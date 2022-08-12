إسبانيا والبرتغال تدعمان فكرة خط أنابيب غاز يربطهما بأوروبا الوسطى

القاهرة - بوابة الوسط

رحبت حكومتا إسبانيا والبرتغال الجمعة، بتصريحات المستشار الألماني أولاف شولتس لإنشاء خط أنابيب غاز يربط شبه الجزيرة الأيبيرية بأوروبا الوسطى على خلفية أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.

وأعلن رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا للصحفيين أن خط الغاز «أولوية» للبرتغال وموقف شولتس الخميس «يزيد الضغوط على المؤسسات الأوروبية» لتحريك هذا الملف، حسب وكالة «فرانس برس».

وقال كوستا «يمكن للبرتغال أن تضطلع بدور مهم» للمساهمة في أن تجعل أوروبا «مستقلة من ناحية الطاقة» عن روسيا.

من جانبها قالت وزيرة التحول البيئي الإسبانية تيريزا ريبيرا في مقابلة مع التلفزيون الوطني (TVE) إن إسبانيا مستعدة للمضي قدمًا بسرعة كبيرة لبناء خط أنابيب الغاز داعية إلى «مشاركة أكبر للمؤسسات الاوروبية وحكومات الدول الأعضاء»، لكن «الشرط الأساسي هو أن تكون فرنسا قادرة على نقل الغاز إلى أوروبا الوسطى».