Atwasat

مظاهرات في الأرجنتين للمطالبة بزيادة الأجور

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 11 أغسطس 2022, 11:08 صباحا
مظاهرات في الأرجنتين للمطالبة بزيادة الأجور
متظاهرون للمطالبة بزيادة في الأجور في بوينوس آيرس في الأرجنتين، 10/أغسطس 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

تظاهر آلاف الأرجنتينيين في بوينس آيرس، الأربعاء، عشية إعلان الأرقام الرسمية المتعلقة بالتضخم في يوليو الذي يتوقع أن يكشف عن مزيد الضعف في قوتهم الشرائية.

وبدعوة من منظمات يسارية أكثر تشددا من الحكومة اليسارية التي يقودها، ألبرتو فرنانديز، تدفق المتظاهرون دون تسجيل حوادث تذكر باتجاه بلازا دي مايو مقر الرئاسة، ووزارة الاقتصاد في شارع مجاور.

ومع حلول الليل، نصبت خيام في الساحة وأقيمت حفلات شواء صغيرة مع موسيقى، من قبل المتظاهرين الذين يطالبون بلقاء وزير الاقتصاد الجديد، سيرجيو ماسا، منذ أسبوع. وترى المنظمات اليسارية الراديكالية أن الإجراءات الاجتماعية للحكومة محدودة ولا تهدف سوى إلى طمأنة الأسواق المالية وليس إلى تخفيف الصدمة التضخمية للفئات المحرومة. 

مطالب المتظاهرين في الأرجنتين
وبين مطالبهم زيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور من 45540 بيزو (325 دولارًا بسعر الصرف الرسمي) إلى 105 آلاف بيزو (744 دولارًا) وهي القيمة المقدرة لسلة الغذاء لأسرة مكونة من أربعة أفراد للبقاء فوق خط الفقر. كما يطالبون بمكافأة قدرها 20 ألف بيزو (143 دولارًا) للمتقاعدين وأصحاب المشاريع الصغيرة المعرضين للخطر والعمال غير الثابتين.

وقال إدواردو بييبوني زعيم «القطب العامل» (بولو أوبريرو) إحدى المنظمات الرئيسية في هذا الحدث إن وزير الاقتصاد «توجه إلى الأسواق، إلى القوى الاقتصادية لكنه لم يقدم أي رد للقطاعات الشعبية حول كيفية التخفيف من عملية تضخم لا نهاية لها».

وجاء هذا التجمع بعد تحركات مماثلة في الأسابيع الأخيرة، عشية نشر أرقام مؤشر التضخم لشهر يوليو، الذي قد يبلغ حسب تقديرات عدد من الاقتصاديين، حوالي 7% وهو الأعلى خلال العام الجاري. 

وكان يوليو شهرا محموما للاقتصاد الأرجنتيني المعروف بعدم استقراره، مع الاستقالة المفاجئة لوزير الاقتصاد المعين منذ عامين مارتن غوزمان، وتعيين سيلفينا باتاكيس خلفا له لفترة قصيرة، وجهود الحكومة الفاشلة حتى الآن للحد من التضخم الذي بلغ 36.2% في  النصف الأول من العام و64% خلال 12 شهرا.

وأعلن ماسا، الأربعاء، عن زيادة نسبتها 15.53% في المعاشات التقاعدية والمساعدات العائلية، على الرغم من هدف ضبط الميزانية الذي التزمت به الأرجنتين في إطار اتفاقها في مارس مع صندوق النقد الدولي لإعادة تمويل ديونها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ريال مدريد يفوز بكأس السوبر الأوروبية للمرة الخامسة (فيديو)

ريال مدريد يفوز بكأس السوبر الأوروبية للمرة الخامسة (فيديو)
الصيد الجائر يهدد الأنواع المهددة بالانقراض في البحر المتوسط

الصيد الجائر يهدد الأنواع المهددة بالانقراض في البحر المتوسط
منظمة «سبورتس أنجيلس»: 77 رياضيا أوكرانيا لقوا حتفهم في الحرب الروسية

منظمة «سبورتس أنجيلس»: 77 رياضيا أوكرانيا لقوا حتفهم في الحرب الروسية
«الكتاب الأبيض».. هكذا تخطط الصين لاستعادة تايوان

«الكتاب الأبيض».. هكذا تخطط الصين لاستعادة تايوان
فلاح كردي - عراقي يغزو الإنترنت بنصائحه الزراعية

فلاح كردي - عراقي يغزو الإنترنت بنصائحه الزراعية
تفتيش القصر الرئاسي في بيرو بحثا عن شقيقة زوجة الرئيس المتهمة بقضية فساد وغسل أموال

تفتيش القصر الرئاسي في بيرو بحثا عن شقيقة زوجة الرئيس المتهمة بقضية فساد وغسل ...
شاهد في «اقتصاد بلس»: آخر أخبار السيولة.. وترتيب ليبيا في مؤشر الأمن الغذائي

