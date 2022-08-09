Atwasat

خطة بايدن لحصار التضخم لن تنقذ الأسواق.. ونصائح للمستثمرين بالتحول إلى السلع

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 09 أغسطس 2022, 02:55 مساء
خطة بايدن لحصار التضخم لن تنقذ الأسواق.. ونصائح للمستثمرين بالتحول إلى السلع
الرئيس الأميركي جو بايدن. (أرشيفية: رويترز)
alwasat radio

تشير التوقعات إلى أن  معدلات التضخم في الولايات المتحدة الأميركية، التي قفزت إلى أعلى مستوياتها في 40 عامًا في طريقها إلى التراجع، نتيجة لخطة الرئيس الأميركي جو بايدن؛ لكن وكالة «موديز» وبنك «جولدمان ساكس» يحذران من التفاؤل المفرط باعتبار أن النتائج الإيجابية لن تظهر على المدى القصير؛ بل ربما تتأخر لعامين.

وتترقب الأسواق بيانات مؤشر أسعار المستهلكين التي تصدر غدًا الأربعاء، وهي البيانات التي ستؤدي إلى مزيد من الوضوح بشأن الخطوة المقبلة لمجلس الاحتياط الفدرالي في سبتمبر، وسط توقعات بنزول التضخم من 9.1% إلى 8.7%.

الاحتياطي الفدرالي الأميركي: «التضخم فاجأنا» ونتوقع «مفاجآت أخرى»
النفط يتراجع دولارين مع طفرة «كوفيد» ومخاوف التضخم
التضخم الأميركي يرتفع إلى 9.1% ليبلغ أعلى مستوى منذ 40 عاما

وتقول وكالة «موديز» إن خطة بايدن ربما تنجح في حصار التضخم ولكن لن نرى التأثير على المدى القصير، حيث تتوقع التغيرات في العام بعد المقبل وليس العام الجاري، بينما حذر بنكا «جولدمان ساكس» و«جي بي مورجان» من أن تقلبات الأسواق ستستمر ونصح العملاء بتخفيف المراكز في سوق الأسهم.

توقعات مهمة 
وفي مسح أجراه بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك لشهر يوليو، تبين أن توقعات التضخم للعام المقبل انخفضت إلى 6.2% من 6.8% المتوقعة في يونيو، كما تراجعت التوقعات للسنوات الثلاث المقبلة إلى 3.2% من 3.6% المسجلة شهر يونيو.

كما تراجعت توقعات المستهلكين الأميركيين للتضخم بشكل كبير خلال شهر يوليو الماضي، وسط تراجع حاد في أسعار البنزين والتكهنات بإمكانية انحسار الارتفاع السريع في أسعار الغذاء والمنازل.

وكذلك توقعات التضخم على مدى السنوات الخمس المقبلة التي انخفضت بواقع 0.5% لتصل إلى 2.3%، ويرجع تراجع توقعات التضخم إلى الهبوط المستمر في أسعار السلع الأساسية، إلى جانب تراجع سعر البنزين بنحو 67 سنتًا للغالون خلال الشهر الماضي.

حوافز لشراء سيارة كهربائية وتركيب ألواح شمسية
وأقر مجلس الشيوخ الأميركي خطة جو بايدن الكبرى بشأن المناخ والصحة، ما منح البيت الأبيض فوزًا مريحًا قبل أقل من 100 يوم من موعد انتخابات حاسمة.

وأقر المجلس الخطة التي تزيد قيمتها على 430 مليار دولار بأصوات الأعضاء الديمقراطيين فقط، وستحال الأسبوع المقبل إلى مجلس النواب، حيث من المتوقّع أن تقر بتصويت نهائي قبل أن يوقّعها الرئيس لتصبح قانونًا نافذًا.

وتشكل الخطة أكبر استثمار للولايات المتحدة في مجال المناخ وتبلغ قيمتها 370 مليار دولار بهدف تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 40% بحلول العام 2030.

وبموجب هذا الإصلاح يحصل المواطن الأميركي على نحو 7500 دولار من الإعفاءات الضريبية لدى شرائه سيارة كهربائية، ويحصل على تغطية نسبتها 30% لدى تركيب ألواح شمسية على سطحه.

وستُمنح إعفاءات ضريبية بعدة مليارات من الدولارات للصناعات الأكثر تلويثًا من أجل مساعدتها على التحول في مجال الطاقة وهو إجراء انتقده بشدة الجناح اليساري للحزب.

تقليص العجز فرض ضريبة جديدة بنسبة 15%
ويقر النص استثمارات بقيمة 64 مليار دولار في مجال الصحة وتخفيض أسعار بعض الأدوية تدريجيًا، والتي يمكن أن تصل إلى عشرة أضعاف التكلفة في بلدان غنية أخرى. إضافة إلى الاستثمارات الضخمة يهدف مشروع القانون إلى تقليص العجز العام عبر فرض ضريبة جديدة بنسبة 15% كحد أدنى على جميع الشركات التي تتجاوز أرباحها المليار دولار.

ويهدف إلى منع بعض الشركات الكبرى من استخدام الثغرات الضريبية التي كانت تسمح لها لغاية الآن بدفع مبالغ أقل بكثير من المعدل النظري. وتشير التقديرات إلى أن هذا الإجراء يمكن أن يدر أكثر من 258 مليار دولار من الإيرادات للإدارة الفدرالية الأميركية على مدى السنوات العشر المقبلة.

توقعات «موديز»
قالت النائب الأول لرئيس «موديز» مادافي بوكيل، إن التشريع المعروف باسم قانون خفض التضخم، لن يخفض التضخم في العام المالي الجاري أو العام المقبل.

وقالت الوكالة إن مشروع قانون الإنفاق الذي أقره مجلس الشيوخ الأميركي يوم الأحد ويهدف لمكافحة تغير المناخ وتخفيض أسعار العقاقير الطبية وزيادة بعض ضرائب الشركات سيخفض التضخم في الأجل المتوسط إلى الطويل وكذلك العجز في الموازنة العامة. وأضافت بوكيل «نعتقد بالفعل أن هذا القانون سيكون له تأثير لخفض التضخم لأنه يزيد الإنتاجية، متوقعة أن يحدث هذا خلال عامين إلى ثلاثة أعوام».

 العجز في الميزانية الأميركية تريليون و 36 مليار دولار
وقالت بوكيل إن التضخم في الأجل القصير سيتصدى له مجلس الاحتياطي الاتحادي من خلال زيادات في أسعار الفائدة.وتوقعات التضخم عنصر حيوي يراقبه عن كثب صانعو السياسة النقدية للبنك المركزي الأميركي، بينما يزيدون بنشاط أسعار الفائدة لاحتواء ضغوط الأسعار التي وصلت لأعلى مستويات في أربعة عقود.

ويقول الديمقراطيون في مجلس الشيوخ إن مشروع القانون سيؤدي إلى خفض قدره 300 مليار دولار في عجز الميزانية على مدار السنوات العشر المقبلة.في حين قال مكتب الميزانية بالكونغرس إن المشروع سيخفض العجز الاتحادي بمقدار 10.15 مليار دولار على مدار تلك الفترة.وأقر مجلس الشيوخ الأميركي مشروع القانون البالغ قيمته 430 مليار دولار،

ومن المتوقع أن يوافق مجلس النواب عليه ويرسله إلى البيت الأبيض ليوقعه بايدن. وقدر مكتب الميزانية بالكونغرس في مايو أن العجز في الميزانية الاتحادية للعام 2022 سيبلغ 1.036 تريليون دولار.

التقلبات مستمرة
ويتوقع بنك «جولدمان ساكس» أن يتراجع معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة، لكن سوق الأسهم قد لا تستفيد من هذا التطور. وقال  المحلل في «جولدمان ساكس» يان هانزيوس، إن انخفاض أسعار البنزين من المقرر أن يقلص نمو مؤشر أسعار المستهلكين بنحو نقطة مئوية واحدة على الأقل خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة.

وأضاف هانزيوس: «السبب الأكثر أهمية لتوقعات تراجع معدل التضخم يتمثل في هبوط بنحو 20% في أسعار التجزئة للبنزين منذ منتصف شهر يونيو الماضي»، وأشار «جولدمان ساكس» إلى أن المستثمرين يجب ألا يتوقعوا أن يساعد تباطؤ التضخم على ارتفاع سوق الأسهم، لأن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يزال يحتاج إلى اتخاذ تدابير لخفض معدل التضخم من 9.1% حاليًا إلى المستهدف قرب 2%.

