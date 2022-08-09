أسعار النفط تتراجع بعد تقدم المفاوضات في الملف النووي الإيراني

القاهرة - بوابة الوسط

تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف، اليوم الثلاثاء، بفعل التقدم الأخير في محادثات اللحظة الأخيرة لإحياء الاتفاق النووي مع إيران للعام 2015، مما سيمهد الطريق لتعزيز صادراتها من الخام في سوق ضيقة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام (برنتط9 14 سنتا أو 0.1% إلى 96.51 دولار للبرميل، وهبطت العقود الآجلة لخام (غرب تكساس) الوسيط الأميركي 16 سنتا، أو 0.2% ، إلى 90.60 دولار للبرميل، بعد صعودها 2% في الجلسة السابقة، حسب وكالة «رويترز».

وقال محللو «إيه إن زد ريسيرش»، في مذكرة، «شبح الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة وإيران لا يزال يحوم فوق السوق».

وقدم الاتحاد الأوروبي في وقت متأخر أمس الإثنين نصا «نهائيا» لإحياء الاتفاق النووي الإيراني للعام 2015، في انتظار موافقات من واشنطن وطهران. وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي إن القرار النهائي بشأن الاقتراح كان متوقعا في غضون «أسابيع قليلة جدا».

وقال المحلل في بنك «كومنولث» فيفيك دار، في مذكرة، إن إيران يمكن أن تزيد صادراتها النفطية بما يتراوح بين مليون و1.5 مليون برميل يوميا، أو ما يصل إلى 1.5% من الإمدادات العالمية، في غضون ستة أشهر، متابعا أن «إحياء الاتفاق النووي للعام 2015 سيشهد على الأرجح انخفاضا حادا في أسعار النفط».