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«علي بابا» تخفض قوتها العاملة نحو 10 آلاف في الربع الثاني

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 09 أغسطس 2022, 12:44 مساء
«علي بابا» تخفض قوتها العاملة نحو 10 آلاف في الربع الثاني
موظف يمر بجانب شعار مجموعة علي بابا في مقرها الرئيسي في ضواحي مدينة هانغتشو الصينية (الإنترنت)
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خفضت شركة التجارة الإلكترونية الصينية «علي بابا جروب» قوتها العاملة نحو 9241 موظفًا في الربع الثاني من العام الجاري. ونقلت وكالة «بلومبرج» الاقتصادية، ذكرت الشركة في وثائق تنظيمية أن لديها ما يزيد على 245 ألف موظف فقط بنهاية آخر ربع سنوي. 

4375 موظفًا في «علي بابا» فقدوا عملهم بالربع الأول
جاء ذلك بعد خفضت الشركة قوتها العاملة في الربع الأول من العام بمقدار 4375 موظفًا، مما يعكس تحركات واسعة النطاق بين شركات التكنولوجيا العالمية لكبح الإنفاق في وقت يتزايد فيه التضخم وتكاليف المواد والتوترات السياسية، حسب بيانات «بلومبرغ».

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يذكر أن القيمة السوقية لـ«علي بابا» تراجعت بعدما شنت بكين حملتها القمعية الشاملة على القطاع الخاص قبل أكثر من عام، وأجبرت الحكومة الشركة المالية التابعة لها وهي «آنت جروب» على إلغاء ما كان يمكن أن يكون أكبر طرح عام أولي في العالم في العام 2020.

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