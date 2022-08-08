«ويز إير» للطيران ستستأنف الرحلات من الإمارات لروسيا في أكتوبر

القاهرة - بوابة الوسط

قالت شركة «ويز إير» الأوروبية للطيران منخفض التكلفة، إنها ستستأنف الرحلات من أبوظبي لموسكو، اعتبارًا من أكتوبر المقبل، بعد أكثر من خمسة أشهر من تعليق الشركة كل الخدمات لروسيا بعد غزوها أوكرانيا.

وأضافت الشركة في بيان، أن الشركة المشتركة التابعة لها ومقرها أبوظبي، «ويز إير- أبوظبي»، ستشغل رحلات يومية من الثالث من أكتوبر بأسعار تبدأ من 359 درهمًا (97.74 دولار)، بحسب وكالة «يورو نيوز».

«ويز إير» تعلق الرحلات في 27 فبراير

وكانت «ويز إير» قالت في 27 فبراير الماضي، إنها علقت كل الرحلات لروسيا بعد أن كانت أعلنت في أكتوبر 2021، إن رحلات من أبوظبي لموسكو ستبدأ في ديسمبر من العام الماضي.

واستمرت شركات طيران إماراتية بما يشمل «طيران الإمارات» في تشغيل خدمات لروسيا بعد غزو أوكرانيا.

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و«ويز إير- أبوظبي» هي شركة مشتركة بين صندوق الثروة السيادية لأبوظبي وشركة الطيران الأوروبية، ومقر الشركة المشتركة أبوظبي وهي شركة طيران مسجلة في الإمارات.