شاهد في «اقتصاد بلس»: آخر أخبار السيولة.. وترتيب ليبيا في مؤشر الأمن الغذائي
«خيام» قمر صناعي إيراني أطلقته روسيا ويثير مخاوف الغرب

«خيام» قمر صناعي إيراني أطلقته روسيا ويثير مخاوف الغرب
«لم يعد لدينا ما نأكله».. مكالمة طفل جائع تثير تعاطف البرازيليين

«لم يعد لدينا ما نأكله».. مكالمة طفل جائع تثير تعاطف البرازيليين
«طبرق الطبي» يستقدم البروفيسور هاني شنيب لإجراء القسطرة الطرفية

«طبرق الطبي» يستقدم البروفيسور هاني شنيب لإجراء القسطرة الطرفية
8 سنوات مضت من انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب

8 سنوات مضت من انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب
لانقضاء المهلة.. أهالي الوادي الأبيض يعلنون بدء إجراءات قفل الحقول النفطية

لانقضاء المهلة.. أهالي الوادي الأبيض يعلنون بدء إجراءات قفل الحقول النفطية
كاركاتير خيري - فلسطين وأوكرانيا.. ازدواجية الغرب!

كاركاتير خيري - فلسطين وأوكرانيا.. ازدواجية الغرب!
تصريح لوزير التعليم العالي في حكومة الدبيبة يثير جدلا: «إعادة الزواج وإكثار الأسر أهم من الدراسة»

تصريح لوزير التعليم العالي في حكومة الدبيبة يثير جدلا: «إعادة الزواج وإكثار ...
نائب بريطاني يهاجم اجتماع محافظي مصرفي ليبيا وإنجلترا وتقارير بريطانية عن تلاعب بالاعتمادات

نائب بريطاني يهاجم اجتماع محافظي مصرفي ليبيا وإنجلترا وتقارير بريطانية عن تلاعب ...
«الرقابة على الأغذية» ببنغازي يؤكد عدم وجود «برومات البوتاسيوم» في عملية صناعة الخبز بالمدينة

«الرقابة على الأغذية» ببنغازي يؤكد عدم وجود «برومات البوتاسيوم» في عملية صناعة ...
عائلة الناشطة نادين الفارسي تؤكد خطف شقيقتها ندى

عائلة الناشطة نادين الفارسي تؤكد خطف شقيقتها ندى
حول المرآة

حول المرآة
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
أسعار النفط تتراجع مع ارتفاع مخزونات الخام الأميركية
أسعار النفط تتراجع مع ارتفاع مخزونات الخام الأميركية
زيادة أسعار الكهرباء في سريلانكا بـ264%
زيادة أسعار الكهرباء في سريلانكا بـ264%
ماسك يبيع أسهما من «تسلا» تحسبا لخسارة معركته مع «تويتر»
ماسك يبيع أسهما من «تسلا» تحسبا لخسارة معركته مع «تويتر»
ألمانيا تتحرك لحماية عمالها من غول التضخم
ألمانيا تتحرك لحماية عمالها من غول التضخم
مصر: صعود أسعار الوقود يرفع التضخم إلى 13.6% يوليو الماضي
مصر: صعود أسعار الوقود يرفع التضخم إلى 13.6% يوليو الماضي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«إيرباص» تفسخ بقية عقدها مع «الخطوط الجوية القطرية»
«إيرباص» تفسخ بقية عقدها مع «الخطوط الجوية القطرية»...
لماذا رفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات؟
لماذا رفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة للمرة الأولى منذ ......
وصول أول سفينة حبوب أوكرانية إلى السواحل التركية
وصول أول سفينة حبوب أوكرانية إلى السواحل التركية...
أعلى زيادة منذ 27 عاما.. بنك إنجلترا يرفع الفائدة للمرة السادسة
أعلى زيادة منذ 27 عاما.. بنك إنجلترا يرفع الفائدة للمرة ......
«غازبروم» تعلن خفض شحنات الغاز عبر «نورد ستريم» إلى 33 مليون متر مكعب
«غازبروم» تعلن خفض شحنات الغاز عبر «نورد ستريم» إلى 33 مليون......
المزيد
مظاهرات في الأرجنتين للمطالبة بزيادة الأجور
مظاهرات في الأرجنتين للمطالبة بزيادة الأجور...
اقتصاديون يحثون أميركا على الإفراج عن أموال أفغانستان المجمدة
اقتصاديون يحثون أميركا على الإفراج عن أموال أفغانستان ......
تباطؤ التضخم في أميركا إلى 8.5% بفضل تراجع أسعار الوقود
تباطؤ التضخم في أميركا إلى 8.5% بفضل تراجع أسعار الوقود...
مصر: صعود أسعار الوقود يرفع التضخم إلى 13.6% يوليو الماضي
مصر: صعود أسعار الوقود يرفع التضخم إلى 13.6% يوليو الماضي...
ألمانيا تتحرك لحماية عمالها من غول التضخم
ألمانيا تتحرك لحماية عمالها من غول التضخم...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط