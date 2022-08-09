مساعدة أميركية جديدة لأوكرانيا بـ4.5 مليار دولار

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن البنك الدولي مساعدة مالية أميركية إضافية لأوكرانيا قدرها 4.5 مليار دولار، مشيرا إلى أن هذا الدعم سيساعد كييف على تأمين الخدمات والرواتب التقاعدية، وهو أساسي لتخفيف وطأة تداعيات الغزو الروسي.

من جهتها قالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» إن «هذه المساعدة الاقتصادية ضرورية لدعم الشعب الأوكراني في دفاعه عن ديموقراطيته في مواجهة حرب روسية عدوانية غير مبررة».

وغالبية الأموال المرصودة في إطار هذه المساعدة ستصرف هذا الشهر، وهي جزء من حزمة دعم أميركية بـ8.5 مليارات دولار «لمساعدة الحكومة الأوكرانية على إبقاء المستشفيات والمدارس وغيرها من الخدمات الحكومية الأساسية متاحة للشعب الأوكراني».

- البنك الدولي يقرر تقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 4.5 مليارات دولار

حزمة مساعدات لأوكرانيا تقدم على دفعات

وأشار البنك الدولي إلى أن الدعم المالي يندرج في إطار حزمة مساعدات بمليارات الدولارات لأوكرانيا ستقدّم على دفعات.

وقال رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، إن «أوكرانيا بحاجة إلى استمرارية الخدمات الحكومية بما في ذلك في قطاعات الصحة والرعاية الاجتماعية للحؤول دون مزيد من التدهور في الظروف المعيشية والفقر».

وتعاني أوكرانيا من عجز في ميزانيتها العامة يتزايد بمقدار خمسة مليارات دولار كل شهر، يفاقمه انعدام قدرتها على جمع الأموال أو الحصول على تمويل من الأسواق الخارجية. وسارع حلفاء أوكرانيا إلى إمداد البلاد بالمساعدات، وقد تعهّدت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي تقديم مساعدات مالية إضافية لكييف قدرها 29.6 مليار دولار.