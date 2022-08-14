Atwasat

مسؤول بـ«المركزي» يستبعد خفض قيمة الجنيه المصري

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 14 أغسطس 2022, 02:45 مساء
مسؤول بـ«المركزي» يستبعد خفض قيمة الجنيه المصري
مقر البنك المركزي المصري، وسط القاهرة. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

استبعد نائب أول محافظ البنك المركزي المصري  جمال نجم خفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار. 

وقال نجم في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية «ليس من الوارد أن يقوم البنك المركزي بعمل تخفيض ذي قيمة في أسعار النقد الأجنبي في المرحلة القادمة بناء على هذه التطورات».

وأشار إلى أن فجوة النقد الأجنبي تلاشت وانخفضت الفجوة الدولارية من 3.9 مليار دولار في شهر فبراير الماضي إلى 400 مليون دولار فقط في يوليو الماضي بفضل قرارات البنك المركزي لتنظيم الاستيراد. وأكد أنه لا يوجد ما يدعو للقلق فيما يتعلق بسداد أقساط الديون الخارجية.

اجتماع لجنة السياسات النقدية
وناشد نائب أول محافظ البنك المركزي المصري وسائل الإعلام بعدم تداول بعض الأسماء المحظورة لدى قوائم قطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي المصري، وذلك حفاظا على سلامة القطاع المصرفي المصري وسمعته.

وينتظر السوق المصري قرار الفائدة يوم الخميس المقبل، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - الحقول والموانئ النفطية في ليبيا

كاركاتير خيري - الحقول والموانئ النفطية في ليبيا
«الصحة المصرية»: نقل 55 حالة للمستشفيات بحادث حريق «كنيسة أبو سيفين» في إمبابة

«الصحة المصرية»: نقل 55 حالة للمستشفيات بحادث حريق «كنيسة أبو سيفين» في إمبابة
كيسنجر: هناك حرب كبيرة محتملة بين الولايات المتحدة وروسيا والصين

كيسنجر: هناك حرب كبيرة محتملة بين الولايات المتحدة وروسيا والصين
كاركاتير حليم - تحذيرات من «مادة مسرطنة» بالخبز في ليبيا

كاركاتير حليم - تحذيرات من «مادة مسرطنة» بالخبز في ليبيا
سقوط نادر ومدوٍ إلى القاع لـ«مانشستر يونايتد» برباعية في «البريميرليغ» بمشاركة كريستيانو

سقوط نادر ومدوٍ إلى القاع لـ«مانشستر يونايتد» برباعية في «البريميرليغ» بمشاركة ...
«الأخضر» يبرم صفقات مهمة بضم روما والتاورغي وجديدو والكيستا والنيجيري إيسيان

«الأخضر» يبرم صفقات مهمة بضم روما والتاورغي وجديدو والكيستا والنيجيري إيسيان
حدث سيئ يضرب ميسي لأول مرة منذ 16 عاما

حدث سيئ يضرب ميسي لأول مرة منذ 16 عاما
دراسة تحذر من تأثير «الاحترار المحدود» على غابات شمال الأرض

دراسة تحذر من تأثير «الاحترار المحدود» على غابات شمال الأرض
السعودية تتيح تأدية العمرة للقادمين للمملكة بجميع أنواع التأشيرات

السعودية تتيح تأدية العمرة للقادمين للمملكة بجميع أنواع التأشيرات
ندرة المياه تنهك سكان البوادي في المغرب

ندرة المياه تنهك سكان البوادي في المغرب
«بوابة الوسط» تستعرض نتائج ألعاب التضامن بعد حصول ليبيا على المرتبة 21 (صور)

«بوابة الوسط» تستعرض نتائج ألعاب التضامن بعد حصول ليبيا على المرتبة 21 (صور)
وزارة الدفاع التركية: سفينتا حبوب جديدتان تغادران أوكرانيا

وزارة الدفاع التركية: سفينتا حبوب جديدتان تغادران أوكرانيا
سلمان رشدي على جهاز التنفس الصناعي وقد يفقد عينه

