلترا يرفع الفائدة للمرة ......
5 مجموعات صينية كبرى تنسحب من بورصة نيويورك
5 مجموعات صينية كبرى تنسحب من بورصة نيويورك...
تركيا: ثلاث سفن محملة بالحبوب ستبحر من أوكرانيا الجمعة
تركيا: ثلاث سفن محملة بالحبوب ستبحر من أوكرانيا الجمعة...
المزيد
شركة التكنولوجيا العملاقة الصينية «تنسنت» تسجل أول تراجع فصلي
شركة التكنولوجيا العملاقة الصينية «تنسنت» تسجل أول تراجع ......
صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد السعودي 7.6% مع ارتفاع أسعار النفط
صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد السعودي 7.6% مع ارتفاع أسعار ......
النمو في منطقة اليورو يبلغ 0.6% في الربع الثاني من العام
النمو في منطقة اليورو يبلغ 0.6% في الربع الثاني من العام...
دراسة أميركية: التغير المناخي ضاعف خسائر الغابات في العالم
دراسة أميركية: التغير المناخي ضاعف خسائر الغابات في العالم...
استقالة محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر
استقالة محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط