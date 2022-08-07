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ارتفاع الاحتياطي الأجنبي الصيني إلى 3.1 تريليون دولار في يوليو

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 07 أغسطس 2022, 03:17 مساء
ارتفاع الاحتياطي الأجنبي الصيني إلى 3.1 تريليون دولار في يوليو
موظفة في البنك المركزي الصيني. (الإنترنت)
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ارتفع احتياطي النقد الأجنبي الصيني، إلى 3.1041 تريليون دولار أميركي بنهاية شهر يوليو الماضي، وفق أرقام رسمية واردة من الهيئة الوطنية الصينية للنقد الأجنبي اليوم الأحد.

وبحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، ارتفع الاحتياطي بـ32.8 مليار دولار أميركي عن يونيو.

نمو الصادرات الصينية
في سياق متصل، أعلنت سلطات الجمارك في بكين اليوم الأحد، أن التجارة الخارجية للبلاد، واصلت بقوة النمو غير المتوقع في شهر يوليو، بزيادة 18% في الصادرات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

- انتعاش التجارة الخارجية للصين خلال مايو بعد تراجع في أبريل

كان المحللون توقعوا تباطؤ نمو الصادرات الصينية، بعد تسجيل زيادة كبيرة مماثلة نسبتها 17.9% في الشهر السابق، في المقابل زادت الواردات إلى الصين بنسبة 2.3% فقط.

زيادة هائلة في التبادل التجاري بين الصين وروسيا
وشهد التبادل التجاري بين الصين وروسيا على وجه الخصوص زيادة هائلة، بلغت نسبتها 37.1%، وارتفعت صادرات الصين إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 23.2%، فيما انخفضت وارداتها من الاتحاد الأوروبي بنسبة 7.4%.

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