سلمان رشدي على جهاز التنفس الصناعي وقد يفقد عينه
شاهد في «هنا ليبيا»: مبادرة عمليات قلب الأطفال ومستجدات الإسكان الشبابي في الخمس

شاهد في «هنا ليبيا»: مبادرة عمليات قلب الأطفال ومستجدات الإسكان الشبابي في الخمس
شرطة نيويورك: سلمان رشدي تعرض للطعن في العنق.. ولا معلومات عن وضعه

شرطة نيويورك: سلمان رشدي تعرض للطعن في العنق.. ولا معلومات عن وضعه
مصرف ليبيا المركزي يحذر المواطنين من محاولات خداع واحتيال إلكترونية

مصرف ليبيا المركزي يحذر المواطنين من محاولات خداع واحتيال إلكترونية
دعوات للتظاهر في شمال سورية تنديدا بدعوة أنقرة لـ«مصالحة» بين النظام والمعارضة

دعوات للتظاهر في شمال سورية تنديدا بدعوة أنقرة لـ«مصالحة» بين النظام والمعارضة
البطل الليبي راشد السويسي يفوز بالقلادة الذهبية في «ألعاب التضامن الإسلامي»

البطل الليبي راشد السويسي يفوز بالقلادة الذهبية في «ألعاب التضامن الإسلامي»
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
سائقو القطارات في بريطانيا يدخلون إضرابا جديدا
سائقو القطارات في بريطانيا يدخلون إضرابا جديدا
ماذا تشمل خطة بايدن الضخمة للمناخ والصحة؟
ماذا تشمل خطة بايدن الضخمة للمناخ والصحة؟
روسيا تسلم المجر شحنات غاز إضافية رغم خطة «خفض الاستهلاك» الأوروبية
روسيا تسلم المجر شحنات غاز إضافية رغم خطة «خفض الاستهلاك» ...
تراجع إيرادات «هواوي» بنسبة 6% خلال النصف الأول
تراجع إيرادات «هواوي» بنسبة 6% خلال النصف الأول
%90 ارتفاعا في أرباح «أرامكو» بالربع الثاني
%90 ارتفاعا في أرباح «أرامكو» بالربع الثاني
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«إيرباص» تفسخ بقية عقدها مع «الخطوط الجوية القطرية»
«إيرباص» تفسخ بقية عقدها مع «الخطوط الجوية القطرية»...
وصول أول سفينة حبوب أوكرانية إلى السواحل التركية
وصول أول سفينة حبوب أوكرانية إلى السواحل التركية...
أعلى زيادة منذ 27 عاما.. بنك إنجلترا يرفع الفائدة للمرة السادسة
أعلى زيادة منذ 27 عاما.. بنك إنجلترا يرفع الفائدة للمرة ......
«غازبروم» تعلن خفض شحنات الغاز عبر «نورد ستريم» إلى 33 مليون متر مكعب
«غازبروم» تعلن خفض شحنات الغاز عبر «نورد ستريم» إلى 33 مليون......
5 مجموعات صينية كبرى تنسحب من بورصة نيويورك
5 مجموعات صينية كبرى تنسحب من بورصة نيويورك...
المزيد
مسؤول بـ«المركزي» يستبعد خفض قيمة الجنيه المصري
مسؤول بـ«المركزي» يستبعد خفض قيمة الجنيه المصري...
مصدران: سفينة تحمل أول شحنة من الحبوب الأوكرانية تقترب من سورية
مصدران: سفينة تحمل أول شحنة من الحبوب الأوكرانية تقترب من ......
وفاة مستثمر هندي تقدر ثروته بنحو 3.5 مليار دولار
وفاة مستثمر هندي تقدر ثروته بنحو 3.5 مليار دولار...
%90 ارتفاعا في أرباح «أرامكو» بالربع الثاني
%90 ارتفاعا في أرباح «أرامكو» بالربع الثاني...
تراجع إيرادات «هواوي» بنسبة 6% خلال النصف الأول
تراجع إيرادات «هواوي» بنسبة 6% خلال النصف الأول...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط