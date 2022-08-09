Atwasat

البرازيل.. أكبر نسبة انخفاض في الأسعار منذ 42 عاما

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 09 أغسطس 2022, 10:37 مساء
البرازيل.. أكبر نسبة انخفاض في الأسعار منذ 42 عاما
الرئيس البرازيلي غايير بولسونارو في برازيليا. 4 أغسطس 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

قالت الحكومة البرازيلية، الثلاثاء، إن أسعار السلع الاستهلاكية تراجعت الشهر الماضي بأكبر نسبة منذ بدء تدوينها في العام 1980، في إشارة إلى أن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة بدأت تفعل فعلها في ترويض التضخم في أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية.

وانخفض مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.68% في يوليو متجاوزًا توقعات المحللين، وذلك يعود بشكل أساسي إلى انخفاض سعر الوقود. وقال المعهد الوطني للإحصاء إن ذلك أدى إلى انخفاض معدل التضخم السنوي 1.82 نقطة، من 11.89% إلى 10.07%.

25 شهرا من ارتفاع الأسعار
ويضع ذلك حدًا لـ25 شهرًا متتالية من ارتفاع الأسعار الذي أدى إلى تآكل القوة الشرائية للفقراء مع زيادة التضخم، كما هي الحال في سائر أنحاء العالم، منذ بداية الحرب في أوكرانيا في فبراير، حسب وكالة «فرانس برس».

- البرازيل تنوي شراء كمية كبيرة من الوقود الروسي رغم العقوبات الغربية

وأوضح المعهد الوطني للإحصاء، في بيان، أن «هذه النتيجة الشهرية تأثرت بشكل أساسي بقطاع النقل (-4.51%) مع انخفاض بنسبة 14.15% في أسعار الوقود».

من ناحية أخرى، استمرت أسعار المواد الغذائية في الارتفاع، مع زيادة الأسعار بنسبة 1.30% في يوليو مقابل 0.80% في يونيو. وارتفعت كلفة الغذاء بنحو 15% في عام واحد.

مكافحة التضخم
وسجل مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعًا بنسبة 4.77% منذ بداية العام، وهو أقل بقليل من الحد الأعلى لهدف الحكومة (5%). ومن أجل مكافحة التضخم، رفع البنك المركزي الأسبوع الماضي سعر الفائدة الرئيسي 0.5 نقطة إلى 13.75%، وهو الأعلى منذ نوفمبر 2016.

وهذا المعدل الذي كان في أدنى مستوياته عند 2% في مارس 2021 في خضم جائحة كوفيد-19، شهد منذ ذلك الحين 12 زيادة متتالية. ويعتبر التضخم الذي يشكل مصدر قلق للبرازيليين، قضية مهمة في الانتخابات الرئاسية المزمعة في أكتوبر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«خيام» قمر صناعي إيراني أطلقته روسيا ويثير مخاوف الغرب

«خيام» قمر صناعي إيراني أطلقته روسيا ويثير مخاوف الغرب
«بوابة الوسط» تستعرض لمحات الأندية الليبية في القارة السمراء قبل قرعة «كاف»

«بوابة الوسط» تستعرض لمحات الأندية الليبية في القارة السمراء قبل قرعة «كاف»
خطة بايدن لحصار التضخم لن تنقذ الأسواق.. ونصائح للمستثمرين بالتحول إلى السلع

خطة بايدن لحصار التضخم لن تنقذ الأسواق.. ونصائح للمستثمرين بالتحول إلى السلع
«طبرق الطبي» يستقدم البروفيسور هاني شنيب لإجراء القسطرة الطرفية

«طبرق الطبي» يستقدم البروفيسور هاني شنيب لإجراء القسطرة الطرفية
«علي بابا» تخفض قوتها العاملة نحو 10 آلاف في الربع الثاني

«علي بابا» تخفض قوتها العاملة نحو 10 آلاف في الربع الثاني
«الباصطرديا - ذات مرة في طرابلس» لعبدالله الغالي ضمن الفائزين بمنح «البحر الأحمر السينمائي»

«الباصطرديا - ذات مرة في طرابلس» لعبدالله الغالي ضمن الفائزين بمنح «البحر الأحمر...
بدء طرح قميص منتخب البرازيل بحلته الجديدة في كأس العالم قطر 2022

بدء طرح قميص منتخب البرازيل بحلته الجديدة في كأس العالم قطر 2022
مكتب التحقيقات الفدرالي يداهم مقر إقامة ترامب في فلوريدا

مكتب التحقيقات الفدرالي يداهم مقر إقامة ترامب في فلوريدا
«نيسان» توقف «ماكسيما» بعد 40 عاما

«نيسان» توقف «ماكسيما» بعد 40 عاما
بعدما رفضته مصراتة.. بنغازي تستضيف أكبر معرض عائم للكتاب على متن «لوغوس هوب»

بعدما رفضته مصراتة.. بنغازي تستضيف أكبر معرض عائم للكتاب على متن «لوغوس هوب»
لانقضاء المهلة.. أهالي الوادي الأبيض يعلنون بدء إجراءات قفل الحقول النفطية

لانقضاء المهلة.. أهالي الوادي الأبيض يعلنون بدء إجراءات قفل الحقول النفطية
كاركاتير خيري - فلسطين وأوكرانيا.. ازدواجية الغرب!

