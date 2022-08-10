ماسك يبيع أسهما من «تسلا» تحسبا لخسارة معركته مع «تويتر»

القاهرة - بوابة الوسط

باع إيلون ماسك رئيس شركة «تسلا» ما قيمته سبعة مليارات دولار من أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية، وفقا لوثيقة مقدمة إلى لجنة الأوراق المالية، الجهة الناظمة للسوق الأميركية، ونُشرت على موقع الأخيرة الثلاثاء.

وباع أغنى شخص في العالم ورئيس شركة «تسلا» الذي يخوض حاليا نزاعا قانونيا حول الاستحواذ على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»، حوالي 7.9 مليون سهم من شركة «تسلا» بين 5 و9 أغسطس، حسب ما نقلت، الأربعاء، وكالة «فرانس برس» عن الوثيقة.

وأوضح ماسك في تغريدة أنه يريد «تجنب البيع العاجل لأسهم تسلا» في حال اضطر إلى إتمام عملية شراء «تويتر» ولم يكمل بعض شركائه الماليين الصفقة معه حتى النهاية.

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ماسك يتحدى رئيس «تويتر»

وتحدى ماسك، السبت، رئيس منصة «تويتر» لإجراء مناظرة علنية بشأن الحسابات المزيفة على الشبكة الاجتماعية، وهي نقطة خلاف طرحها الملياردير الأميركي لانسحابه من عرضه للشراء، ما أدى لإطلاق معركة قضائية.

وقع ماسك اتفاقا بقيمة 44 مليار دولار في أبريل لشراء الشبكة الاجتماعية قبل انسحابه من جانب واحد في مطلع يوليو. وفي معرض تبريره لقراره الانسحاب من الصفقة، قال ماسك إن الشركة لم تزوده بكامل البيانات المتعلقة بالحسابات المزيفة والبريد العشوائي على المنصة، واتهمها أيضا بالتقليل من حجم هذه الحسابات والرسائل البريدية.

وفي أبريل، باع رئيس «تسلا» ما قيمته 8.5 مليار دولار من الأسهم في شركة السيارات التي يملكها من أجل تمويل عملية استحواذه على «تويتر».