وتوقع البنك الأميركي: «تباطؤًا قويًا للتضخم خلال الشهرين المقبلين، لكن الأمر من المرجح أن يحتاج إلى بداية العام المقبل لحدوث هبوط قوي في التضخم يدفع الفيدرالي لوقف رفع معدلات الفائدة».

تحذير «جي بي مورجان»
أما بنك «جي بي مورجان تشيس» فقد شدد على ضرورة أن يخفض المستثمرون حيازتهم من الأسهم وتحويل الأموال إلى السلع، بعد تفوق أداء الأسهم على الأصول الأخرى مع تراجع مخاوف الركود. وقل ماركو كولانوفيتش إن فجوة الأداء بين الأسهم والسلع تفتح الباب أمام المستثمرين لتغيير حيازتهم مع الحفاظ على الميل نحو المخاطرة.

لكن محلل «جي بي مورجان» أشار إلى أن هذا لا يعني التوقعات بهبوط سوق الأسهم، مشيرًا إلى أن تقديرات البنك تشير إلى احتمالات ارتفاع السوق بدعم أرباح الشركات القوية، لكن مع ضعف أداء السلع أخيرا فإنها تبدو فرصة مناسبة للاستثمار. وحافظ البنك على توصيته بزيادة الوزن للأصول الخطرة في المحافظ الاستثمارية، كما أبقى توصية خفض الوزن لأصول الدخل الثابت والسيولة النقدية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«طبرق الطبي» يستقدم البروفيسور هاني شنيب لإجراء القسطرة الطرفية

«طبرق الطبي» يستقدم البروفيسور هاني شنيب لإجراء القسطرة الطرفية
«علي بابا» تخفض قوتها العاملة نحو 10 آلاف في الربع الثاني

«علي بابا» تخفض قوتها العاملة نحو 10 آلاف في الربع الثاني
«الباصطرديا - ذات مرة في طرابلس» لعبدالله الغالي ضمن الفائزين بمنح «البحر الأحمر السينمائي»

«الباصطرديا - ذات مرة في طرابلس» لعبدالله الغالي ضمن الفائزين بمنح «البحر الأحمر...
بدء طرح قميص منتخب البرازيل بحلته الجديدة في كأس العالم قطر 2022

بدء طرح قميص منتخب البرازيل بحلته الجديدة في كأس العالم قطر 2022
مكتب التحقيقات الفدرالي يداهم مقر إقامة ترامب في فلوريدا

مكتب التحقيقات الفدرالي يداهم مقر إقامة ترامب في فلوريدا
وفاة نجمة فيلم «غريس» الممثلة أوليفيا نيوتن-جون عن 73 عاما

وفاة نجمة فيلم «غريس» الممثلة أوليفيا نيوتن-جون عن 73 عاما
البريطانيون في معاناة اقتصادية.. وجونسون يقضي شهر عسل في سلوفينيا

البريطانيون في معاناة اقتصادية.. وجونسون يقضي شهر عسل في سلوفينيا
الدبابة البشرية «هالاند» تنطلق في التهديف مع السيتي وغوارديولا يعلق فرحا

الدبابة البشرية «هالاند» تنطلق في التهديف مع السيتي وغوارديولا يعلق فرحا
دارنس يعزز صفوفه مبكرا بصفقات أفريقية وعربية ومحلية جديدة (صور)

دارنس يعزز صفوفه مبكرا بصفقات أفريقية وعربية ومحلية جديدة (صور)
«بوابة الوسط» في قلب الحدث الرياضي بمدينة زوارة مع لعبة الترايثلون (صور)

«بوابة الوسط» في قلب الحدث الرياضي بمدينة زوارة مع لعبة الترايثلون (صور)
شباب السعودية أبطال العرب لكرة القدم على حساب «الفراعنة»

شباب السعودية أبطال العرب لكرة القدم على حساب «الفراعنة»
غوتيريس: الهجمات على محطات الطاقة النووية بأوكرانيا «عمل انتحاري»

غوتيريس: الهجمات على محطات الطاقة النووية بأوكرانيا «عمل انتحاري»
«نيسان» توقف «ماكسيما» بعد 40 عاما

