Atwasat

استقالة محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 17 أغسطس 2022, 12:44 مساء
استقالة محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر
محافظ البنك المركزي المصري المستقيل طارق عامر.(الإنترنت).
alwasat radio

استقال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر من منصبه اليوم الأربعاء، بحسب بيان رسمي أذاعه التلفزيون المصري، وذكر البيان أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل اعتذار عامر عن الاستمرار في منصبه، وقرر تعيينه مستشارًا لرئيس الجمهورية.

 وتولى طارق عامر مهامه محافظًا للبنك المركزي المصري بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي في نوفمبر 2015، قبل أن يصدر الرئيس قرارًا بالتجديد له لفترة ثانية من نوفمبر 2019 وحتى نوفمبر 2023، وكانت هناك أنباء عن استقالة عامر يوم السبت في اليوم نفسه الذي شهدت فيه البلاد تعديلًا حكوميًا موسعًا شمل 13 حقيبة وزارية.

وقدم الرئيس السيسى الشكر لطارق عامر على ما بذله من مجهود خلال فترة توليه مسؤولية البنك المركزي، بعدما قبل اعتذاره عن الاستمررا في منصبه، وواصلت مؤشرات البورصة ارتفاعها في منتصف التعاملات اليوم بعد إعلان قرار طارق عامر وتقديمه اعتذارًا عن منصبه للرئيس عبدالفتاح السيسي حيث ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 0.69% ليتداول عند مستوى 9938 نقطة.

سوق الصرف الأجنبي تترقب تأثيرات استقالة طارق عامر
وتترقب سوق الصرف الأجنبي تأثيرات قرار طارق عامر، وقبول اعتذاره على تحركات أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري في السوق بداية من اليوم، بينما من المقرر حتى الآن عقد اجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزي بخصوص تحديد سعر الفائدة كما هو متبع في قواعد البنك المركزي، ويأتي ذلك وسط حالة من الترقب تجاه أسعار العملات الأجنبية المتوقع تحركها على مدار اليوم، وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري في قيمة الشراء 19.09 جنيه مصري، مقابل 19.20 جنيه للبيع، فيما جاء سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري منخفضًا مقارنة بأسعار البنوك الأخرى ليسجل 19.08 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

ويعد محافظ البنك المركزي المصري شخصًا اعتباريًا عامًا مستقلًا يعمل طبقًا للسلطات والصلاحيات المخولة له بموجب القانون رقم 88 لعام 2003، ​​القرار الجمهوري (الرئاسي) رقم 65 لعام 2004، ومن مسؤوليات البنك المركزي ما يلي تحقيق استقرار الأسعار وضمان سلامة الجهاز المصرفي المصري، وصياغة وتنفيذ السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، وإصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفاتها، إضافة إلى الرقابة على وحدات الجهاز المصرفي، وإدارة احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، وتنظيم وإدارة سوق الصرف الأجنبي، والإشراف على نظام المدفوعات القومي، وحصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات الاقتصادية والخدمية والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد خسارة مقعدها في «كونغرس».. تشيني تتعهد بمنع انتخاب ترامب رئيسا

بعد خسارة مقعدها في «كونغرس».. تشيني تتعهد بمنع انتخاب ترامب رئيسا
شاهد في «هنا ليبيا»: تجاهل حكومي للمرضى الليبيين بالخارج

شاهد في «هنا ليبيا»: تجاهل حكومي للمرضى الليبيين بالخارج
تركيا تغرد منفردا بـ234 ميدالية في التضامن الإسلامي و8 ميداليات جديدة للعرب

تركيا تغرد منفردا بـ234 ميدالية في التضامن الإسلامي و8 ميداليات جديدة للعرب
دراسة: اهداف عمالقة النفط والغاز «لا تتماشى» مع اتفاقية باريس للمناخ

دراسة: اهداف عمالقة النفط والغاز «لا تتماشى» مع اتفاقية باريس للمناخ
الجفاف يضرب أكبر بحيرة في إيطاليا.. والحكومة تعلن الطوارئ

الجفاف يضرب أكبر بحيرة في إيطاليا.. والحكومة تعلن الطوارئ
«الأناضول»: لا اعتراض بمجلس الأمن على تعيين عبدالله باتيلي مبعوثا إلى ليبيا

«الأناضول»: لا اعتراض بمجلس الأمن على تعيين عبدالله باتيلي مبعوثا إلى ليبيا
طائرة شباب ليبيا تحقق الفوز الأول في البطولة الأفريقية على حساب رواندا قبل مواجهة مصر

طائرة شباب ليبيا تحقق الفوز الأول في البطولة الأفريقية على حساب رواندا قبل ...
ليز تشيني عدوة ترامب اللدودة تواجه خسارة شبه محسومة في وايومينغ

