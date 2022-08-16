تراجع معدل التضخم في السودان إلى 125.41% خلال يوليو

القاهرة - بوابة الوسط

قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان اليوم الثلاثاء، إن معدل التضخم السنوي انخفض إلى 125.41% في يوليو الماضي من 148.88% في يونيو السابق، بحسب ما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.

وفي 23 يوليو الماضي، رفعت السلطات السودانية أسعار المحروقات للمرة الرابعة خلال ثلاثة أشهر، إذ أعلنت زيادة تقارب 15% في الأسعار مما أثار مخاوف من انعكاس ذلك على أسعار جميع السلع الأساسية.

- السودان.. رفع أسعار المحروقات للمرة الرابعة خلال 3 أشهر

ووفقًا للزيادة الجديدة، فقد أصبح لتر البنزين يوزع للمستهلك بواقع 760 جنيهًا؛ أي نحو 1.4 دولار مقابل 748 جنيهًا للتر الجازولين.