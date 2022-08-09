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إجراءات روسية جديدة لمواجهة العقوبات.. والروبل يرتفع أمام الدولار واليورو

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 09 أغسطس 2022, 02:24 مساء
إجراءات روسية جديدة لمواجهة العقوبات.. والروبل يرتفع أمام الدولار واليورو
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. (أرشيفية: رويترز)
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في إطار محاولات روسيا تقليص الاعتماد على الدولار والعملة الأوروبية الموحدة لتفادي التداعيات السلبية للعقوبات الغربية عقب غزو روسيا لأوكرانيا.

اتخذت الحكومة الروسية والمركزي الروسي العديد من القرارات لوضع حد لهيمنة الدولار على التعاملات الروسية وحماية العملة الوطنية، لعل أبرزها إجبار الدول والشركات على تسديد ثمن الغاز بالروبل، حسب تقرير لموقع «انفستنغ» لرصد أسواق المال والسلع.

قرار جديد لبوتين
وأصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومًا الإثنين يسمح للبنوك التي لديها أموال بالعملة الصعبة مجمدة بسبب العقوبات الغربية بأن تعلق العمليات في مثل هذه العملات مع زبائنها من الشركات.

ونص المرسوم الذي وقّعه بوتين على سريان الإجراءات الجديدة حتى رفع العقوبات التي عرقلت الصفقات في العملات الأجنبية، عندما قيدت العقوبات التحويلات بالعملات الأجنبية التي يمكن للبنوك الروسية أن تجريها فيما بينها، وفق ما نقلت وكالة «رويترز».

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وكثفت السلطات الروسية عملية تقليص استخدام عملات الدول التي تصنفها بأنها غير صديقة منذ أن فرضت الدول الغربية عقوبات شاملة بعد أن أرسلت موسكو عشرات الآلاف من قواتها إلى أوكرانيا في 24 فبراير.

بورصة موسكو تخفض الحد الأقصى للدولارات
وأعلنت بورصة موسكو أنها ستخفض الحد الأقصى للدولارات التي ستقبلها كضمان للمعاملات، مع سعي روسيا لتقليل الاعتماد على عملات الدول التي تفرض عقوبات ضدها.

وقالت بورصة موسكو في بيان، إنها ستخفض نسبة الدولارات في الضمانات التي يوفرها مستخدمو منصتها لإجراء المعاملات إلى 25% من 50% سابقًا اعتبارًا من الخامس عشر من أغسطس الجاري.

وكانت السلطات الروسية قد أعربت عن مخاوفها بشأن حيازة الأفراد والشركات من الدولارات والعملات الأخرى الخاصة بالدول غير الصديقة، داعية إلى التحول إلى بدائل أخرى.

«المركزي الروسي» يتدخل
وقال البنك المركزي الروسي إنه يعتزم التفرقة بين تكلفة القروض بالعملات الأجنبية للكيانات الاقتصادية واستثماراتها في السندات، بناءً على ما إذا كانت مقومة بعملات دول صديقة أم غير صديقة لروسيا.

يأتي لك تزامنًا مع تعذر وصول كبرى البنوك الروسية إلى النظام المالي العالمي «سويفت» في ظل العقوبات الغربية على موسكو، حسب تقرير موقع «انفستنغ».

الروبل الآن
وخلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ارتفع الروبل في بداية تداول العملات في بورصة موسكو مقابل الدولار واليورو مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة.

وارتفع الروبل الروسي مقابل العملة الأميركية خلال هذه اللحظات في حدود 0.7% وصولا إلى مستويات 60.3118 روبل للدولار، ويتداول الروبل قرب تلك المستويات منذ 25 يوليو الماضي. بدأ سعر صرف الدولار في الانخفاض وأصبح 60.49 روبل -0.44%، وانخفض سعر صرف اليورو إلى 61.54 روبل -1.06%.

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