ليز تشيني عدوة ترامب اللدودة تواجه خسارة شبه محسومة في وايومينغ
إبراهيم الكوني يخضع للعلاج بعد تعرضه لكسر في الحوض

إبراهيم الكوني يخضع للعلاج بعد تعرضه لكسر في الحوض
شبح تنظيم «الدولة الإسلامية» يهدد أفغانستان بعد عام من سيطرة طالبان على كابل

شبح تنظيم «الدولة الإسلامية» يهدد أفغانستان بعد عام من سيطرة طالبان على كابل
الأمم المتحدة تعلق على رفض حكومة الوحدة ترشيح السنغالي باتيلي مبعوثا إلى ليبيا

الأمم المتحدة تعلق على رفض حكومة الوحدة ترشيح السنغالي باتيلي مبعوثا إلى ليبيا
قوبلت بسخرية قبل 50 عاما.. «الأوسكار» تعتذر من هندية أميركية

قوبلت بسخرية قبل 50 عاما.. «الأوسكار» تعتذر من هندية أميركية
الصينوفوبيا

الصينوفوبيا
مؤسسة النفط: مشروع مصفاة الجنوب سيرى النور قريبا

مؤسسة النفط: مشروع مصفاة الجنوب سيرى النور قريبا
أمطار غزيرة.. منخفض جوي بارد متوقع على ليبيا الأسبوع المقبل

أمطار غزيرة.. منخفض جوي بارد متوقع على ليبيا الأسبوع المقبل
السني: «حكومة الوحدة» اعترضت على ترشيح السنغالي عبدالله باتيلي مبعوثا أمميا

السني: «حكومة الوحدة» اعترضت على ترشيح السنغالي عبدالله باتيلي مبعوثا أمميا
باشاغا يطالب «المركزي» بتعديل سعر صرف الدينار الليبي

باشاغا يطالب «المركزي» بتعديل سعر صرف الدينار الليبي
الدبيبة: «برومات البوتاسيوم» مجرمة كالحشيش وضرورة معاقبة مسربها

الدبيبة: «برومات البوتاسيوم» مجرمة كالحشيش وضرورة معاقبة مسربها
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
تراجع معدل التضخم في السودان إلى 125.41% خلال يوليو
تراجع معدل التضخم في السودان إلى 125.41% خلال يوليو
أسعار النفط تواصل التراجع.. والغاز الأوروبي عند أعلى مستوياته منذ مارس
أسعار النفط تواصل التراجع.. والغاز الأوروبي عند أعلى مستوياته منذ...
إخلاء سبيل لبناني اقتحم بنكا للحصول على مدخراته
إخلاء سبيل لبناني اقتحم بنكا للحصول على مدخراته
الجفاف يضرب أكبر بحيرة في إيطاليا.. والحكومة تعلن الطوارئ
الجفاف يضرب أكبر بحيرة في إيطاليا.. والحكومة تعلن الطوارئ
دراسة: اهداف عمالقة النفط والغاز «لا تتماشى» مع اتفاقية باريس للمناخ
دراسة: اهداف عمالقة النفط والغاز «لا تتماشى» مع اتفاقية باريس ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«إيرباص» تفسخ بقية عقدها مع «الخطوط الجوية القطرية»
«إيرباص» تفسخ بقية عقدها مع «الخطوط الجوية القطرية»...
وصول أول سفينة حبوب أوكرانية إلى السواحل التركية
وصول أول سفينة حبوب أوكرانية إلى السواحل التركية...
أعلى زيادة منذ 27 عاما.. بنك إنجلترا يرفع الفائدة للمرة السادسة
أعلى زيادة منذ 27 عاما.. بنك إنجلترا يرفع الفائدة للمرة ......
5 مجموعات صينية كبرى تنسحب من بورصة نيويورك
5 مجموعات صينية كبرى تنسحب من بورصة نيويورك...
تركيا: ثلاث سفن محملة بالحبوب ستبحر من أوكرانيا الجمعة
تركيا: ثلاث سفن محملة بالحبوب ستبحر من أوكرانيا الجمعة...
المزيد
استقالة محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر
استقالة محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر...
التضخم في المملكة المتحدة يبلغ أعلى مستوياته في 40 عاما
التضخم في المملكة المتحدة يبلغ أعلى مستوياته في 40 عاما...
كوبا تسمح بالاستثمار الأجنبي في قطاعي الجملة والتجزئة
كوبا تسمح بالاستثمار الأجنبي في قطاعي الجملة والتجزئة...
دراسة: اهداف عمالقة النفط والغاز «لا تتماشى» مع اتفاقية باريس للمناخ
دراسة: اهداف عمالقة النفط والغاز «لا تتماشى» مع اتفاقية ......
الجفاف يضرب أكبر بحيرة في إيطاليا.. والحكومة تعلن الطوارئ
الجفاف يضرب أكبر بحيرة في إيطاليا.. والحكومة تعلن الطوارئ...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط