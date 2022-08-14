مسؤول بـ«المركزي» يستبعد خفض قيمة الجنيه المصري

القاهرة - بوابة الوسط

استبعد نائب أول محافظ البنك المركزي المصري جمال نجم خفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار.

وقال نجم في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية «ليس من الوارد أن يقوم البنك المركزي بعمل تخفيض ذي قيمة في أسعار النقد الأجنبي في المرحلة القادمة بناء على هذه التطورات».

وأشار إلى أن فجوة النقد الأجنبي تلاشت وانخفضت الفجوة الدولارية من 3.9 مليار دولار في شهر فبراير الماضي إلى 400 مليون دولار فقط في يوليو الماضي بفضل قرارات البنك المركزي لتنظيم الاستيراد. وأكد أنه لا يوجد ما يدعو للقلق فيما يتعلق بسداد أقساط الديون الخارجية.

ا جتماع لجنة السياسات النقدية

وناشد نائب أول محافظ البنك المركزي المصري وسائل الإعلام بعدم تداول بعض الأسماء المحظورة لدى قوائم قطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي المصري، وذلك حفاظا على سلامة القطاع المصرفي المصري وسمعته.

وينتظر السوق المصري قرار الفائدة يوم الخميس المقبل، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي.