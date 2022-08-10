زيادة أسعار الكهرباء في سريلانكا بـ264%

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة المزوّدة للكهرباء في سريلانكا زيادة بنسبة 264% في الأسعار على صغار المستهلكين، فيما ستُفرض على كبار المستهلكين زيادة أقلّ.

وتطال الزيادة بنسبة 264% ثلثيْ المنازل التي تستهلك أقلّ من 90 كيلوواط شهريًا والبالغ عددها 7.8 مليون منزل، فيما تبلغ الزيادة التي ستطال كبار المستهلكين 80%، اعتبارًا من الأربعاء، حسب أرقام رسمية، نقلتها وكالة «فرانس برس».

وسيدفع المستهلك الذي يستخدم أقل من 30 كيلوواط شهريًا 28.50 روبية للكيلوواط، مقابل 7.85 روبية للكيلوواط حاليًا. أمّا كبار المستهلكين الذين يدفعون 45 روبية للكيلوواط الواحد، فسيدفعون 80.55 روبية للكيلوواط (0.20 دولار) اعتبارًا من الأربعاء.

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وأعلنت شركة الكهرباء السريلانكية «سيلون» أن الهيئة الناظمة سمحت لها بفرض هذه الزيادات الكبيرة اعتبارًا من الأربعاء، وهي أول زيادات تفرض منذ تسع سنوات، وذلك لسدّ عجزها البالغ 616 مليون دولار.

انقطاع متكرر للكهرباء في سريلانكا

وسبق أن طلبت الشركة زيادة الأسعار بأكثر من 800%، لكن الهيئة الناظمة حددتها بنسبة 264%، حسب مسؤولين.

ويعاني سكّان سريلانكا البالغ عددهم 22 مليون نسمة تقريبًا، منذ أشهر، نقصا حادّا في الغذاء والدواء وانقطاعا للتيار الكهربائي خصوصًا لأن شركة «سيلون» لم تتمكن من شراء النفط اللازم لتشغيل محطاتها الكهربائية.

وتخلفت سريلانكا عن سداد ديونها الخارجية البالغة 51 مليار دولار منتصف أبريل. وتجري حاليًا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن خطة إنقاذ محتملة، لكن المسؤولين يقولون إن العملية قد تستغرق شهورًا.