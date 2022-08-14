تراجع إيرادات «هواوي» بنسبة 6% خلال النصف الأول

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة الاتصالات الصينية العملاقة «هواوي» تراجع إيراداتها بنسبة 6% خلال الأشهر الستة الأولى من السنة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، بالرغم من تنويع نشاطات المجموعة الخاضعة لعقوبات أميركية.

وتجد «هواوي»، ومقرها شنجن بجنوب الصين، نفسها وسط خصومة تكنولوجية حادة بين الصين والولايات المتحدة التي تتهم الشركة بالتجسس لصالح بكين. وأدرجت إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، «هواوي» على القائمة السوداء ومنعت الشركات الأميركية من بيعها تكنولوجيات حساسة ولا سيما المعالجات الدقيقة. وواصلت إدارة الرئيس جو بايدن السياسة ذاتها حيال «هواوي» دون تغييرها، وفق وكالة «فرانس برس».

وأكد رئيس «هواوي» كين هو أن وباء «كوفيد-19» والأوضاع العالمية «أضرّت بشكل كبير» بأنشطة المجموعة. وأعلنت الشركة، الجمعة، إيرادات قدرها 43.4 مليار يورو خلال النصف الأول من العام بانخفاض قدره 5.9% بمعدل سنوي. وبلغ هامش الربح الذي يشير إلى المردودية 5%، وفق بيان الشركة، بالمقارنة مع 9.8% قبل عام.

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تأثير العقوبات الأميركية على «هواوي»

وكانت «هواوي» من بين أهم ثلاث شركات مصنّعة للهواتف الذكية في العالم إلى جانب الكورية «سامسونغ» والأميركية «آبل».

وتسببت عقوبات أميركية في العام 2018 بحرمان الشركة من سلاسل الإمداد العالمية بالمكوّنات، ما أثر على قسم تصنيع الهواتف الذكية. ولم تقدم الشركة الصينية أرقاما حول عدد الهواتف الذكية التي باعتها.

وتسعى الولايات المتحدة لإقناع حلفائها باستبعاد المجموعة المتخصصة من مشاريع شبكات اتصالات الجيل الخامس «جي5»، محذرة بأن بكين قد تستخدم منشآت «هواوي» لمراقبة الاتصالات وتدفق المعلومات في بلد ما، وهو ما تنفيه الشركة.