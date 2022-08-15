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إيران والصين وراء تراجع أسعار النفط العالمية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 15 أغسطس 2022, 08:53 مساء
إيران والصين وراء تراجع أسعار النفط العالمية
حفارات تعمل بقطاع النفط، (أرشيفية: الإنترنت)
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تراجعت أسعار النفط بنحو 5%، الإثنين، على خلفية التوقعات باحتمال عودة النفط الإيراني إلى السوق، والبيانات التي أظهرت أن الاقتصاد الصيني يواجه صعوبات في ظل قيود «كوفيد» وتدهور قطاع العقارات.

تراجع سعر خام برنت بحر الشمال بنسبة 5.1% ليبلغ 93.15 دولار للبرميل، بينما تراجع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط 5.3% إلى 87.23 دولار للبرميل، وفق وكالة «فرانس برس».

في تلك الأثناء، سجِّل هبوط في أسواق الأسهم، بينما كان تداول الدولار مختلطًا مع ترحيب المستثمرين بتراجع حدة التضخم في الولايات المتحدة، رغم أنه ما زال عند أعلى مستوى له منذ عقود.

بداية أسبوع مخيبة في أسواق المال
وقال محلل الأسواق البارز لدى «أواندا» كريغ إرلام: «كانت بداية أسبوع مخيبة في أسواق المال، إذ اصطدم تفاؤل المستثمرين بواقع بيانات الصين الاقتصادية».

وخفض البنك المركزي الصيني معدلات الفائدة الرئيسية في خطوة مفاجئة الإثنين، بينما أظهرت مجموعة بيانات تراجعًا في ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم. وكشفت البيانات أن الإنتاج الصناعي الصيني ونمو مبيعات التجزئة في يوليو كانا أقل من المتوقع.

- أسعار النفط تتراجع بعد تقدم المفاوضات في الملف النووي الإيراني

وازداد الإنتاج الصناعي بنسبة 3.8% على أساس سنوي، لكنه تراجع مقارنة بنسبة 3.9% المسجلة في يونيو، وهي نسبة أقل بكثير من توقعات المحللين.

ضربة للنشاط التجاري في الصين
ويؤدي تمسك بكين باستراتيجية «صفر إصابات كوفيد» إلى تباطؤ التعافي الاقتصادي، إذ تسدد تدابير الإغلاق المفاجئة وإجراءات الحجر الصحي المطولة ضربة للنشاط التجاري وتعافي الاستهلاك.

في تلك الأثناء، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن بلاده ستقدم بحلول منتصف ليل الإثنين، «مقترحاتها النهائية» بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم العام 2015 بعدما وافقت واشنطن على مقترحين لطهران.

عودة محتملة لإيران
ويعني التوصل إلى اتفاق بأن ناتج الخام الإيراني، البالغ 2.5 مليون برميل في اليوم، لن يعود خاضعًا للعقوبات الدولية، وهو أمر سيساعد في تخفيف الضغط على الإمدادات الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار.

وتراجعت أسعار النفط، التي كانت منخفضة في الأساس بشكل كبير على خلفية البيانات الاقتصادية الصينية، بشكل إضافي وسجلت تراجعًا يوميًا بلغت نسبته أكثر من 5%.

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