كاركاتير خيري - فلسطين وأوكرانيا.. ازدواجية الغرب!
تصريح لوزير التعليم العالي في حكومة الدبيبة يثير جدلا: «إعادة الزواج وإكثار الأسر أهم من الدراسة»

تصريح لوزير التعليم العالي في حكومة الدبيبة يثير جدلا: «إعادة الزواج وإكثار ...
نائب بريطاني يهاجم اجتماع محافظي مصرفي ليبيا وإنجلترا وتقارير بريطانية عن تلاعب بالاعتمادات

نائب بريطاني يهاجم اجتماع محافظي مصرفي ليبيا وإنجلترا وتقارير بريطانية عن تلاعب ...
النجم الليبي كمال القرقني يتألق مجددا باقتناص فضية بطولة «تامبا برو» لبناء الأجسام

النجم الليبي كمال القرقني يتألق مجددا باقتناص فضية بطولة «تامبا برو» لبناء ...
«الرقابة على الأغذية» ببنغازي يؤكد عدم وجود «برومات البوتاسيوم» في عملية صناعة الخبز بالمدينة

«الرقابة على الأغذية» ببنغازي يؤكد عدم وجود «برومات البوتاسيوم» في عملية صناعة ...
عائلة الناشطة نادين الفارسي تؤكد خطف شقيقتها ندى

عائلة الناشطة نادين الفارسي تؤكد خطف شقيقتها ندى
حول المرآة

حول المرآة
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
مساعدة أميركية جديدة لأوكرانيا بـ4.5 مليار دولار
مساعدة أميركية جديدة لأوكرانيا بـ4.5 مليار دولار
«علي بابا» تخفض قوتها العاملة نحو 10 آلاف في الربع الثاني
«علي بابا» تخفض قوتها العاملة نحو 10 آلاف في الربع الثاني
إجراءات روسية جديدة لمواجهة العقوبات.. والروبل يرتفع أمام الدولار واليورو
إجراءات روسية جديدة لمواجهة العقوبات.. والروبل يرتفع أمام الدولار...
توقف نقل شحنات نفط روسية عبر أوكرانيا
توقف نقل شحنات نفط روسية عبر أوكرانيا
خطة بايدن لحصار التضخم لن تنقذ الأسواق.. ونصائح للمستثمرين بالتحول إلى السلع
خطة بايدن لحصار التضخم لن تنقذ الأسواق.. ونصائح للمستثمرين ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«إيرباص» تفسخ بقية عقدها مع «الخطوط الجوية القطرية»
«إيرباص» تفسخ بقية عقدها مع «الخطوط الجوية القطرية»...
لماذا رفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات؟
لماذا رفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة للمرة الأولى منذ ......
وصول أول سفينة حبوب أوكرانية إلى السواحل التركية
وصول أول سفينة حبوب أوكرانية إلى السواحل التركية...
الروبل يسجل أعلى مستوى له أمام الدولار منذ مطلع يوليو
الروبل يسجل أعلى مستوى له أمام الدولار منذ مطلع يوليو...
أعلى زيادة منذ 27 عاما.. بنك إنجلترا يرفع الفائدة للمرة السادسة
أعلى زيادة منذ 27 عاما.. بنك إنجلترا يرفع الفائدة للمرة ......
المزيد
البرازيل.. أكبر نسبة انخفاض في الأسعار منذ 42 عاما
البرازيل.. أكبر نسبة انخفاض في الأسعار منذ 42 عاما...
مع زيادة الإيجارات.. أزمة السكن تطحن المستأجرين في نيويورك
مع زيادة الإيجارات.. أزمة السكن تطحن المستأجرين في نيويورك...
إردوغان يطلق حملة للتنقيب عن الغاز: «لسنا بحاجة إلى إذن من أحد»
إردوغان يطلق حملة للتنقيب عن الغاز: «لسنا بحاجة إلى إذن من ......
خطة بايدن لحصار التضخم لن تنقذ الأسواق.. ونصائح للمستثمرين بالتحول إلى السلع
خطة بايدن لحصار التضخم لن تنقذ الأسواق.. ونصائح للمستثمرين ......
توقف نقل شحنات نفط روسية عبر أوكرانيا
توقف نقل شحنات نفط روسية عبر أوكرانيا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط