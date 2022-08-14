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وفاة مستثمر هندي تقدر ثروته بنحو 3.5 مليار دولار

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 14 أغسطس 2022, 11:12 صباحا
وفاة مستثمر هندي تقدر ثروته بنحو 3.5 مليار دولار
الملياردير الهندي راكيش جونجونوالا. (أرشيفية: الإنترنت).
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تُوفي الملياردير الهندي راكيش جونجونوالا الذي جنى ثروته من البورصة وأطلقت عليه وسائل الإعلام المحلية لقب «وارن بافيت الهندي»، بحسب ما أعلن مكتبه الأحد.

ونعى أبرز المسؤولين الهنود الملياردير الراحل البالغ 62 عامًا، وفي مقدمهم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي وصف عبر «تويتر» خبر رحيل  جونجونوالا بأنه «محزن».

وكان الراحل يوصف بأنه «الثور الكبير» في «دلال ستريت»، وهي التسمية التي يشار بها إلى بورصة بومباي. وكانت ثروته تقدّر بنحو 3.5 مليار دولار، وكان يمتلك حصصًا كبيرة من أسهم نحو ثلاثين من أبرز الشركات الهندية في السوق المالية.

وهو اسثمر أخيرًا نحو 35 مليون دولار للمساهمة بنحو 40% في رأسمال شركة الرحلات الجوية المنخفضة التكلفة الهندية «أكاسا اير»، التي دشنت رحلاتها الأحد وانضمت إلى سوق الطيران المزدحمة أصلاً في الهند. 

ورأى ناريندرا مودي أن جونجونوالا «النابض بالحياة والذكاء والبصيرة، يترك وراءه مساهمة لا تمحى في عالم المال» وأكد مكتب جونجونوالا لوكالة «فرانس برس» أنه توفي صباح الأحد، لكنه لم يعطِ مزيدًا من التفاصيل.

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