استقالة محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر

القاهرة - بوابة الوسط

استقال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر من منصبه اليوم الأربعاء، بحسب بيان رسمي أذاعه التلفزيون المصري، وذكر البيان أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل اعتذار عامر عن الاستمرار في منصبه، وقرر تعيينه مستشارًا لرئيس الجمهورية.

وتولى طارق عامر مهامه محافظًا للبنك المركزي المصري بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي في نوفمبر 2015، قبل أن يصدر الرئيس قرارًا بالتجديد له لفترة ثانية من نوفمبر 2019 وحتى نوفمبر 2023، وكانت هناك أنباء عن استقالة عامر يوم السبت في اليوم نفسه الذي شهدت فيه البلاد تعديلًا حكوميًا موسعًا شمل 13 حقيبة وزارية.

وقدم الرئيس السيسى الشكر لطارق عامر على ما بذله من مجهود خلال فترة توليه مسؤولية البنك المركزي، بعدما قبل اعتذاره عن الاستمررا في منصبه، وواصلت مؤشرات البورصة ارتفاعها في منتصف التعاملات اليوم بعد إعلان قرار طارق عامر وتقديمه اعتذارًا عن منصبه للرئيس عبدالفتاح السيسي حيث ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 0.69% ليتداول عند مستوى 9938 نقطة.

سوق الصرف الأجنبي تترقب تأثيرات استقالة طارق عامر

وتترقب سوق الصرف الأجنبي تأثيرات قرار طارق عامر، وقبول اعتذاره على تحركات أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري في السوق بداية من اليوم، بينما من المقرر حتى الآن عقد اجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزي بخصوص تحديد سعر الفائدة كما هو متبع في قواعد البنك المركزي، ويأتي ذلك وسط حالة من الترقب تجاه أسعار العملات الأجنبية المتوقع تحركها على مدار اليوم، وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري في قيمة الشراء 19.09 جنيه مصري، مقابل 19.20 جنيه للبيع، فيما جاء سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري منخفضًا مقارنة بأسعار البنوك الأخرى ليسجل 19.08 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

ويعد محافظ البنك المركزي المصري شخصًا اعتباريًا عامًا مستقلًا يعمل طبقًا للسلطات والصلاحيات المخولة له بموجب القانون رقم 88 لعام 2003، ​​القرار الجمهوري (الرئاسي) رقم 65 لعام 2004، ومن مسؤوليات البنك المركزي ما يلي تحقيق استقرار الأسعار وضمان سلامة الجهاز المصرفي المصري، وصياغة وتنفيذ السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، وإصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفاتها، إضافة إلى الرقابة على وحدات الجهاز المصرفي، وإدارة احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، وتنظيم وإدارة سوق الصرف الأجنبي، والإشراف على نظام المدفوعات القومي، وحصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات الاقتصادية والخدمية والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص.