أسعار النفط تتراجع مع ارتفاع مخزونات الخام الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات صناعية ارتفاع مخزونات الخام الأميركية بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، رغم أن المخاوف بشأن الإمدادات أبقت الخسائر تحت السيطرة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام (برنت) 23 سنتا أو 0.2% إلى 96.08 دولار للبرميل، وهبطت العقود الآجلة لخام (غرب تكساس) الوسيط الأميركي 28 سنتا، أو 0.3%، إلى 90.22 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

وارتفعت مخزونات الخام الأميركية بنحو 2.2 مليون برميل للأسبوع المنتهي في الخامس من أغسطس، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي.

وكان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا ارتفاع مخزونات الخام بنحو 100 ألف برميل. ومن المقرر صدور البيانات الحكومية الرسمية يوم الأربعاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وقال كبير محللي السوق في «أوندا»، إدوارد مويا، «مهما كان تراجع الطلب على النفط الخام نتيجة ضعف الاقتصاد العالمي، فلن يكون قادرا على خفض أسعار النفط كثيرا نظرا لانخفاض توقعات العرض».

تأثير مفاوضات الملف النووي الإيراني على إمدادات النفط

وتابع: «والاهتمام (الآن) بمحادثات الاتفاق النووي الإيراني، حيث يمكن أن يكون (النفط الإيراني) بمثابة بديل في توفير الإمدادات التي تشتد الحاجة إليها».

وقدم الاتحاد الأوروبي الإثنين الماضي، نصا «نهائيا» لإحياء الاتفاق النووي الإيراني للعام 2015، الذي سيعزز صادرات الخام الإيرانية. وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي إنه يتوقع اتخاذ قرار نهائي بشأن الاقتراح في غضون «أسابيع قليلة جدا».

ورغم تأثير المخاوف من ركود عالمي على العقود الآجلة للنفط أخيرا، إلا أن مصافي النفط ومشغلي خطوط الأنابيب في الولايات المتحدة يتوقعون أن يكون استهلاك الطاقة قويا في النصف الثاني من العام الجاري، وفقا لـ«رويترز».