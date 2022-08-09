Atwasat

مساعدة أميركية جديدة لأوكرانيا بـ4.5 مليار دولار

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 09 أغسطس 2022, 11:04 صباحا
مساعدة أميركية جديدة لأوكرانيا بـ4.5 مليار دولار
مقر البنك الدولي في واشنطن، 13 أبريل 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

أعلن البنك الدولي مساعدة مالية أميركية إضافية لأوكرانيا قدرها 4.5 مليار دولار، مشيرا إلى أن هذا الدعم سيساعد كييف على تأمين الخدمات والرواتب التقاعدية، وهو أساسي لتخفيف وطأة تداعيات الغزو الروسي.

من جهتها قالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» إن «هذه المساعدة الاقتصادية ضرورية لدعم الشعب الأوكراني في دفاعه عن ديموقراطيته في مواجهة حرب روسية عدوانية غير مبررة».

وغالبية الأموال المرصودة في إطار هذه المساعدة ستصرف هذا الشهر، وهي جزء من حزمة دعم أميركية بـ8.5 مليارات دولار «لمساعدة الحكومة الأوكرانية على إبقاء المستشفيات والمدارس وغيرها من الخدمات الحكومية الأساسية متاحة للشعب الأوكراني».

- البنك الدولي يقرر تقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 4.5 مليارات دولار

حزمة مساعدات لأوكرانيا تقدم على دفعات
وأشار البنك الدولي إلى أن الدعم المالي يندرج في إطار حزمة مساعدات بمليارات الدولارات لأوكرانيا ستقدّم على دفعات.

وقال رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، إن «أوكرانيا بحاجة إلى استمرارية الخدمات الحكومية بما في ذلك في قطاعات الصحة والرعاية الاجتماعية للحؤول دون مزيد من التدهور في الظروف المعيشية والفقر».

وتعاني أوكرانيا من عجز في ميزانيتها العامة يتزايد بمقدار خمسة مليارات دولار كل شهر، يفاقمه انعدام قدرتها على جمع الأموال أو الحصول على تمويل من الأسواق الخارجية. وسارع حلفاء أوكرانيا إلى إمداد البلاد بالمساعدات، وقد تعهّدت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي تقديم مساعدات مالية إضافية لكييف قدرها 29.6 مليار دولار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وفاة نجمة فيلم «غريس» الممثلة أوليفيا نيوتن-جون عن 73 عاما

وفاة نجمة فيلم «غريس» الممثلة أوليفيا نيوتن-جون عن 73 عاما
البريطانيون في معاناة اقتصادية.. وجونسون يقضي شهر عسل في سلوفينيا

البريطانيون في معاناة اقتصادية.. وجونسون يقضي شهر عسل في سلوفينيا
الدبابة البشرية «هالاند» تنطلق في التهديف مع السيتي وغوارديولا يعلق فرحا

الدبابة البشرية «هالاند» تنطلق في التهديف مع السيتي وغوارديولا يعلق فرحا
دارنس يعزز صفوفه مبكرا بصفقات أفريقية وعربية ومحلية جديدة (صور)

دارنس يعزز صفوفه مبكرا بصفقات أفريقية وعربية ومحلية جديدة (صور)
«بوابة الوسط» في قلب الحدث الرياضي بمدينة زوارة مع لعبة الترايثلون (صور)

«بوابة الوسط» في قلب الحدث الرياضي بمدينة زوارة مع لعبة الترايثلون (صور)
شباب السعودية أبطال العرب لكرة القدم على حساب «الفراعنة»

شباب السعودية أبطال العرب لكرة القدم على حساب «الفراعنة»
غوتيريس: الهجمات على محطات الطاقة النووية بأوكرانيا «عمل انتحاري»

غوتيريس: الهجمات على محطات الطاقة النووية بأوكرانيا «عمل انتحاري»
«نيسان» توقف «ماكسيما» بعد 40 عاما

«نيسان» توقف «ماكسيما» بعد 40 عاما
تضم مجموعات مسلحة تتمركز في ليبيا.. توقيع اتفاق السلام بين الأطراف التشادية غدا في الدوحة

تضم مجموعات مسلحة تتمركز في ليبيا.. توقيع اتفاق السلام بين الأطراف التشادية غدا ...
بعدما رفضته مصراتة.. بنغازي تستضيف أكبر معرض عائم للكتاب على متن «لوغوس هوب»

بعدما رفضته مصراتة.. بنغازي تستضيف أكبر معرض عائم للكتاب على متن «لوغوس هوب»
لانقضاء المهلة.. أهالي الوادي الأبيض يعلنون بدء إجراءات قفل الحقول النفطية

لانقضاء المهلة.. أهالي الوادي الأبيض يعلنون بدء إجراءات قفل الحقول النفطية
كاركاتير خيري - فلسطين وأوكرانيا.. ازدواجية الغرب!

كاركاتير خيري - فلسطين وأوكرانيا.. ازدواجية الغرب!
تصريح لوزير التعليم العالي في حكومة الدبيبة يثير جدلا: «إعادة الزواج وإكثار الأسر أهم من الدراسة»

تصريح لوزير التعليم العالي في حكومة الدبيبة يثير جدلا: «إعادة الزواج وإكثار ...
نائب بريطاني يهاجم اجتماع محافظي مصرفي ليبيا وإنجلترا وتقارير بريطانية عن تلاعب بالاعتمادات

نائب بريطاني يهاجم اجتماع محافظي مصرفي ليبيا وإنجلترا وتقارير بريطانية عن تلاعب ...
النجم الليبي كمال القرقني يتألق مجددا باقتناص فضية بطولة «تامبا برو» لبناء الأجسام

النجم الليبي كمال القرقني يتألق مجددا باقتناص فضية بطولة «تامبا برو» لبناء ...
«الرقابة على الأغذية» ببنغازي يؤكد عدم وجود «برومات البوتاسيوم» في عملية صناعة الخبز بالمدينة

«الرقابة على الأغذية» ببنغازي يؤكد عدم وجود «برومات البوتاسيوم» في عملية صناعة ...
«مصر للطيران» تسيّر سلسلة رحلات خاصة بين مطاري معيتيقة وشرم الشيخ

«مصر للطيران» تسيّر سلسلة رحلات خاصة بين مطاري معيتيقة وشرم الشيخ
عائلة الناشطة نادين الفارسي تؤكد خطف شقيقتها ندى

عائلة الناشطة نادين الفارسي تؤكد خطف شقيقتها ندى
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
«ويز إير» للطيران ستستأنف الرحلات من الإمارات لروسيا في أكتوبر
«ويز إير» للطيران ستستأنف الرحلات من الإمارات لروسيا في أكتوبر
أول سفينة محملة بالحبوب تصل من أوكرانيا إلى تركيا
أول سفينة محملة بالحبوب تصل من أوكرانيا إلى تركيا
البنك الدولي يقرر تقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 4.5 مليارات دولار
البنك الدولي يقرر تقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 4.5 ...
أوروبا تطبق غدا خطة خفض استهلاك الغاز بنسبة 15%
أوروبا تطبق غدا خطة خفض استهلاك الغاز بنسبة 15%
عقوبات أميركية على موقع عملات مشفرة متهم بغسل أموال لكوريا الشمالية
عقوبات أميركية على موقع عملات مشفرة متهم بغسل أموال لكوريا ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
فرنسا ستعرض 9.7 مليار يورو لامتلاك كامل مؤسسة الكهرباء في البلاد
فرنسا ستعرض 9.7 مليار يورو لامتلاك كامل مؤسسة الكهرباء في ......
«إيرباص» تفسخ بقية عقدها مع «الخطوط الجوية القطرية»
«إيرباص» تفسخ بقية عقدها مع «الخطوط الجوية القطرية»...
لماذا رفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات؟
لماذا رفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة للمرة الأولى منذ ......
وصول أول سفينة حبوب أوكرانية إلى السواحل التركية
وصول أول سفينة حبوب أوكرانية إلى السواحل التركية...
الروبل يسجل أعلى مستوى له أمام الدولار منذ مطلع يوليو
الروبل يسجل أعلى مستوى له أمام الدولار منذ مطلع يوليو...
المزيد
مساعدة أميركية جديدة لأوكرانيا بـ4.5 مليار دولار
مساعدة أميركية جديدة لأوكرانيا بـ4.5 مليار دولار...
أسعار النفط تتراجع بعد تقدم المفاوضات في الملف النووي الإيراني
أسعار النفط تتراجع بعد تقدم المفاوضات في الملف النووي ......
إلغاء 8 رحلات لـ «راين إير» وتأخير 111 أخرى نتيجة إضراب العمال في إسبانيا
إلغاء 8 رحلات لـ «راين إير» وتأخير 111 أخرى نتيجة إضراب ......
عقوبات أميركية على موقع عملات مشفرة متهم بغسل أموال لكوريا الشمالية
عقوبات أميركية على موقع عملات مشفرة متهم بغسل أموال لكوريا ......
أوروبا تطبق غدا خطة خفض استهلاك الغاز بنسبة 15%
أوروبا تطبق غدا خطة خفض استهلاك الغاز بنسبة 15%...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط