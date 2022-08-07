ارتفاع الاحتياطي الأجنبي الصيني إلى 3.1 تريليون دولار في يوليو

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع احتياطي النقد الأجنبي الصيني، إلى 3.1041 تريليون دولار أميركي بنهاية شهر يوليو الماضي، وفق أرقام رسمية واردة من الهيئة الوطنية الصينية للنقد الأجنبي اليوم الأحد.

وبحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، ارتفع الاحتياطي بـ32.8 مليار دولار أميركي عن يونيو.

نمو الصادرات الصينية

في سياق متصل، أعلنت سلطات الجمارك في بكين اليوم الأحد، أن التجارة الخارجية للبلاد، واصلت بقوة النمو غير المتوقع في شهر يوليو، بزيادة 18% في الصادرات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

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كان المحللون توقعوا تباطؤ نمو الصادرات الصينية، بعد تسجيل زيادة كبيرة مماثلة نسبتها 17.9% في الشهر السابق، في المقابل زادت الواردات إلى الصين بنسبة 2.3% فقط.