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التضخم في المملكة المتحدة يبلغ أعلى مستوياته في 40 عاما

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 17 أغسطس 2022, 12:40 مساء
التضخم في المملكة المتحدة يبلغ أعلى مستوياته في 40 عاما
العلم البريطاني يرفرف أمام ساعة بيغ بن الشهيرة في لندن في 28 يناير 2020 (أ ف ب)
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بلغ التضخم البريطاني أعلى مستوياته في 40 عاما في يوليو؛ بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية خصوصا، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الأربعاء؛ ما يفاقم أزمة غلاء المعيشة فيما تواجه البلاد احتمال حدوث ركود.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع إلى 10.1% الشهر الماضي بعدما كان 9.4% في يونيو، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وسبق أن حذر بنك إنجلترا من أن التضخم سيرتفع إلى ما يزيد قليلا عن 13% هذا العام، وهو أعلى مستوى له منذ العام 1980. كما توقع أن تدخل البلاد في ركود يستمر حتى أواخر العام 2023.

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ارتفاع أسعار المواد الغذائية
وفي آخر اجتماع بشأن سياسته النقدية، رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي 0.50 نقطة مئوية ليبلغ 1.75%، وهي أكبر زيادة منذ العام 1995.

وتعكس خطوة بنك إنجلترا السياسة النقدية الصارمة للاحتياطي الفدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي الشهر الماضي فيما يسارع العالم إلى تهدئة التضخم الحاد الذي يغذيه الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال مكتب الإحصاءات البريطاني إن «أكبر التحركات» في مؤشر أسعار المستهلك في يوليو تعود إلى المواد الغذائية. وكان الخبز والحبوب أكبر مساهمين في ارتفاع أسعار المواد الغذائية، يليهما الحليب والجبن والبيض.

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