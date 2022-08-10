تباطؤ التضخم في أميركا إلى 8.5% بفضل تراجع أسعار الوقود

القاهرة - بوابة الوسط

سجل التضخم تباطؤًا أكبر مما كان متوقعًا في يوليو في الولايات المتحدة خصوصًا بفضل أسعار الوقود في المحطات؛ لكنه ما زال كبيرًا جدًا مما قد يدفع الاحتياطي الفدرالي الأميركي إلى رفع أسعار الفائدة بشكل حاد مجددًا.

وارتفعت أسعار الاستهلاك بنسبة 8.5% في يوليو على أساس سنوي حسب مؤشر أسعار المستهلك الذي نشرته وزارة العمل الأربعاء. وعلى مدار شهر واحد، بلغ التضخم «صفرًا»، ما يعني أن الأسعار وخلافًا لكل التوقعات، لم ترتفع مقارنة بيونيو، وفق وكالة «فرانس برس».