نشرة «أوابك»: متوسط سلة أوبك يتراجع 4.7% إلى 103.4 دولار في أغسطس

القاهرة - بوابة الوسط

أظهرت نشرة معلومات يومية تصدرها منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» أن متوسط سلة خامات «أوبك» بلغت 103.4 دولار في أغسطس بانخفاض 4.7% عن متوسط أسعارها في شهر يوليو الماضي.

أسعار الغازولين والديزل

وبالنسبة لأسعار المشتقات النفطية، أشارت النشرة إلى أن متوسط أسعار الغازولين الممتاز في السوق الأميركية هبط إلى 4.803 دولار للغالون اليوم الإثنين، مقابل 4.818 دولار أمس، في الوقت نفسه تراجع متوسط أسعار الديزل إلى 5.143 دولار للغالون، مقابل 5.158 دولار.

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وقالت إن أسعار الغاز الطبيعي في بورصة نايمكس تسليم شهر سبتمبر بلغت 7.87 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في جلسة التسوية اليوم الإثنين حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت الكويت، وذلك مقابل 8.06 دولار في جلسة التداول السابقة.

وبالنسبة لخامات النفط القياسية، أشارت إلى تراجع سعر خام (برنت) تسليم شهر أكتوبر إلى 94.42 دولار للبرميل اليوم، مقابل 94.92 دولار أمس، كما تراجع خام (غرب تكساس) تسليم شهر سبتمبر إلى 88.49 دولار للبرميل اليوم، مقابل 89.01 دولار أمس.

مؤشر أسعار الغاز الطبيعي والنفط ومشتقاته ليوم 8 أغسطس 2022 (أوابك)