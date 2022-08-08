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انخفاض جديد للجنيه المصري بعد إعلان بيانات الاحتياطي النقدي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 08 أغسطس 2022, 02:56 مساء
انخفاض جديد للجنيه المصري بعد إعلان بيانات الاحتياطي النقدي
عملات مصرية. (أرشيفية : الإنترنت)
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خفضت البنوك المصرية قيمة الجنيه في سوق الصرف مرة أخرى بواقع قرشين خلال تعاملات، اليوم الإثنين، بعد حالة من الاستقرار سيطرت على أسعار الصرف أمس الأحد، وفق نشرة «إنفستنج» الاقتصادية.

يأتي ذلك بعدما أعلن البنك المركزي المصري أمس الأحد عن انخفاض الاحتياطي النقدي للبلاد إلى مستويات إلى 33.14 مليار دولار أميركي في نهاية يوليو.

ويقترب الجنيه المصري بشدة من أدنى سعر رسمي على الإطلاق في 20 ديسمبر 2016 حينما سجل سعر صرف الدولار 19.5605، تزامنا مع ترقب الأسواق لاجتماع المركزي المصري يوم 18 المقبل.

وارتفع سعر صرف الدولار الأميركي في البنوك الوطنية الأهلي ومصر خلال تعاملات اليوم الإثنين مقابل الجنيه بواقع قرشين إضافة إلى انخفاض في حدود 20 قرش خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من الأسبوع الماضي.

ونزل سعر صرف الدولار في أكبر البنوك الوطنية البنك الأهلي المصري إلى مستويات 19.16 جنيه للدولار للبيع مقابل 19.14 جنيه أمس الأحد، وسعر 19.1 جنيه للشراء خلال تعاملات اليوم الإثنين، وفق «إنفستنج».

وفي البنوك الخاصة ارتفع صعر صرف الدولار بواقع قرشين حيث سجل سعر البيع في البنك البنك العقاري المصري العربي والبنك وبنك الإسكندرية ارتفاعًا في سعر البيع إلى مستويات 19.18 جنيه بينما سجل سعر الشراء مستويات 19.12 جنيه.

أسعار الصرف في «المركزي» المصري دون تغيير
وفي البنك المركزي المصري لا تزال أسعار الصرف دون تغير عن تعاملات الأمس حيث سجل سعر البيع 19.1784 جنيه للدولار بينما سجل سعر الشراء مستويات 19.0692. وووفقًا لبيانات المركزي المصري انخفض الاحتياطي بنهاية يوليو بقيمة 232 مليون دولار بنسبة في حدود 0.7% مقابل 33.375 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.

وتراجع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 33.37 مليار دولار في نهاية شهر يونيو 2022، فاقدًا 5.95% من قيمته على أساس شهري، بينما تراجع 18.45% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، حسب «إنفستنج».

تترقب الأسواق اجتماعا حاسما للمركزي المصري يوم 18 أغسطس المقبل لتحديد أسعار الفائدة، والذي يرى البعض أن الجنيه قد يتجاوز مستويات ال 20 قبل هذا التاريخ وفي أقصى تقدير قبل نهاية أغسطس. وقال محللو «جولدمان ساكس» إن مصر بحاجة لتأمين 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لتوافي مستحقات التمويل خلال السنوات الثلاثة المقبلة.

وتوقع بنك «بي إن بي باريبا» أن تبلغ الفجوة التمويلية في موازنة العام المالي الجاري لمصر نحو 7.4 مليار دولار، وقال البنك إنه من المتوقع أن تمول مصر هذه الفجوة عبر عدة طرق محتملة منها طرح سندات دولارية بنحو 3 مليارات دولار.

وتتجه توقعات خبراء السوق أن يصل الجنيه المصري مستويات الـ 20 جنيه بشكل تدريجي في إشارة إلى احتمال تراجع سعر الصرف في حدود 10 إلى 15% ولكن بشكل تدريجي، تزامنا مع مفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد النقد الدولي.

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