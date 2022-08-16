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الجفاف يضرب أكبر بحيرة في إيطاليا.. والحكومة تعلن الطوارئ

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 16 أغسطس 2022, 09:10 مساء
الجفاف يضرب أكبر بحيرة في إيطاليا.. والحكومة تعلن الطوارئ
لقطة جوية لسيرميوني على بحيرة غاردا الإيطالية. في 16 أغسطس 2022 (أ ف ب)
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تسببت التغيرات المناخية، وموجة الحر التي تجتاح أوروبا عمومًا، إلى نضوب مياه أكبر بحيرة في إيطاليا، التي وصل منسوب مياهها إلى أدنى مستوى منذ 15 عامًا.

بحيرة «غاردا»، الواقعة في شمال إيطاليا، تعد وجهة سياحية مهمة، تلقت نصيبها من التغيرات المناخية التي تؤثر على القارة العجوز، حيث كشف الجفاف مساحات شاسعة من الصخور، التي كانت مغمورة بالماء في الماضي.

أسوأ انخفاض في منسوب المياه
من جانبه يقول جانلوكا جينبرو مدير «غاردا أونيكو» الشركة المروجة لهذه البحيرة لوكالة «فرانس برس»: «نحن الآن أعلى بثلاثين سنتم من المستوى الهيدروغرافي المرجعي، بينما كان المتوسط في السنوات الأخيرة يراوح بين 80 و100 سنتم خلال الفترة نفسها».

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وحذر من أن الوضع «يجب أن يبقى تحت السيطرة، لكن في الوقت الحالي لا مشكلة من ناحية استخدام البحيرة لأنشطة مثل المراكب الشراعية»، مؤكدًا أن القطاع السياحي متعافى تمامًا في هذه المنطقة.

استخدام القوارب الشراعية
وأوضح أن الجفاف أرغم بعض وسائل النقل بين ضفاف البحيرة على التحول من الزلاقات المائية إلى القوارب الشراعية. وتابع: «لقد فقدنا إلى حد ما إمكانية توفير المياه للزراعة» عبر نهر مينشو.

وفي مواجهة أسوأ موجة جفاف منذ 70 عامًا، أعلنت الحكومة الإيطالية حال الطوارئ مطلع يوليو في عدة مناطق بوسط البلاد وشمالها.

مساحة بحيرة «غاردا»، وهي أكبر بحيرة في إيطاليا، تقارب 367 كيلومترًا مربعًا، والانخفاض الحالي في مستوى المياه فيها هو الأدنى منذ 2007 عندما انخفض وفقًا للهيئة الإيطالية المسؤولة عن مراقبة البحيرات، إلى 9.9 سنتم فوق المستوى المرجعي.

الجفاف يهدد أوروبا
وتسبب الجفاف الذي أصاب جزءًا كبيرًا من أوروبا بحرائق عدة، بالإضافة إلى الأضرار الكبيرة التي لحقت بالزراعة. منذ الأول من يناير دمرت الحرائق 662776 هكتارًا من الغابات في الاتحاد الأوروبي، وفقًا للبيانات المحدثة، الأحد، من النظام الأوروبي حول معلومات حرائق الغابات الذي يجري إحصاءات قابلة للمقارنة منذ العام 2006 بفضل صور الأقمار الصناعية لبرنامج «كوبرنيكوس» الأوروبي.

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