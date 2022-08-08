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أوروبا تطبق غدا خطة خفض استهلاك الغاز بنسبة 15%

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 08 أغسطس 2022, 08:06 مساء
أوروبا تطبق غدا خطة خفض استهلاك الغاز بنسبة 15%
موظف يتفقد لوح الأسعار لمختلف أنواع الوقود في محطة قرب قرية أولشينغ في بافاريا بجنوب ألمانيا في 30 مايو 2022 (أ ف ب)
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تدخل خطة أوروبية لخفض استهلاك الغاز عبر القارة بنسبة 15%، حيز التنفيذ الثلاثاء، بهدف التعامل مع أزمة أسعار الطاقة التي أثارتها الحرب الروسية على أوكرانيا.

ونشر الإثنين في جريدة الاتحاد الأوروبي الإدارية الرسمية المرسوم المرتبط بخطة اتفق عليها التكتل المكون من 27 بلدًا قبل أسبوعين على أن يبدأ تطبيقه الثلاثاء.

وجاء في النص أنه «نظرًا للخطر الوشيك على أمن إمدادات الغاز الناجم عن العدوان العسكري الروسي على أوكرانيا، يتعين أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بشكل عاجل»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

- الاتحاد الأوروبي يقر خطة لخفض استهلاك الغاز الروسي

ويتمثل الهدف في أن يتمكن الاتحاد الأوروبي من تعزيز احتياطاته من الغاز قبل شتاء يتوقع بأن يكون صعبًا للغاية. ويضغط الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة وانخفاض إمدادات الغاز الروسي التي تعتمد عليها عدة دول أعضاء على العائلات والأعمال التجارية في أوروبا.

خفض طوعي على الطلب
وجاء في القانون أن دول الاتحاد الأوروبي «ستبذل جهودها القصوى» لخفض استهلاك الغاز بنسبة 15% على الأقل، بين أغسطس هذا العام ومارس العام المقبل، بناء على معدل الكمية التي استهلكتها على مدى السنوات الخمس الماضية. لكن بعض دول الاتحاد الأوروبي حظيت باستثناءات من وجوب اتباع هذه القاعدة بشكل صارم، وهو ما أطلق عليه «خفض طوعي على الطلب».

وهذه الدول إما غير مرتبطة بالكامل بشبكة الكهرباء الأوروبية أو بخطوط أنابيب مع أجزاء أخرى من الاتحاد الأوروبي أو أنها غير قادرة على توفير ما يكفي من الغاز الواصل إليها عبر خطوط الأنابيب لمساعدة دول أعضاء أخرى.

وطالبت المجر التي تعتمد على الغاز الذي يضخ إليها مباشرة من روسيا باستثنائها. ووصل الجزء الأكبر من واردات الغاز الأوروبية من روسيا العام الماضي، البالغة نسبتها 40% إلى ألمانيا، أكبر قوة اقتصادية في الاتحاد الأوروبي.

متى يكون الخفض إلزاميًا؟
وفي حال رصدت المفوضية الأوروبية «نقصًا كبيرًا في إمدادات الغاز» أو طلباً مرتفعاً بشكل استثنائي، فيمكنها الطلب من دول الاتحاد الأوروبي إعلان حالة تأهب بالنسبة للتكتل. ومن شأن خطوة كهذه أن تجعل خفض الاستهلاك إلزاميًا وتحد من الاستثناءات.

وبينما لم تشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي على موسكو الغاز الروسي، إلا أن الكرملين خفض الإمدادات بشكل كبير في جميع الأحوال، وهو أمر رأت فيه بروكسل محاولة للي ذراعها.

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