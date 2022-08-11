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وكالة الطاقة الدولية: تزايد الطلب على النفط مع ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 11 أغسطس 2022, 07:54 مساء
وكالة الطاقة الدولية: تزايد الطلب على النفط مع ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء
مدينة رأس لفان الصناعية، أهم مراكز إنتاج الغاز المسال في قطر، 6 فبراير 2017. (أرشيفية: أ ف ب)
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أعلنت الوكالة الدولية للطاقة، اليوم الخميس، أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بأكثر مما كان متوقعا هذا العام؛ فيما تدفع موجات الحر وارتفاع أسعار الغاز الدول إلى التحول نحو توليد الطاقة.

وقالت الوكالة ومقرها باريس في تقريرها الشهري، اليوم، إن أسعار النفط تراجعت بمقدار 30 دولارا للبرميل بعدما بلغت الذروة في يونيو، بسبب زيادة الإمدادات وتصاعد المخاوف إزاء الآفاق الاقتصادية المتدهورة، وفق وكالة «فرانس برس».

ارتفاع قياسي في أسعار الغاز والكهرباء
وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء إلى مستويات قياسية جديدة ما دفع بعض الدول إلى التحول إلى استخدام النفط، حسب وكالة الطاقة. وأضافت أنه مع تعرض العديد من المناطق لموجات حر شديدة، «تؤكد أحدث البيانات زيادة استخدام النفط في توليد الطاقة، خاصة في أوروبا والشرق الأوسط وأيضا في جميع أنحاء آسيا».

وقالت الوكالة التي تقدم المشورة للدول المتقدمة بشأن سياسة الطاقة إن التحول في استخدام الوقود يحدث أيضا في الصناعة الأوروبية بما فيها التكرير.

99.7  مليون برميل يوميا حجم الطلب في 2022
ونتيجة لذلك، رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب بمقدار 380 ألف برميل يوميا. ومن المتوقع أن يرتفع الطلب الآن بمقدار 2.1 مليون برميل يوميا ليصل إلى 99.7 مليون برميل يوميا في 2022.

وسيصل الطلب إلى 101.8 مليون برميل يوميا في العام 2023 متجاوزا مستويات ما قبل «كوفيد-19».

وقالت الوكالة إن إمدادات النفط الأوروبية يعززها الطلب الاستثنائي على توليد الحرارة والطاقة وفي الصناعة.

ويأتي التقرير فيما دخلت خطة الاتحاد الأوروبي لخفض استهلاك الغاز في جميع الدول الأعضاء الـ27 بنسبة 15% حيز التنفيذ الثلاثاء.

مخاوف أوروبية من قطع روسيا إمدادات الغاز
ويهدف هذا المسعى إلى التعامل مع أزمة أسعار الطاقة الناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا. وتخشى دول الاتحاد الأوروبي أيضا أن تقطع روسيا إمدادات الغاز خلال الشتاء ردا على العقوبات الغربية بسبب الحرب.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن «موجات الحر وبداية ما قد يكون ارتفاعا كبيرا في التحول من الغاز إلى النفط بموجب إرشادات الاتحاد الأوروبي الجديدة ردا على حالة الغموض المحيطة بإمدادات الغاز من روسيا، تزيد من استخدام الفيول والديزل».

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