«نيسان» توقف «ماكسيما» بعد 40 عاما
تضم مجموعات مسلحة تتمركز في ليبيا.. توقيع اتفاق السلام بين الأطراف التشادية غدا في الدوحة

تضم مجموعات مسلحة تتمركز في ليبيا.. توقيع اتفاق السلام بين الأطراف التشادية غدا ...
بعدما رفضته مصراتة.. بنغازي تستضيف أكبر معرض عائم للكتاب على متن «لوغوس هوب»

بعدما رفضته مصراتة.. بنغازي تستضيف أكبر معرض عائم للكتاب على متن «لوغوس هوب»
لانقضاء المهلة.. أهالي الوادي الأبيض يعلنون بدء إجراءات قفل الحقول النفطية

لانقضاء المهلة.. أهالي الوادي الأبيض يعلنون بدء إجراءات قفل الحقول النفطية
كاركاتير خيري - فلسطين وأوكرانيا.. ازدواجية الغرب!

كاركاتير خيري - فلسطين وأوكرانيا.. ازدواجية الغرب!
تصريح لوزير التعليم العالي في حكومة الدبيبة يثير جدلا: «إعادة الزواج وإكثار الأسر أهم من الدراسة»

تصريح لوزير التعليم العالي في حكومة الدبيبة يثير جدلا: «إعادة الزواج وإكثار ...
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
عقوبات أميركية على موقع عملات مشفرة متهم بغسل أموال لكوريا الشمالية
عقوبات أميركية على موقع عملات مشفرة متهم بغسل أموال لكوريا ...
إلغاء 8 رحلات لـ «راين إير» وتأخير 111 أخرى نتيجة إضراب العمال في إسبانيا
إلغاء 8 رحلات لـ «راين إير» وتأخير 111 أخرى نتيجة إضراب العمال في...
أسعار النفط تتراجع بعد تقدم المفاوضات في الملف النووي الإيراني
أسعار النفط تتراجع بعد تقدم المفاوضات في الملف النووي الإيراني
مساعدة أميركية جديدة لأوكرانيا بـ4.5 مليار دولار
مساعدة أميركية جديدة لأوكرانيا بـ4.5 مليار دولار
«علي بابا» تخفض قوتها العاملة نحو 10 آلاف في الربع الثاني
«علي بابا» تخفض قوتها العاملة نحو 10 آلاف في الربع الثاني
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«إيرباص» تفسخ بقية عقدها مع «الخطوط الجوية القطرية»
«إيرباص» تفسخ بقية عقدها مع «الخطوط الجوية القطرية»...
لماذا رفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات؟
لماذا رفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة للمرة الأولى منذ ......
وصول أول سفينة حبوب أوكرانية إلى السواحل التركية
وصول أول سفينة حبوب أوكرانية إلى السواحل التركية...
الروبل يسجل أعلى مستوى له أمام الدولار منذ مطلع يوليو
الروبل يسجل أعلى مستوى له أمام الدولار منذ مطلع يوليو...
أعلى زيادة منذ 27 عاما.. بنك إنجلترا يرفع الفائدة للمرة السادسة
أعلى زيادة منذ 27 عاما.. بنك إنجلترا يرفع الفائدة للمرة ......
المزيد
خطة بايدن لحصار التضخم لن تنقذ الأسواق.. ونصائح للمستثمرين بالتحول إلى السلع
خطة بايدن لحصار التضخم لن تنقذ الأسواق.. ونصائح للمستثمرين ......
توقف نقل شحنات نفط روسية عبر أوكرانيا
توقف نقل شحنات نفط روسية عبر أوكرانيا...
إجراءات روسية جديدة لمواجهة العقوبات.. والروبل يرتفع أمام الدولار واليورو
إجراءات روسية جديدة لمواجهة العقوبات.. والروبل يرتفع أمام ......
«علي بابا» تخفض قوتها العاملة نحو 10 آلاف في الربع الثاني
«علي بابا» تخفض قوتها العاملة نحو 10 آلاف في الربع الثاني...
مساعدة أميركية جديدة لأوكرانيا بـ4.5 مليار دولار
مساعدة أميركية جديدة لأوكرانيا بـ4.5 مليار دولار...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط