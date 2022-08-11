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«بوينغ» تسلم أول طائرة «787 دريملاينر» بعد توقفها لنحو عام نتيجة مشاكل تشغيلية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 11 أغسطس 2022, 01:37 مساء
«بوينغ» تسلم أول طائرة «787 دريملاينر» بعد توقفها لنحو عام نتيجة مشاكل تشغيلية
طائرة تابعة لشركة «بوينغ» الأميركية في مطار فورت وورث بولاية تكساس، 10 أغسطس 2022 ( أ ف ب)
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أعلنت مجموعة «بوينغ» الأميركية للصناعات الجوية أنها سلمت أمس الأربعاء أول طائرة من طراز «787 دريملاينر» منذ يونيو 2021، بينما كانت عمليات تسليم طائراتها للرحلات الطويلة معلقة بالكامل منذ أكثر من عام بسبب مشاكل تشغيلية.

وقالت الشركة المصنعة للطائرات في بيان «استأنفنا تسليم طائرات 787 بعد تحليلاتنا وعمليات التحقق وإعادة التصنيع التي أجريناها بهدف ضمان أن جميع الطائرات تفي بمواصفات بوينغ الدقيقة والمتطلبات التنظيمية»، حسب وكالة «فرانس برس».

من جهته، عبر رئيس شركة «أميركان إيرلاينز» عن سعادته بـ«تسلم أول طائرة بوينغ 787-8» للشركة منذ أبريل 2021.

طائرة مهمة في الأسطول الأميركي
وكتب روبرت إيسوم على صفحته على «إنستغرام» إن «طائرة 787 عنصر مهم في الأسطول الأميركي وهي الأولى من أصل تسع طائرات 787 نتوقع استلامها هذا العام».

وأعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني الأميركية الإثنين الماضي أن «شركة بوينغ أجرت التغييرات الضرورية لاستئناف تسليم طائراتها 787 دريملاينر».

واكتشفت العيوب الأولى في طائرة «787 دريملاينر» للرحلات الطويلة في نهاية صيف 2020. وعند فحص الجهاز عن كثب ظهرت مشاكل أخرى منذ ذلك الحين.

تأجيل عمليات تسليم من نوفمبر 2020
واضطرت مجموعة «بوينغ» لتأجيل عمليات التسليم من نوفمبر 2020 إلى مارس 2021 مبدئيًا، ثم منذ نهاية مايو.

وبعدما قررت في مارس 2021 فحص بعض طائرات 787، أعلنت إدارة الطيران الفدرالية في فبراير أنها سحبت موقتًا صلاحية بوينغ للتصديق بنفسها على طائرات «787 دريملاينر».

الطائرات لا تتطلب عمليات تدقيق مشتركة مع الطيران الفدرالي
أكدت «بوينغ» أمس الأربعاء أنه مع الضوء الأخضر من إدارة الطيران الفدرالية، لم تعد طائرات 787 الخارجة من سلسلة الإنتاج تتطلب عمليات تدقيق مشتركة.

وفي نهاية يونيو، كان لدى المجموعة 120 من هذه الطائرات في مخزونها وقالت إنها تنتجها بوتيرة ضعيفة جدا. وقامت «بوينغ» بتسليم 1006 طائرات «دريملاينر» منذ الطلبيات الأولى في 2004.

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