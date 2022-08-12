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التضخم السنوي في فرنسا يرتفع لأعلى مستوى منذ 37 عاما

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 12 أغسطس 2022, 03:41 مساء
التضخم السنوي في فرنسا يرتفع لأعلى مستوى منذ 37 عاما
عمليات شراء داخل متجر في فرنسا. (الإنترنت)
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ارتفعت أسعار الاستهلاك في فرنسا في يوليو الماضي، لتصل إلى 6.1%، على مدى عام واحد، بعدما بلغت 5.8% في يونيو، وفق ما أكد المعهد الوطني للإحصاء الجمعة في تقديره النهائي، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 1985.

وأفاد معهد الإحصاء بأن أسعار الطاقة استمرت في التأثير على أرقام التضخم، ولكن بشكل أقل قوة مقارنة بالأشهر الأخيرة، مشيرا إلى ارتفاع في أسعار الخدمات والمواد الغذائية والسلع المصنعة، بحسب وكالة «فرانس برس».

وارتفعت أسعار الطاقة في الأشهر الأخيرة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أثار قلقا في الأسواق العالمية.

- تباطؤ التضخم في أميركا إلى 8.5% بفضل تراجع أسعار الوقود

ولكن تراجعت أسعار النفط قليلا في الأسابيع الأخيرة، بسبب مخاوف بشأن النشاط الاقتصادي في الصين خصوصا.

ارتفاع أسعار الطاقة 28.5% على أساس سنوي
ونتيجة ذلك ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 28.5% على أساس سنوي في يوليو، بعد أن سجلت ارتفاعا بنسبة 33.1% في الشهر السابق.

كذلك ارتفعت أسعار الخدمات إلى 3.9% في يوليو، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وكانت بلغت 3.3% الشهر الماضي، وارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 6.8% بعد أن سجلت 5.8% الشهر الماضي.

وخلال شهر، ارتفعت أسعار الاستهلاك بنسبة 0.3%، بعد أن كانت بلغت ارتفاعا بنسبة 0.7% في يونيو.

وارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك المنسق، والذي يُستخدم كأساس للمقارنات الأوروبية، بنسبة 6.8% خلال عام واحد بعد أن كان بلغ 6.5% في يونيو.

مؤشر أسعار الاستهلاك من يناير 2017 إلى يوليو 2022، وفق معهد «أنسي». (أ ف ب)
مؤشر أسعار الاستهلاك من يناير 2017 إلى يوليو 2022، وفق معهد «أنسي». (أ ف ب)
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