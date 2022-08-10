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تباطؤ التضخم في أميركا إلى 8.5% بفضل تراجع أسعار الوقود

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 10 أغسطس 2022, 03:55 مساء
تباطؤ التضخم في أميركا إلى 8.5% بفضل تراجع أسعار الوقود
متسوقة تتفحص الأسعار في قسم الأطعمة المبرّدة في سوبرماركت في مدينة الامبرا بولاية كاليفورنيا الأميركية، 13 يوليو 2022. (أ ف ب)
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 سجل التضخم تباطؤًا أكبر مما كان متوقعًا في يوليو في الولايات المتحدة خصوصًا بفضل أسعار الوقود في المحطات؛ لكنه ما زال كبيرًا جدًا مما قد يدفع الاحتياطي الفدرالي الأميركي إلى رفع أسعار الفائدة بشكل حاد مجددًا. 

وارتفعت أسعار الاستهلاك بنسبة 8.5% في يوليو على أساس سنوي حسب مؤشر أسعار المستهلك الذي نشرته وزارة العمل الأربعاء. وعلى مدار شهر واحد، بلغ التضخم «صفرًا»، ما يعني أن الأسعار وخلافًا لكل التوقعات، لم ترتفع مقارنة بيونيو، وفق وكالة «فرانس برس».

التضخم في الولايات المتحدة في يونيو 
 وفي يونيو الماضي، تسارع التضخم  في الولايات المتحدة بعدما بقي مستقرا في مايو، وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الفردي الذي نشرته وزارة التجارة الجمعة.

وعكس هذا المؤشر الذي يدخل في حساب نسبة التضخم والذي يرتكز إليه الاحتياطي الفديرالي، ارتفاعا في الأسعار بنسبة 6,8% بالمقارنة مع يونيو 2021 و1,0% بالمقارنة مع مايو، وذلك على وقع ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

 

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